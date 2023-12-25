Bùng nổ làng âm nhạc Việt 2023: Nhiều sản phẩm đặc sắc, liveshow kín chỗ, sao quốc tế đổ bộ và nhiều lùm xùm gây bão

Cụ thể, đầu tháng 3, Hòa Minzy phát hành MV “Thị Mầu” lấy cảm hứng từ nhân vật nổi tiếng cùng tên trong truyện Nôm “Quan Âm Thị Kính”. Cũng chọn phong cách như Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, tuy nhiên đáng tiếc là sản phẩm âm nhạc của Dương Hoàng Yến với tên gọi “Cân cả thế giới” lại không thành công như mong đợi. Đến Phương Mỹ Chi ra mắt album "Vũ trụ cò bay" thì nhạc Việt thật sự bùng nổ với chất liệu âm nhạc này.

Các MV phát hành trong năm nay có 2 xu hướng khá rõ rệt. Xu hướng kết hợp hiện đại để khai thác chất liệu dân gian và xu hướng đem các giai điệu âm nhạc thế giới về Việt Nam. Ở xu hướng thứ nhất có những đại diện tiêu biểu như Hoàng Thùy Linh , Hòa Minzy, Dương Hoàng Yến…

Cuối năm này, ca sĩ Văn Mai Hương tiếp tục kết hợp Hứa Kim Tuyền ra mắt album Minh tinh với một số ca khúc gây được tiếng vang như Mưa tháng sáu, Đại minh tinh, Martini… Nhạc sĩ Giáng Son gây bất ngờ khi quyết định thử sức lấn sân ca hát với album Sing my sol, tự thể hiện các ca khúc quen thuộc do cô viết như Giấc mơ trưa, Thu cạn, Nếp ngày...

Ở xu hướng thứ 2 có thể thấy trong sản phẩm âm nhạc của Sơn Tùng M-TP, Đức Phúc, Hoàng Thùy Linh, Võ Hạ Trâm... Đáng chú ý, MV “Về với em” của Võ Hạ Trâm mang giai điệu Ấn Độ vào nhạc Việt đã thực sự tạo được cơn sốt trong cộng đồng nghe nhạc. Nữ ca sĩ không ngại chi 5 tỷ đồng để thực hiện dự án mới này. Ca khúc “See tình” của Hoàng Thùy Linh không chỉ chiếm lĩnh các nền tảng nghe nhạc trong nước mà còn ghi dấu ấn tại thị trường Hàn Quốc.

Cuối năm này, ca sĩ Văn Mai Hương tiếp tục kết hợp Hứa Kim Tuyền ra mắt album Minh tinh với một số ca khúc gây được tiếng vang như Mưa tháng sáu, Đại minh tinh, Martini…

Nhạc sĩ Khắc Hưng cũng có hướng đi tương tự với album Người lạ trong mơ. Không chỉ chú trọng về mặt âm nhạc, anh còn đầu tư MV hoành tráng với các sản phẩm như Người lạ trong mơ, Slower, Những đêm mùa hè...

Bùng nổ show diễn

Trong năm nay, nhiều ca sĩ Việt dồn sức để thực hiện những đêm nhạc cá nhân. Mở đầu năm mới nổi bật với liveshow “Chân trời rực rỡ” của Hà Anh Tuấn, ngay sau đó, “Bống là ai” – liveshow của ca sĩ Hồng Nhung diễn ra vào tháng 3 đã mang đến những sản phẩm âm nhạc chất lượng được cô hoàn thành tại studio nổi tiếng châu Âu là Buissonne.

Live concert 1589 của Trung Quân nhanh chóng hết vé ngay khi vừa mở bán

Hay live show của Đen (Show của Đen 2) tổ chức vào 25/8 hút hơn 10.000 khán giả hay live concert 1589 của Trung Quân nhanh chóng hết vé ngay khi vừa mở bán. Bên cạnh những show âm nhạc lớn thì những show ca nhạc thị trường cũng nở rộ mỗi cuối tuần như “Lệ Quyên - love concert” tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia dịp 8/3. Hồ Ngọc Hà với show âm nhạc kết hợp quảng bá du lịch mang tên “Love songs love Việt Nam” sẽ diễn ra tại các địa danh như Đà Lạt, Đà Nẵng, TP.HCM. Ca sĩ Noo Phước Thịnh cũng tất bật cho thương hiệu âm nhạc riêng mang tên “Noos Chill Night” mùa thứ 4 vào tháng 5.



Nhạc sĩ Trần Tiến cùng các ca sĩ trong đêm nhạc “Trần Tiến - Nửa thế kỷ phiêu bạt”.

Tương tự, các nhạc sĩ nổi tiếng như nhạc sĩ Đỗ Bảo - live show Một mình bao la kỷ niệm 30 năm hoạt động rất thành công, nhạc sĩ Đức Trí cũng tổ chức live concert Tựa như gió phiêu du tạo hiệu ứng truyền thông tốt. Đêm nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến mang tên “Trần Tiến - Nửa thế kỷ phiêu bạt” vừa diễn ra tối 13/5 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình đánh dấu chặng đường hơn 50 năm sáng tác của nhạc sĩ tài hoa này.

Sao quốc tế đổ bộ

Năm nay, khán giả nước nhà chìm trong sự sung sướng khi liên tục chứng kiến hàng loạt sao ngoại đổ bộ đến Việt Nam. Tháng 7, các fan Kpop chào đón nhóm nhạc tầm cỡ thế giới BlackPink đến Hà Nội. Hai đêm concert diễn thành công với 67.000 khán giả, thu hơn 13,6 triệu USD và là một trong những show mang lại doanh thu cao nhất cho tour diễn thế giới của BlackPink.

BlackPink là một trong những nghệ sĩ quốc tế đến Việt Nam trong năm nay

Nối tiếp BlackPink, nhóm nhạc huyền thoại Westlife trở lại Việt Nam sau 12 năm, khuấy động với hai đêm nhạc tại TP.HCM vào cuối tháng 11. Ngoài ra, khán giả Việt cũng hân hoan chào đón hàng loạt sao ngoại, từ Âu – Mỹ như Katy Perry, Charlie Puth, ban nhạc đình đám thế giới Maroon 5 hay những gương mặt nổi tiếng Kpop như BoA, Lee Hyori, Taeyang (Big Bang), aespa…

Phần lớn các sự kiện được tổ chức ở Việt Nam năm nay đều có quy mô lớn nhưng một số show vẫn còn gây ồn ào về giá vé, khâu tổ chức, vấn đề sắp xếp chỗ ngồi...

Nối tiếp BlackPink, nhóm nhạc huyền thoại Westlife trở lại Việt Nam sau 12 năm, khuấy động với hai đêm nhạc tại TP.HCM vào cuối tháng 11

Sự trở lại hàng loạt cuộc thi âm nhạc

Năm 2023 còn đánh dấu sự trở lại của hàng loạt cuộc thi, thương hiệu âm nhạc lớn như “Ca sĩ mặt nạ” (The Mask Singer), “Thần tượng âm nhạc” (Vietnam Idol), The Voice, Rap Việt, Rock Việt … Nổi bật trong số đó là cuộc thi “Thần tượng âm nhạc” (Vietnam Idol) bất ngờ được Ban tổ chức thông báo quay trở lại sua 7 năm vắng bóng.



Cuộc thi “Thần tượng âm nhạc” (Vietnam Idol) bất ngờ được Ban tổ chức thông báo quay trở lại sua 7 năm vắng bóng

Trước khi những cuộc thi đình đám này quay trở lại, thời gian vừa qua, khán giả cũng được thưởng thức khá nhiều những chương trình âm nhạc phát sóng vào khung giờ vàng như “Xuân hạ thu đông rồi lại xuân”, “Hát ca bềnh bồng”, “Những giai điệu đẹp”, “Thần tượng đối thần tượng”, “Bài hát hay nhất”, “Cặp đôi hoàn hảo” …

Đặc biệt, cuối năm nay, chương trình "chị đẹp đạp gió rẽ sóng" lần đầu tiên được phát hành tại Việt Nam cũng thu hút nhiều sự chú ý, theo dõi. Chương trình bao gồm 30 nữ nghệ sĩ đã ra mắt 30 tuổi trở lên, thông qua huấn luyện và thi đấu khép kín, cuối cùng do người xem bỏ phiếu chọn chọn 7 nữ nghệ sĩ tạo thành nhóm nhạc nữ hoàn toàn mới.

Đặc biệt, cuối năm nay, chương trình "chị đẹp đạp gió rẽ sóng" lần đầu tiên được phát hành tại Việt Nam cũng thu hút nhiều sự chú ý, theo dõi

Những ồn ào không đáng có

Bên cạnh những điểm sáng, làng nhạc Việt năm nay còn chứng kiến những vụ lùm xùm không đáng có. Đơn cử là các tranh cãi, kiện tụng xoay quanh vấn đề bản quyền hay ồn ào của Jack về sử dụng hình ảnh Messi trong MV.

Cuối tháng 10 vừa qua, nhạc sĩ Đỗ Hiếu gây chú ý khi thông báo Noo Phước Thịnh không được hát 8 ca khúc do anh sáng tác, đồng thời chia sẻ nam ca sĩ đã nhiều lần vi phạm bản quyền. Trong khi đó, phía Noo Phước Thịnh phủ nhận việc “hát chùa”, cũng không thể hiện thái độ thiện chí với nhạc sĩ đã viết nhiều bản hit cho mình. Câu chuyện này khiến khán giả cảm thấy tiếc nuối vì Đỗ Hiếu – Noo Phước Thịnh từng là bộ đôi thân thiết, cùng thực hiện nhiều sản phẩm ăn ý.

Cuối tháng 10 vừa qua, nhạc sĩ Đỗ Hiếu gây chú ý khi thông báo Noo Phước Thịnh không được hát 8 ca khúc do anh sáng tác, đồng thời chia sẻ nam ca sĩ đã nhiều lần vi phạm bản quyền

Cùng thời điểm, ông Hoàng Tuấn - quản lý của ca sĩ Đan Trường - khởi kiện các ca sĩ Thái Trinh, Bằng Cường và Dương Edward vì chưa xin phép mà đã sử dụng loạt bài hát thuộc công ty ông. Sau đó, câu chuyện được “hạ nhiệt” bằng lời xin lỗi của Thái Trinh và Bằng Cường. Ông Hoàng Tuấn quyết định rút đơn kiện với hai ca sĩ này nhưng phía Dương Edward vẫn chưa có hồi kết.

Ngoài ra, buổi họp báo về liveshow của Hoàng Thùy Linh gây nhiều tranh cãi khi nhiều người cho rằng nữ ca sĩ có thái độ ngôi sao, trịch thượng. Cô được đánh giá tốt về phong cách, vũ đạo nhưng kỹ thuật thanh nhạc còn nhiều hạn chế.

Buổi họp báo về liveshow của Hoàng Thùy Linh gây nhiều tranh cãi khi nhiều người cho rằng nữ ca sĩ có thái độ ngôi sao, trịch thượng

Trong concert đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc, Hoàng Thùy Linh chủ yếu hát đè xuyên suốt chương trình. Sau nhiều năm làm nghề, cô vẫn khiến nhiều người thất vọng vì giọng hát tệ, không có sự tiến bộ.