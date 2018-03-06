Nóng: Phát hiện Tiến Dũng có con với bạn gái kém 10 tuổi, đã âm thầm đi đăng ký kết hôn

Thông tin Tiến Dũng có con với bạn gái trẻ xinh đẹp như hot girl đã được chính cô bạn này xác nhận cách đây không lâu.

Mới đây, một cô gái có tên Trang Linh khiến nhiều người bất ngờ khi hé lộ thông tin Tiến Dũng (The Men) đã có con gái đầu lòng 11 tháng tuổi. Không chỉ vậy, anh và bạn gái xinh đẹp đã âm thầm đi đăng ký kết hôn và đã chuyển về sống chung với nhau khá lâu. Thông tin này khiến fan của nam ca sĩ rất ngạc nhiên, bởi sau cuộc tình tay ba ồn ào với Hải Băng và Lan Anh, Tiến Dũng gần như không để lộ chút thông tin nào về bạn gái mới. Trái ngược với những cuộc tình trước đây, giọng ca Chính là anh cũng không đưa Trang Linh đi dự sự kiện hay mời tham gia diễn xuất trong các MV ca nhạc.

Vợ và con gái 11 tháng của Tiến Dũng (The Men) - Ảnh: FBNV Trên trang cá nhân, cặp đôi hiếm khi chia sẻ ảnh chụp chung và không hé lộ thông tin đám cưới với khán giả. Điều khiến mọi người thích thú chính là vẻ đáng yêu của bé gái bụ bẫm, xinh xắn với gương mặt thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố lẫn mẹ. Qua tìm hiểu, được biết vợ Tiến Dũng tên thật là Hồ Võ Trang Linh, sinh năm 1994. Cô có gương mặt đẹp, vóc dáng quyến rũ không thua kém các mỹ nhân trong showbiz. Trang Linh không hoạt động nghệ thuật mà kinh doanh Spa ở TP.HCM và bán hàng online.

Khoảnh khắc Tiến Dũng lái xe đưa con gái đi chơi 'đốn tim' cư dân mạng - Ảnh: FBNV The Men từng là nhóm nhạc nổi đình nổi đám với những bản hit để lại dấu ấn sâu đậm như: Em luôn ở trong tâm trí anh; Ngàn nỗi nhớ gửi đến em; Chính là anh; Nếu là anh… Trước đây, nhóm nhạc này từng gây ấn tượng khi kết hợp với Hải Băng trong những MV đẹp long lanh. Sau 2 năm không có hoạt động gì nổi bật, Lê Hoàng hiện đã có hai nhóc tỳ kháu khỉnh với Việt Huê. Còn Tiến Dũng và Hải Băng cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Gia đình nhỏ hạnh phúc của Lê Hoàng và Việt Huê - Ảnh: FBNV Hải Băng đang mang thai con thứ 2 cho Thành Đạt - Ảnh: FBNV

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