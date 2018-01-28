Buồn bực vì không được ngắm bikini khi U23 Việt Nam thua, Hữu Vi nhận 'mưa gạch đá' từ cộng đồng mạng

Hậu trường 28/01/2018 15:34

Dòng trạng thái của Hữu Vi sau thất bại của U23 Việt Nam trong trận chung kết đã khiến dư luận vô cùng bức xúc và phẫn nộ.

Dù chỉ giành ngôi Á quân sau trận chung kết trước Uzbekistan nhưng đội tuyển U23 Việt Nam vẫn chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ bóng đá nước nhà. Cả đội đã thi đấu kiên cường cho đến phút cuối cùng của trận đấu dù thời tiết vô cùng khắc nghiệt.

Buồn bực vì không được ngắm bikini khi U23 Việt Nam thua, Hữu Vi nhận 'mưa gạch đá' từ cộng đồng mạng - Ảnh 1
Các cầu thủ U23 Việt Nam chiến đấu kiên cường giữa trời mưa tuyết - Ảnh: Internet

Dù rất buồn và tiếc nuối nhưng ngay khi trận đấu kết thúc, rất nhiều cổ động viên và nghệ sĩ Việt đã gửi đến đội tuyển U23 Việt Nam lời cảm ơn trân trọng vì kỳ tích mà đội đã mang đến. Với người dân Việt Nam, các cầu thủ mới là người chiến thắng. 

Giữa bầu không khí đó, người mẫu Hữu Vi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái khác với số đông gây tranh cãi. Cụ thể người mẫu này viết: “Chà, mình đã rất chờ để được thấy những mảnh bikini bay trong bão hôm nay. Vậy mà...”.

Buồn bực vì không được ngắm bikini khi U23 Việt Nam thua, Hữu Vi nhận 'mưa gạch đá' từ cộng đồng mạng - Ảnh 2
Hữu Vi tiếc nuối vì không thể ngắm bikini khi U23 Việt Nam thua trận - Ảnh: FBNV

Với dòng status được xem là "vô cảm" này, Hữu Vi hứng trọn “mưa gạch đá” của cộng đồng mạng. Bên cạnh rất nhiều bình luận chỉ trích, một số khán giả cho rằng nam người mẫu này cực kỳ bất lịch sự. 

Buồn bực vì không được ngắm bikini khi U23 Việt Nam thua, Hữu Vi nhận 'mưa gạch đá' từ cộng đồng mạng - Ảnh 3
Thẳng thắn chia sẻ về sở thích cá nhân, Hữu Vi nhận không ít sự chỉ trích của dư luận - Ảnh: FBNV
Buồn bực vì không được ngắm bikini khi U23 Việt Nam thua, Hữu Vi nhận 'mưa gạch đá' từ cộng đồng mạng - Ảnh 4
Một fan của bóng đá bức xúc để lại bình luận: 'Nếu em là Quang Hải, em sẽ sút banh vào mồm anh. Nói thật đấy' - Ảnh: FBNV
Buồn bực vì không được ngắm bikini khi U23 Việt Nam thua, Hữu Vi nhận 'mưa gạch đá' từ cộng đồng mạng - Ảnh 5
Không hề tỏ ra e ngại, nam người mẫu vẫn vô tư đáp trả bình luận tiêu cực của cư dân mạng - Ảnh: FBNV
Buồn bực vì không được ngắm bikini khi U23 Việt Nam thua, Hữu Vi nhận 'mưa gạch đá' từ cộng đồng mạng - Ảnh 6
Một số phản ứng phẫn nộ của công chúng dưới bài viết của Hữu Vi - Ảnh: FBNV
Cát Phượng và loạt sao Việt quyết không chấp nhận lời xin lỗi của Bùi Tiến Dũng và U23 Việt Nam

Cát Phượng và loạt sao Việt quyết không chấp nhận lời xin lỗi của Bùi Tiến Dũng và U23 Việt Nam

Không chỉ người hâm mộ mà hàng loạt nghệ sĩ Việt như Cát Phượng, NTK Đỗ Mạnh Cường… cũng quyết không nhận lời xin lỗi của Bùi Tiến Dũng và đội tuyển U23 Việt Nam.

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