'Búp bê sống' Maria Đinh Phương Ánh khiến dân tình phát hoảng khi trở lại với nhan sắc khác lạ

Hậu trường 09/05/2018 15:26

Chia sẻ hình ảnh tình tứ bên bạn trai ngoại quốc, Maria Đinh Phương Ánh khiến khán giả ngỡ ngàng vì nhan sắc khác lạ không khác gì tượng sáp.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, giai nhân nóng bỏng một thời của Hà Dũng – Maria Đinh Phương Ánh vừa đăng tải hình ảnh bên bạn trai ngoại quốc kèm dòng trạng thái ngọt ngào nhân kỷ niệm 2 năm tình yêu.

Người đẹp này viết: “Cứ ngỡ sẽ mãi mãi là 1 trò chơi thoáng qua thế thôi. Cứ ngỡ những lúc quá buồn sầu tìm nhau cho quên nỗi đau. Cứ ngỡ phút đắm đuối vụng dại rồi ta cũng sẽ quên mau. Nhưng anh ơi... 2 năm rồi kìa”.

'Búp bê sống' Maria Đinh Phương Ánh khiến dân tình phát hoảng khi trở lại với nhan sắc khác lạ - Ảnh 1
Đinh Phương Ánh kỷ niệm 2 năm tình yêu với bạn trai ngoại quốc - Ảnh: FBNV
'Búp bê sống' Maria Đinh Phương Ánh khiến dân tình phát hoảng khi trở lại với nhan sắc khác lạ - Ảnh 2
Nhiều người bất ngờ với nhan sắc hiện tại như búp bê sống của Maria Đinh Phương Ánh - Ảnh: FBNV

Theo hình ảnh vừa được chia sẻ, có thể nhận ra nhan sắc của Đinh Phương Ánh thay đổi khá nhiều. Chiếc môi tều kém tự nhiên cùng gương mặt khác lạ khiến nhiều người nhận xét, nhìn cô chẳng khác gì búp bê sống. Thậm chí không ít dân mạng còn nặng lời so sánh cô như tượng sáp.

'Búp bê sống' Maria Đinh Phương Ánh khiến dân tình phát hoảng khi trở lại với nhan sắc khác lạ - Ảnh 3
Nhan sắc xinh đẹp một thời của Đinh Phương Ánh - Ảnh: Internet
'Búp bê sống' Maria Đinh Phương Ánh khiến dân tình phát hoảng khi trở lại với nhan sắc khác lạ - Ảnh 4
Cô nổi tiếng với phong cách thời trang 'thiếu vải' cùng thân hình bốc lửa - Ảnh: Internet

Maria Đinh Phương Ánh - giai nhân nóng bỏng nhất của Hà Dũng giờ ra sao?

Maria Đinh Phương Ánh - giai nhân nóng bỏng nhất của Hà Dũng giờ ra sao?

Hiện tại, Maria Đinh Phương Ánh không còn là giai nhân của Hà Dũng mà đã có bạn trai ngoại quốc. Điều đặc biệt là nhan sắc hiện tại của cô khiến nhiều người ngạc nhiên.

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