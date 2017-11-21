Khoảnh khắc Hải Băng hôn môi con riêng của Thành Đạt khiến nhiều người ngỡ ngàng

Hậu trường 21/11/2017 11:08

Được con trai Thành Đạt chúc mừng sinh nhật, Hải Băng âu yếm dành tặng cậu bé một nụ hôn lên môi. Xem khoảnh khắc này, không ít người lầm tưởng họ là mẹ con ruột.

Trong xã hội ngày nay, hiếm ai có đủ lòng bao dung để đối đãi với con riêng của chồng như máu mủ, và cũng không phải em bé nào cũng có thể yêu thương vợ mới của ba như mẹ ruột.

Thế nhưng, trường hợp Hải Băng và con trai riêng của Thành Đạt thì lại khác. Bé Kid là trái ngọt từ cuộc hôn nhân chóng vánh của Thành Đạt và hot girl Diệp Bảo Ngọc. Sau khi cặp đôi ly hôn, cậu bé ở với mẹ nhưng thi thoảng được Thành Đạt đón về nhà chơi cùng Hải Băng và con gái mới sinh.

Dù bận rộn với công việc và còn phải chăm sóc con nhỏ, thế nhưng nữ ca sĩ vẫn luôn dành thời gian đưa con trai riêng của chồng đi chơi. Trên trang cá nhân, Hải Băng rất hay chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc khi con gái nhỏ vui đùa bên anh trai cùng cha khác mẹ.

Mối quan hệ thân thiết như ruột thịt giữa Hải Băng và bé Kid khiến nhiều người khâm phục. Trong khi giọng ca Viên đá nhỏ yêu thương con riêng của chồng như con ruột thì cậu bé cũng cư xử với mẹ kế ngọt ngào không kém.

Khoảnh khắc Hải Băng hôn môi con riêng của Thành Đạt khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 1
Hải Băng hạnh phúc vì được con riêng của chồng tặng quà ngày sinh nhật - Ảnh: FBNV

Khoảnh khắc Hải Băng hôn môi con riêng của Thành Đạt khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 2
Cậu bé ngọt ngào hôn môi mẹ kế - Ảnh: FBNV

Khoảnh khắc Hải Băng hôn môi con riêng của Thành Đạt khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 3
Nhìn hình ảnh này, ai không biết sẽ lầm tưởng đây là hai mẹ con ruột - Ảnh: FBNV

Khoảnh khắc Hải Băng hôn môi con riêng của Thành Đạt khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 4
Hai Băng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc bé Kid khéo chăm em gái - Ảnh: FBNV

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