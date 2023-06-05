Ca sĩ Jaykii và bạn gái hot girl bất ngờ tổ chức lễ cưới sau thời gian dài yêu nhau

Hậu trường 05/06/2023 19:46

Ngày trọng đại của cặp đôi diễn ra trong không khí ấm cúng, chỉ có sự tham gia của họ hàng và những người thân thiết. 

Trưa ngày 5/6, cặp đôi JayKii và Mai Anh hé lộ những khoảnh khắc đặc biệt trong hôn lễ đã được tổ chức kín đáo vào cuối tháng 5/2023 tại quê nhà Lào Cai của cô dâu. Ngày trọng đại của cặp đôi diễn ra trong không khí ấm cúng, chỉ có sự tham gia của họ hàng và những người thân thiết. Trong tuần này, đôi uyên ương sẽ tổ chức lễ cưới tại TP HCM, mời bạn bè và đồng nghiệp thân thiết tới dự. 

Ca sĩ Jaykii và bạn gái hot girl bất ngờ tổ chức lễ cưới sau thời gian dài yêu nhau - Ảnh 1
JayKii và Mai Anh hé lộ những khoảnh khắc đặc biệt trong hôn lễ đã được tổ chức kín đáo vào cuối tháng 5

 

Trong ngày trọng đại, JayKii và Mai Anh mặc áo dài trắng. Họ cử hành các nghi thức truyền thống trước sự chứng kiến của người thân hai bên. Chia sẻ hình ảnh ngày vui trên trang cá nhân, bà xã JayKii viết: "Chúc mừng bạn chính thức có được tôi. Có vẻ gà chín cựa, ngựa chín hồng mao quá đơn giản với bạn nên nhìn bạn hơi vui quá. Được cả trâu cả nghé luôn, thích nhé!".

Ca sĩ Jaykii và bạn gái hot girl bất ngờ tổ chức lễ cưới sau thời gian dài yêu nhau - Ảnh 2

Ca sĩ Jaykii và bạn gái hot girl bất ngờ tổ chức lễ cưới sau thời gian dài yêu nhau - Ảnh 3
JayKii và Mai Anh mặc áo dài trắng trong ngày trọng đại

 

Mai Anh và Jaykii quen biết nhau từ lâu thông qua nhóm bạn chung. Khi đó, Jaykii đã thầm thích Mai Anh và nhiều lần tỏ tình nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Hai người phát triển mối quan hệ tình cảm và chính thức trở thành người yêu sau khi tham gia chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ.

Ca sĩ Jaykii và bạn gái hot girl bất ngờ tổ chức lễ cưới sau thời gian dài yêu nhau - Ảnh 4
ai người phát triển mối quan hệ tình cảm và chính thức trở thành người yêu sau khi tham gia chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ

 

Cả hai đã đăng ký kết hôn và chào đón con trai đầu lòng hồi cuối năm 2021. Jaykii và Mai Anh từng bày tỏ mong muốn tổ chức lễ cưới tại Đà Lạt bởi đây là nơi đầu tiên họ gặp nhau. Đầu năm 2022, JayKii bất ngờ cầu hôn Mai Anh.

Ca sĩ Jaykii và bạn gái hot girl bất ngờ tổ chức lễ cưới sau thời gian dài yêu nhau - Ảnh 5
JayKii bất ngờ cầu hôn Mai Anh

 

Bà xã Jaykii từng chia sẻ về quyết định cùng nhau xây dựng tổ ấm chỉ sau 4 tháng hẹn hò: "Mình nhận ra trên đời này vẫn tồn tại một người mà mình có thể dựa vào, cùng hướng về một đích đến. Chúng mình từng suýt lạc mất nhưng rồi lại tìm thấy nhau. Khi hai con người cô đơn đồng điệu gặp được nhau, mình tin đó là khởi đầu cho một hành trình hạnh phúc mới".

Ca sĩ Jaykii và bạn gái hot girl bất ngờ tổ chức lễ cưới sau thời gian dài yêu nhau - Ảnh 6
Gia đình nhỏ của JayKii và Mai Anh

 

JayKii được biết đến khi từng vào top 10 Vietnam Idol 2013. Anh có nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như: Chiều hôm ấy, Vài tháng sau, Giá như anh, Sao em nỡ, Đừng như thói quen... Còn Mai Anh là hot girl lookbook. Cô từng xuất hiện trong các MV cũng như phim truyền hình: Tuổi thanh xuân, Bánh đúc có xương, Ma làng 2...

Vợ Jaykii lên tiếng về ồn ào cãi nhau với người bán hàng rong

Vợ Jaykii lên tiếng về ồn ào cãi nhau với người bán hàng rong

Sau khi nhận nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng về câu chuyện xích mích với người bán hàng rong, vợ chồng Jaykii mới đây đã lên tiếng giải thích rõ ràng toàn bộ sự việc.

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