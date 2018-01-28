Buồn bực vì không được ngắm bikini khi U23 Việt Nam thua, Hữu Vi nhận 'mưa gạch đá' từ cộng đồng mạng

Dù chỉ giành ngôi Á quân sau trận chung kết trước Uzbekistan nhưng đội tuyển U23 Việt Nam vẫn chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ bóng đá nước nhà. Cả đội đã thi đấu kiên cường cho đến phút cuối cùng của trận đấu dù thời tiết vô cùng khắc nghiệt.

Các cầu thủ U23 Việt Nam chiến đấu kiên cường giữa trời mưa tuyết - Ảnh: Internet

Dù rất buồn và tiếc nuối nhưng ngay khi trận đấu kết thúc, rất nhiều cổ động viên và nghệ sĩ Việt đã gửi đến đội tuyển U23 Việt Nam lời cảm ơn trân trọng vì kỳ tích mà đội đã mang đến. Với người dân Việt Nam, các cầu thủ mới là người chiến thắng.