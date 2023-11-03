Bùi Quỳnh Hoa chính thức lên đường đi thi Miss Universe sau loạt lùm xùm, thần sắc nàng hậu ra sao?

Hậu trường 03/11/2023 09:00

MC Hoàng Oanh, Á hậu Hồng Đăng và một số người hâm mộ đã ra sân bay tiễn Bùi Quỳnh Hoa lên đường đi thi Miss Universe.

Vướng hàng loạt lùm xùm sau khi đăng quang hoa hậu Miss Universe Vietnam 2023, Bùi Quỳnh Hoa lui về "ở ẩn" và dường như hạn chế chia sẻ bất kì hoạt động nào trên mạng xã hội. Cho đến mới đây, nàng hậu rục rịch tái xuất để chuẩn bị đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường Miss Universe 2023.

Bùi Quỳnh Hoa chính thức lên đường đi thi Miss Universe sau loạt lùm xùm, thần sắc nàng hậu ra sao? - Ảnh 1
Chiều ngày 2/11, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa âm thầm lên đường sang El Salvador để tham dự Miss Universe 2023

Chiều ngày 2/11, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa âm thầm lên đường sang El Salvador để tham dự Miss Universe 2023. Cô xuất hiện ở sân bay với nhiều vali hành lý, out-fit ngày khởi hành của Quỳnh Hoa khá đơn giản với tông đen - trắng nhưng nổi bật với chiếc vương miện và dải sash Miss Universe Vietnam.

Bùi Quỳnh Hoa chính thức lên đường đi thi Miss Universe sau loạt lùm xùm, thần sắc nàng hậu ra sao? - Ảnh 2
ô xuất hiện ở sân bay với nhiều vali hành lý, out-fit ngày khởi hành của Quỳnh Hoa khá đơn giản với tông đen - trắng nhưng nổi bật với chiếc vương miện và dải sash Miss Universe Vietnam

Ra ủng hộ tinh thần Bùi Quỳnh Hoa gồm có MC Hoàng Oanh, Á hậu Hồng Đăng, người mẫu Lê Thu Trang, các thí sinh team Bùi Quỳnh Hoa tại Miss International Queen Vietnam 2023 cùng một số người hâm mộ. Bên cạnh đó, Á hậu Hương Ly và Á hậu Kim Duyên cũng gửi hoa kèm những lời chúc tới nàng hậu. 

Bùi Quỳnh Hoa chính thức lên đường đi thi Miss Universe sau loạt lùm xùm, thần sắc nàng hậu ra sao? - Ảnh 3
Ra ủng hộ tinh thần Bùi Quỳnh Hoa gồm có MC Hoàng Oanh, Á hậu Hồng Đăng, người mẫu Lê Thu Trang, các thí sinh team Bùi Quỳnh Hoa tại Miss International Queen Vietnam 2023

Trước thềm thi đấu, tổ chức Miss Universe Vietnam đã thông báo kết luận từ phía Miss Universe (MUO) trước nghi vấn Bùi Quỳnh Hoa mua giải, kết quả chung cuộc thiếu minh bạch. Theo đó, phía Miss Universe Vietnam cho biết, khi nhận được email yêu cầu giải trình từ MUO, họ đã gửi toàn bộ bảng chấm điểm của ban giám khảo cũng như quá trình xác thực hồ sơ thí sinh. Sau khi làm việc, MUO đánh giá cuộc thi minh bạch, người chiến thắng được lựa chọn một cách trung thực.

Bùi Quỳnh Hoa chính thức lên đường đi thi Miss Universe sau loạt lùm xùm, thần sắc nàng hậu ra sao? - Ảnh 4
Người hâm mộ mang hoa, cờ và hình ảnh ra sân bay để cổ vũ đại diện Việt Nam

Tổ chức Miss Universe cũng đã đưa ra kết luận về vụ việc trên: "Chúng tôi đã điều tra về vấn đề này và tổ chức Miss Universe Vietnam 2023 đánh giá rằng đây là một cuộc thi minh bạch và có người chiến thắng được đánh giá một cách trung thực. Chúng tôi đã xem xét kỹ và không tìm thấy điều gì đáng lo ngại đồng thời chúng tôi rất mong chờ được chào đón đại diện của các bạn ở El Salvador".

Bùi Quỳnh Hoa chính thức lên đường đi thi Miss Universe sau loạt lùm xùm, thần sắc nàng hậu ra sao? - Ảnh 5
Hành trang Bùi Quỳnh Hoa mang theo cho cuộc thi

Sau giải trình trênMiss Universe gửi thư mời chính thức tới hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa tham dự Miss Universe 2023 lần thứ 72. Cuộc thi sẽ diễn ra ở El Salvador với nhiều hoạt động bên lề, vòng thi phụ trước khi diễn ra chung kết vào tối 18/11.

Trước thềm thi quốc tế, Tân Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa thừa nhận từng hít bóng cười khi còn là học sinh

Trước thềm thi quốc tế, Tân Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa thừa nhận từng hít bóng cười khi còn là học sinh

Bùi Quỳnh Hoa đã hối lỗi, giải thích rằng sự việc xảy ra cách đây 10 năm diễn ra khi cô là học sinh cấp ba và sau đó không tái sử dụng.

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