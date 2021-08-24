Khi có kết quả dương tính COVID-19, các thành viên trong gia đình Hoa hậu Hải Dương điều trị tại nhà.

Thời gian qua, vài nghệ sĩ trong giới showbiz đã chia sẻ về việc bản thân bị nhiễm COVID-19 và cách tự chăm sóc để mọi người có thể an tâm hơn trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân. Mới đây, Hoa hậu Hải Dương cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Hoa hậu Hải Dương - Ảnh: Internet Ngày 24/8, nàng hậu bất ngờ tiết lộ cả gia đình cô đều là F0. Lúc có kết quả dương tính COVID-19, các thành viên trong gia đình điều trị tại nhà. Ngoài ra, nhân vật đặc biệt luôn dõi theo, chăm sóc sức khỏe cho gia đình Hải Dương trong thời gian này là bố cô. Điều bất ngờ là ba của nàng hậu vốn cũng là một bác sĩ, ông đã hướng dẫn con cháu thực hiện theo phác đồ điều trị bệnh.

Hoa hậu cho hay: "Cả nhà F0, bố không cho đi đâu, cái gì bố cũng gửi từ đồ ăn, thuốc men. Con cảm ơn bố yêu". Tâm tình cùng dân mạng, chân dài cho biết "đã thoát chết trong gang tấc", hiện sức khỏe của bản thân và gia đình đã ổn định khiến fan sắc đẹp cảm thấy an tâm vô cùng. Chia sẻ của nàng hậu - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, theo VnExpress, ngày 3/8, diễn viên Anh Đức nhận kết quả xét nghiệm RT - PCR dương tính với nCoV. Khi thông báo y tế ở phường Tân Hưng, quận 7, diễn viên được cho tự cách ly tại nhà. Anh tìm sự giúp đỡ từ vài đồng nghiệp. Cứ vài ngày, Trấn Thành lại tiếp tế lương thực cho bạn.

Anh Đức đã khỏi COVID-19 - Ảnh: Internet Ban đầu, nam diễn viên bị sốt, tiếp đó, anh có biểu hiện bệnh rõ hơn như: mất vị giác, khứu giác, cổ họng ngứa, khó thở... Anh Đức uống thuốc hạ sốt trong bảy ngày rồi ngưng. Những ngày tiếp theo, anh bổ sung viên C sủi, súc họng bằng nước muối và xông với nước chanh, sả, gừng, có khi thêm vài giọt dầu xanh. Hiện tại nam diễn viên đã khỏi COVID-19. Ngoài ra, theo Tuổi Trẻ Online, diễn viên Kim Đào cho hay chị cùng con trai được bác sĩ cho phép xuất viện sau 2 tuần điều trị COVID-19. Hiện tại hai mẹ con đang tiếp tục cách ly tại nhà thêm 14 ngày để theo dõi tình hình sức khỏe. Diễn viên Kim Đào và con trai - Ảnh: Internet Trước đó, hai mẹ con diễn viên vào khu cách ly tại một bệnh viện dã chiến ở quận 2 ngày 12/7, sau đó vài ngày thì có kết quả xét nghiệm dương tính. Trên trang cá nhân, Kim Đào cũng đã gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã cổ vũ, động viên và thăm hỏi hai mẹ con trong suốt thời gian qua.

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