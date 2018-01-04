Việt Huê tức muốn khóc khi bị soi bụng rạn chằng chịt sau hai lần sinh nở: ‘Về soi mẹ bạn xem có rạn không nhé!'

Hậu trường 04/01/2018 17:52

Việt Huê - bà xã Lê Hoàng The Men bức xúc đăng tải status trách móc người đem vòng bụng mình ra để xỉa xói, phân tích.

Từ sau khi về chung một nhà, vợ chồng Lê Hoàng - Việt Huê được nhiều người nhận xét là cặp đôi hạnh phúc nhất nhì showbiz Việt. Bà xã thành viên nhóm nhạc The men không làm trong lĩnh vực nghệ thuật mà chỉ ở nhà kinh doanh và chăm sóc con cái.

Dù đã trải qua hai lần sinh nở nhưng Việt Huê vẫn được nhiều người ngưỡng mộ vì có vóc dáng thon gọn đáng mơ ước. Bà mẹ hai con không chỉ sở hữu thân hình nóng bỏng mà còn có làn da trắng sứ, bóng mịn.

Tuy vậy, mới đây cô đăng tải clip hướng dẫn massage vòng bụng và vô tình để lộ nhiều vết rạn - dấu tích sau hai lần mang bầu. Sau đó, một trang tin điện tử đã đăng tải bài viết có ý “soi mói” khuyết điểm của Việt Huê khiến người đẹp tức muốn khóc.

Khi đọc được thông tin chê bai mình, bà xã Lê Hoàng lập tức đăng đàn đáp trả và nhận được sự ủng hộ của nhiều bà mẹ bỉm sữa.

Việt Huê tức muốn khóc khi bị soi bụng rạn chằng chịt sau hai lần sinh nở: ‘Về soi mẹ bạn xem có rạn không nhé!' - Ảnh 1
Việt Huê bức xúc vì bị soi khuyết điểm vòng bụng sau khi sinh con thứ 2 - Ảnh: FBNV

Trong status dài đăng tải trên trang cá nhân, cô viết: “Từ trước đến giờ nếu ai theo dõi Huê sẽ thấy Huê không share báo của bản thân hay về chồng mình để dựa hơi câu like bán hàng online nhé.Nhưng đọc bài báo này quyết phải share vì nó quá khắm…

Mình chắc chắn bạn là boy luôn, vì chả có chị nào có thể soi vấn đề rạn để viết thành bài thế này, và nghĩ rạn là cái gì nó khủng khiếp vậy. Bạn về soi mẹ bạn xem có rạn không nhé, vô duyên đến thế là cùng”, bà xã Lê Hoàng bức xúc.

Việt Huê tức muốn khóc khi bị soi bụng rạn chằng chịt sau hai lần sinh nở: ‘Về soi mẹ bạn xem có rạn không nhé!' - Ảnh 2
Bà xã Lê Hoàng thừa nhận bụng rạn nhiều sau sinh nhưng cô không xấu hổ vì điều đó - Ảnh: FBNV
Việt Huê tức muốn khóc khi bị soi bụng rạn chằng chịt sau hai lần sinh nở: ‘Về soi mẹ bạn xem có rạn không nhé!' - Ảnh 3
Việt Huê tự hào vì được làm tròn thiên chức làm vợ, làm mẹ - Ảnh: FBNV

Qua đó, Việt Huê thừa nhận bụng mình có rạn nhưng cô rất tự hào vì đã sinh được những đứa con đáng yêu.

“Rạn thì xấu thật đấy, từng có thời trầm cảm luôn nhưng mình luôn nói với khách là Huê rạn kinh khủng nên chẳng bao giờ dám khoe hết nha bạn ơi.

Nhưng đối với niềm vui có con thì nó chẳng là gì hết nên vẫn vô tư livestream chứ không che giấu gì đâu nha bạn vô duyên”, Việt Huê đanh thép.

Việt Huê tức muốn khóc khi bị soi bụng rạn chằng chịt sau hai lần sinh nở: ‘Về soi mẹ bạn xem có rạn không nhé!' - Ảnh 4

Nhiều bà mẹ bỉm sữa đồng cảm và gửi lời động viên Việt Huê - Ảnh: FBNV

Việt Huê tức muốn khóc khi bị soi bụng rạn chằng chịt sau hai lần sinh nở: ‘Về soi mẹ bạn xem có rạn không nhé!' - Ảnh 5
Vóc dáng hoàn hảo của Việt Huê sau khi sinh con thứ 2 được nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV
Việt Huê tức muốn khóc khi bị soi bụng rạn chằng chịt sau hai lần sinh nở: ‘Về soi mẹ bạn xem có rạn không nhé!' - Ảnh 6
Việt Huê thời mang bầu bé đầu tiên - Ảnh: FBNV
Lê Hoàng (The Men) thú nhận 'nhờ vợ, anh tìm lại cảm giác rửa chén, nấu ăn, giặt đồ'

Lê Hoàng (The Men) thú nhận 'nhờ vợ, anh tìm lại cảm giác rửa chén, nấu ăn, giặt đồ'

Lê Hoàng chia sẻ: "...Có những lúc mệt mỏi, buồn bã, chán nản... nhưng không sao hết, vì chúng ta là một Gia đình. Cảm ơn vợ vì đã cho chồng hai thằng cu".

Xem thêm
Từ khóa:   Việt Huê Lê Hoàng The Men bà xã Lê Hoàng The Men bụng rạn sau sinh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 1 giờ 13 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42