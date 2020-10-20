Ca sĩ Quang Hà khóc nghẹn trong tang lễ anh trai, nhiều sao Việt đến chia buồn

Cách đây vài ngày, ca sĩ Quang Hà đau buồn thông báo anh trai qua đời trên trang Facebook cá nhân: “Xin trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để đưa anh trai của con về cõi vĩnh hằng. Thương anh lắm mà có bao giờ nói ra, anh cũng vậy mà. Em biết luôn cả điều đó. Một kiếp người trôi qua thật là nhanh anh nhỉ. Em sẽ ở lại chăm sóc tốt cho bố mẹ. Anh lên đường bình an anh nhé. Tạm biệt anh trai của em VH!”.

Anh trai Quang Hà là Vũ Hoàng qua đời chỉ sau 1 thời gian ngắn phát hiện bệnh ung thư mạch máu, hưởng dương 43 tuổi. Vũ Hoàng là người luôn đồng hành, ủng hộ em trai hết mình trong chặng đường nghệ thuật. Chính vì vậy, sự ra đi đột ngột của anh trai đã khiến Quang Hà vô cùng đau lòng.