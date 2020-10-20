Ca sĩ Quang Hà khóc nghẹn trong tang lễ anh trai, nhiều sao Việt đến chia buồn

Trước nỗi đau mất người thân của nam ca sĩ Quang Hà, nhiều sao Việt không giấu được sự xót xa và đã đến chia buồn cùng gia đình anh.
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Cách đây vài ngày, ca sĩ Quang Hà đau buồn thông báo anh trai qua đời trên trang Facebook cá nhân: “Xin trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để đưa anh trai của con về cõi vĩnh hằng. Thương anh lắm mà có bao giờ nói ra, anh cũng vậy mà. Em biết luôn cả điều đó. Một kiếp người trôi qua thật là nhanh anh nhỉ. Em sẽ ở lại chăm sóc tốt cho bố mẹ. Anh lên đường bình an anh nhé. Tạm biệt anh trai của em VH!”.
Anh trai Quang Hà là Vũ Hoàng qua đời chỉ sau 1 thời gian ngắn phát hiện bệnh ung thư mạch máu, hưởng dương 43 tuổi. Vũ Hoàng là người luôn đồng hành, ủng hộ em trai hết mình trong chặng đường nghệ thuật. Chính vì vậy, sự ra đi đột ngột của anh trai đã khiến Quang Hà vô cùng đau lòng.
Mới đây, nam ca sĩ đã cùng gia đình có mặt tại nhà tang lễ Phùng Hưng để tiễn đưa anh trai về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước sự mất mát to lớn, Quang Hà không kìm nén được nỗi đau, ôm mặt khóc nức nở.
Nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết như ca sĩ Lệ Quyên, Nguyễn Hồng Nhung… đã đến chia buồn cùng gia đình nam ca sĩ. Bên cạnh đó, danh hài Hoài Linh cũng gửi vòng hoa để chia buồn với đàn em vì không thể ra Hà Nội dự đám tang.
Trước những hình ảnh xót xa này, người hâm mộ mong Quang Hà sớm vượt qua nỗi đau mất đi người thân và cố gắng giữ gìn sức khỏe.