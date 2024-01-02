Ca sĩ Dương Hồng Loan: Từng 'hát lót' không lương rồi nổi lên như 'hiện tượng mạng', hôn nhân viên mãn bên mối tình đầu từ năm 16 tuổi

Dương Hồng Loan sinh năm 1980, là ca sĩ dòng nhạc bolero, trữ tình quê hương được nhiều khán giả yêu mến. Cô cũng được xem là một trong những "hiện tượng âm nhạc trên mạng" đời đầu ở Việt Nam khi nổi lên nhờ những sản phẩm âm nhạc đăng tải trên mạng xã hội.

Nhân viên quán thấy thương, hướng dẫn chị hiện nay có rất nhiều mô hình tương tự. Vì thế, mỗi đêm Dương Hồng Loan tìm đến 7-8 tụ điểm. Có nơi chị được tạo điều kiện để hát, nhưng có nơi thì không. Thời gian đầu, đôi khi chị còn phải hát nhưng không có lương. Khi khán giả tặng hoa trên sân khấu, kèm theo tiền, chị được chia 70%.

Nói về bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, Dương Hồng Loan cho biết cô từng theo học ngành công nghệ thông tin. Một lần đọc được thông tin tuyển ca sĩ tại một làng nướng, chị quyết định thử sức. Đây là bước ngoặt đưa chị theo con đường ca hát. Tại quán, khi mọi người không còn hát thì chị được đưa ra hát để lấp chỗ trống.

Dương Hồng Loan cho biết cô từng theo học ngành công nghệ thông tin. Một lần đọc được thông tin tuyển ca sĩ tại một làng nướng, chị quyết định thử sức. Đây là bước ngoặt đưa chị theo con đường ca hát

“Trong 2 năm đầu, các anh nhạc công thấy ấn tượng nên giới thiệu tôi đi hát đám cưới, lương từ 40 đến 50 ngàn, 70 rồi 100 ngàn. Thời gian đó, tôi thấy số tiền đó rất lớn. Tôi không còn xin tiền gia đình nữa. Tôi còn làm MC để kiếm thêm. Qua những show nhỏ, tôi dành dụm, làm sản phẩm âm nhạc. Từ đó, khán giả biết đến tôi nhiều hơn.

Năm 2010, tôi tạo kênh YouTube, chia sẻ sản phẩm. May mắn, các sản phẩm đều được khán giả đón nhận. Tôi được đài truyền hình mời hát. Từ xe đò, quán cà phê, tiệm băng đĩa ở chợ… đều nghe tiếng hát của tôi” - chị nhớ lại.

Nổi lên như một hiện tượng, Dương Hồng Loan được các đài truyền hình bắt đầu săn đón. Cô trở thành ca sĩ quen thuộc với khán giả, nhất là khán giả miền Tây

Bên cạnh con đường âm nhạc ngày càng thăng hoa, Dương Hồng Loan còn khiến công chúng ngưỡng mộ vì mối tình ngọt ngào với ông xã - mối tình đầu của cô từ thời còn cắp sách đến trường.

Dương Hồng Loan chia sẻ, thời còn yêu nhau, chồng là người đưa đón cô đi học mỗi ngày, đồng hành cùng cô vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Cô kể: "Chồng lớn hơn tôi 3 tuổi, anh để ý tôi từ khi tôi còn học lớp 10. Anh từng tặng tôi một đĩa nhạc của anh Đan Trường dù thời đó, đĩa rất đắt đỏ còn lương của anh không bao nhiêu".

Bên cạnh con đường âm nhạc ngày càng thăng hoa, Dương Hồng Loan còn khiến công chúng ngưỡng mộ vì mối tình ngọt ngào với ông xã - mối tình đầu của cô

Dương Hồng Loan cho biết lý do cô khá kín tiếng về chuyện đời tư là vì “gia đình lúc nào cũng êm ái nên không có gì để chia sẻ”. Giọng ca quê Đồng Tháp khẳng định chồng đóng góp 60% vào thành công của cô ở hiện tại. Dương Hồng Loan luôn ông xã ủng hộ các quyết định của cô. Mỗi lần nữ ca sĩ đi quay, người bạn đời chuẩn bị đồ ăn để “bồi bổ”.

“Nếu mình đi biểu diễn mà chồng buồn, không đồng hành thì mình cũng không vui và hiệu quả biểu diễn sẽ không tốt. Khi đó, đơn vị tổ chức sẽ không hài lòng và mình không thể nào phát triển được. Cho nên sự đồng hành của chồng rất quan trọng đối với sự nghiệp nghệ thuật của tôi” - cô nhấn mạnh.

Dương Hồng Loan cho biết lý do cô khá kín tiếng về chuyện đời tư là vì “gia đình lúc nào cũng êm ái nên không có gì để chia sẻ”

Thời gian đầu mới theo đuổi nghệ thuật, nữ ca sĩ bị chồng phản đối bởi công việc của cô thường xuyên phải di chuyển xa. Thậm chí, chồng cô từng buộc cô chọn giữa gia đình và âm nhạc. Dẫu vậy, nữ ca sĩ vẫn kiên trì thuyết phục chồng, đưa anh đi diễn cùng để anh hiểu được môi trường làm việc và đam mê của vợ. Dần dần, chồng cô cũng an tâm và ủng hộ bà xã hết lòng.

Thậm chí, ông xã của Dương Hồng Loan đã gác lại sự nghiệp của mình, trở thành người kề cận chăm sóc vợ mỗi khi cô bước lên sân khấu. Dương Hồng Loan tâm sự, khi chồng dành hết thời gian cho mình, anh đã phải đối mặt với những lời ra tiếng vào. Dẫu vậy, anh không khó chịu hay buồn bã mà luôn dành hết sự quan tâm cho vợ. Với nữ ca sĩ, đây là sự hy sinh lớn của chồng, khiến cô cảm thấy vô cùng biết ơn và trân trọng.

Dương Hồng Loan tâm sự, khi chồng dành hết thời gian cho mình, anh đã phải đối mặt với những lời ra tiếng vào. Với nữ ca sĩ, đây là sự hy sinh lớn của chồng khiến cô cảm thấy vô cùng biết ơn và trân trọng