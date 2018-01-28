Buồn bực vì không được ngắm bikini khi U23 Việt Nam thua, Hữu Vi nhận 'mưa gạch đá' từ cộng đồng mạng

Dòng trạng thái của Hữu Vi sau thất bại của U23 Việt Nam trong trận chung kết đã khiến dư luận vô cùng bức xúc và phẫn nộ.
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Chúng tôi biết ơn các cầu thủ U23 Việt Nam'
- Mỹ Tâm cổ vũ U23 Việt Nam siêu "lầy lội" nhưng đáng yêu
Dù chỉ giành ngôi Á quân sau trận chung kết trước Uzbekistan nhưng đội tuyển U23 Việt Nam vẫn chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ bóng đá nước nhà. Cả đội đã thi đấu kiên cường cho đến phút cuối cùng của trận đấu dù thời tiết vô cùng khắc nghiệt.
Dù rất buồn và tiếc nuối nhưng ngay khi trận đấu kết thúc, rất nhiều cổ động viên và nghệ sĩ Việt đã gửi đến đội tuyển U23 Việt Nam lời cảm ơn trân trọng vì kỳ tích mà đội đã mang đến. Với người dân Việt Nam, các cầu thủ mới là người chiến thắng.
Giữa bầu không khí đó, người mẫu Hữu Vi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái khác với số đông gây tranh cãi. Cụ thể người mẫu này viết: “Chà, mình đã rất chờ để được thấy những mảnh bikini bay trong bão hôm nay. Vậy mà...”.
Với dòng status được xem là "vô cảm" này, Hữu Vi hứng trọn “mưa gạch đá” của cộng đồng mạng. Bên cạnh rất nhiều bình luận chỉ trích, một số khán giả cho rằng nam người mẫu này cực kỳ bất lịch sự.