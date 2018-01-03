Mới sinh con 10 tháng đã tự tin diện đồ sexy, Hải Băng khiến fan 'sém ngất' với vòng bụng như thế này

Cuối tháng 3/2017, Hải Băng bí mật hạ sinh con gái đầu lòng sau hai năm hẹn hò với diễn viên Thành Đạt. Tuy chưa chính thức có một đám cưới nhưng cặp đôi đã dọn về sống chung như vợ chồng và cùng nhau nuôi dạy con cái.

Công chúa nhỏ của Hải Băng - Thành Đạt được đặt tên ở nhà là Kem, thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Cô bé nhận được sự yêu mến của cộng đồng mạng nhờ vẻ xinh xắn, đáng yêu và có mái tóc xoăn tự nhiên như người Tây.

Kể từ khi sinh con, Hải Băng thường xuyên chia sẻ ảnh gia đình hạnh phúc trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ được nhiều người ngưỡng mộ vì chỉ sau vài tháng sinh con, cô đã trở về cân nặng thời con gái.

Mới đây, giọng ca Viên đá nhỏ gây chú ý khi livestream chia sẻ kinh nghiệm giảm eo sau sinh. Cô khiến người bất ngờ khi tự tin diện áo thể thao và quần sort, khoe vòng eo săn chắc ăn đứt nhiều cô gái son rỗi.

Hải Băng quấn túi nilon vào bụng để giảm eo - Ảnh: FBNV

Không chỉ có vòng 2 hấp dẫn, Hải Băng còn khiến nhiều “lác mắt” khi sở hữu vòng 1 căng tròn đầy quyễn rũ. Ngắm nhìn Hải Băng, thật khó ai tin được cô đã trở thành bà mẹ bỉm sữa được 10 tháng nay.

Nữ ca sĩ tự tin diện đồ sexy, khoe vòng eo thon gọn - Ảnh: FBNV

Thành Đạt thường đưa con trai riêng về chơi cùng Hải Băng và con gái - Ảnh: FBNV