Việt Huê tức muốn khóc khi bị soi bụng rạn chằng chịt sau hai lần sinh nở: ‘Về soi mẹ bạn xem có rạn không nhé!'

Việt Huê - bà xã Lê Hoàng The Men bức xúc đăng tải status trách móc người đem vòng bụng mình ra để xỉa xói, phân tích.

Từ sau khi về chung một nhà, vợ chồng Lê Hoàng - Việt Huê được nhiều người nhận xét là cặp đôi hạnh phúc nhất nhì showbiz Việt. Bà xã thành viên nhóm nhạc The men không làm trong lĩnh vực nghệ thuật mà chỉ ở nhà kinh doanh và chăm sóc con cái. Dù đã trải qua hai lần sinh nở nhưng Việt Huê vẫn được nhiều người ngưỡng mộ vì có vóc dáng thon gọn đáng mơ ước. Bà mẹ hai con không chỉ sở hữu thân hình nóng bỏng mà còn có làn da trắng sứ, bóng mịn.

Tuy vậy, mới đây cô đăng tải clip hướng dẫn massage vòng bụng và vô tình để lộ nhiều vết rạn - dấu tích sau hai lần mang bầu. Sau đó, một trang tin điện tử đã đăng tải bài viết có ý “soi mói” khuyết điểm của Việt Huê khiến người đẹp tức muốn khóc. Khi đọc được thông tin chê bai mình, bà xã Lê Hoàng lập tức đăng đàn đáp trả và nhận được sự ủng hộ của nhiều bà mẹ bỉm sữa.

Việt Huê bức xúc vì bị soi khuyết điểm vòng bụng sau khi sinh con thứ 2 - Ảnh: FBNV Trong status dài đăng tải trên trang cá nhân, cô viết: “Từ trước đến giờ nếu ai theo dõi Huê sẽ thấy Huê không share báo của bản thân hay về chồng mình để dựa hơi câu like bán hàng online nhé.Nhưng đọc bài báo này quyết phải share vì nó quá khắm… Mình chắc chắn bạn là boy luôn, vì chả có chị nào có thể soi vấn đề rạn để viết thành bài thế này, và nghĩ rạn là cái gì nó khủng khiếp vậy. Bạn về soi mẹ bạn xem có rạn không nhé, vô duyên đến thế là cùng”, bà xã Lê Hoàng bức xúc. Bà xã Lê Hoàng thừa nhận bụng rạn nhiều sau sinh nhưng cô không xấu hổ vì điều đó - Ảnh: FBNV Việt Huê tự hào vì được làm tròn thiên chức làm vợ, làm mẹ - Ảnh: FBNV Qua đó, Việt Huê thừa nhận bụng mình có rạn nhưng cô rất tự hào vì đã sinh được những đứa con đáng yêu. “Rạn thì xấu thật đấy, từng có thời trầm cảm luôn nhưng mình luôn nói với khách là Huê rạn kinh khủng nên chẳng bao giờ dám khoe hết nha bạn ơi. Nhưng đối với niềm vui có con thì nó chẳng là gì hết nên vẫn vô tư livestream chứ không che giấu gì đâu nha bạn vô duyên”, Việt Huê đanh thép. Nhiều bà mẹ bỉm sữa đồng cảm và gửi lời động viên Việt Huê - Ảnh: FBNV Vóc dáng hoàn hảo của Việt Huê sau khi sinh con thứ 2 được nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV Việt Huê thời mang bầu bé đầu tiên - Ảnh: FBNV

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