Cả nhà từng là F0, sau khi "thoát chết trong gang tấc" Hoa hậu Hải Dương chia sẻ điều tuyệt vời này

Hậu trường 24/08/2021 18:00

Khi có kết quả dương tính COVID-19, các thành viên trong gia đình Hoa hậu Hải Dương điều trị tại nhà.

Thời gian qua, vài nghệ sĩ trong giới showbiz đã chia sẻ về việc bản thân bị nhiễm COVID-19 và cách tự chăm sóc để mọi người có thể an tâm hơn trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân. Mới đây, Hoa hậu Hải Dương cũng đã lên tiếng về vấn đề này.

COVID-191
Hoa hậu Hải Dương - Ảnh: Internet

Ngày 24/8, nàng hậu bất ngờ tiết lộ cả gia đình cô đều là F0. Lúc có kết quả dương tính COVID-19, các thành viên trong gia đình điều trị tại nhà. Ngoài ra, nhân vật đặc biệt luôn dõi theo, chăm sóc sức khỏe cho gia đình Hải Dương trong thời gian này là bố cô. Điều bất ngờ là ba của nàng hậu vốn cũng là một bác sĩ, ông đã hướng dẫn con cháu thực hiện theo phác đồ điều trị bệnh.

Hoa hậu cho hay: "Cả nhà F0, bố không cho đi đâu, cái gì bố cũng gửi từ đồ ăn, thuốc men. Con cảm ơn bố yêu". Tâm tình cùng dân mạng, chân dài cho biết "đã thoát chết trong gang tấc", hiện sức khỏe của bản thân và gia đình đã ổn định khiến fan sắc đẹp cảm thấy an tâm vô cùng.

COVID-192
Chia sẻ của nàng hậu - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, theo VnExpress, ngày 3/8, diễn viên Anh Đức nhận kết quả xét nghiệm RT - PCR dương tính với nCoV. Khi thông báo y tế ở phường Tân Hưng, quận 7, diễn viên được cho tự cách ly tại nhà. Anh tìm sự giúp đỡ từ vài đồng nghiệp. Cứ vài ngày, Trấn Thành lại tiếp tế lương thực cho bạn.

COVID-193
Anh Đức đã khỏi COVID-19 - Ảnh: Internet

Ban đầu, nam diễn viên bị sốt, tiếp đó, anh có biểu hiện bệnh rõ hơn như: mất vị giác, khứu giác, cổ họng ngứa, khó thở... Anh Đức uống thuốc hạ sốt trong bảy ngày rồi ngưng. Những ngày tiếp theo, anh bổ sung viên C sủi, súc họng bằng nước muối và xông với nước chanh, sả, gừng, có khi thêm vài giọt dầu xanh. Hiện tại nam diễn viên đã khỏi COVID-19.

Ngoài ra, theo Tuổi Trẻ Online, diễn viên Kim Đào cho hay chị cùng con trai được bác sĩ cho phép xuất viện sau 2 tuần điều trị COVID-19. Hiện tại hai mẹ con đang tiếp tục cách ly tại nhà thêm 14 ngày để theo dõi tình hình sức khỏe.

COVID-194
Diễn viên Kim Đào và con trai - Ảnh: Internet

Trước đó, hai mẹ con diễn viên vào khu cách ly tại một bệnh viện dã chiến ở quận 2 ngày 12/7, sau đó vài ngày thì có kết quả xét nghiệm dương tính. Trên trang cá nhân, Kim Đào cũng đã gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã cổ vũ, động viên và thăm hỏi hai mẹ con trong suốt thời gian qua.

Định viết 'sớ' để khẩu nghiệp cùng antifan, Hòa Minzy hóa 'bà bụt' vì điều này

Định viết 'sớ' để khẩu nghiệp cùng antifan, Hòa Minzy hóa 'bà bụt' vì điều này

Suy nghĩ của Hòa Minzy nhận hiệu ứng tích cực từ khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Hải Dương nhiễm COVID-19 Cả nhà F0

TIN MỚI NHẤT

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 31 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 36 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 55 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36