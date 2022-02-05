Ca sĩ Quang Toàn qua đời đột ngột sau 1 ngày đặt chân lên đất Mỹ: Nam diễn viên 'Gạo Nếp Gạo Tẻ' hé lộ nguyên nhân đau lòng

Hậu trường 05/02/2022 09:58

Thông tin nam ca sĩ Quang Toàn đã bất ngờ qua đời ở Mỹ, khiến người thân và đồng nghiệp không khỏi hoang mang, sững sờ và gửi lời tiếc thương đến nam nghệ sĩ.

Sáng 5/2, thông tin nam ca sĩ Quang Toàn đã bất ngờ qua đời ở Mỹ vì đột quỵ, khiến người thân và đồng nghiệp không khỏi hoang mang, sững sờ và gửi lời tiếc thương đến nam nghệ sĩ.

Cụ thể, ca sĩ Quang Toàn mất vì đột quỵ. Được biết nam ca sĩ chỉ sống một mình. Hiện, cảnh sát ở Mỹ vẫn đang điều tra nguyên nhân về cái chết của anh. Nhiều bạn bè thân thiết cho hay, nam ca sĩ Quang Toàn bị chứng mất ngủ từ lâu nên nam ca sĩ đã dùng thuốc ngủ rất nhiều vào mỗi tối để có thể ngủ ngon.

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Nam ca sĩ Quang Toàn - Ảnh: Internet

Trên Facebook cá nhân, nhiều nghệ sĩ Việt đã không khỏi đau lòng trước sự ra đi đột ngột của giọng ca tài năng. Nam diễn viên Gạo Nếp Gạo Tẻ - Hoàng Anh cho biết ca sĩ Quang Toàn đã đột ngột qua đời tại sân bay ở Mỹ vào hôm 28 Tết. Hoàng Anh nghẹn ngào chia sẻ: "Quang Toàn đã mất hôm tối Chủ nhật (28 Tết). Tối hôm đó, Quang Toàn nói với nhà chạy lên phi trường để nhận lại kiện hành lý thất lạc. Trước đó 1 ngày, Toàn bay từ Việt Nam về lại Mỹ. Cảnh sát đã gọi điện về báo cho gia đình Quang Toàn bị đột quỵ lúc nhận kiện hàng ở sân bay. Hiện tại gia đình đã liên hệ với nhà quàn và chờ phía cảnh sát liên lạc để trả xác Quang Toàn về".

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Bài đăng của nam diễn viên Hoàng Anh - Ảnh chụp màn hình

Ca sĩ Quang Toàn đã tham gia con đường ca hát từ 25 năm trước, gần 25 năm tham gia vào bộ môn nghệ thuật này, chàng ca sĩ điển trai người Mỹ gốc Việt Quang Toàn được xem là hình mẫu có sức ảnh hưởng trong nghệ thuật. 

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Sự ra đi của Quang Toàn khiến nhiều khán giả tiếc nuối - Ảnh: Internet

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