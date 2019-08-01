Ca sĩ Ngọc Sơn tung ảnh cưới đẹp lung linh ở tuổi U50, đòi quà mừng của đại gia đình?

Ngay sau khi công khai ảnh cưới, ca sĩ Ngọc Sơn đã nhận được vô số lời chúc mừng từ fan. Mọi người yêu cầu anh công khai danh tính cô dâu.
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Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Ngọc Sơn khiến cộng đồng mạng "ngã ngửa" vì bất ngờ khi tung ảnh cưới, úp mở chuyện sắp kết hôn ở tuổi U50. Theo hình ảnh được đăng tải, giọng ca Tình cha mặc vest lịch lãm bên cạnh một cô gái diện váy cưới trắng tinh khôi đứng tình tứ trên bãi biển. Kèm theo đó, anh còn chú thích đầy ẩn ý: "Nếu Ngọc Sơn cưới vợ, đại gia đình sẽ tặng quà gì".
Ngay khi vừa đăng tải, bài viết của danh ca Ngọc Sơn đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Bên cạnh những lời chúc mừng, mọi người để lại bình luận với hi vọng ca sĩ Ngọc Sơn sẽ tiết lộ rõ gương mặt và danh tính cô dâu.
Hiện tại, giọng ca Lòng mẹ vẫn chưa lên tiếng chính thức về việc cưới vợ. Bên cạnh một số ý kiến hoài nghi nam ca sĩ đang thực hiện dự án âm nhạc mới, nhiều fan vẫn tin rằng đây là sự thật.