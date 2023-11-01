BTC Miss Universe chính thức có quyết định về yêu cầu 'phế hậu' đối với Bùi Quỳnh Hoa, kết quả có được dàn xếp?

Mới đây, sau thời gian dài xem xét, phía BTC Miss Universe đã có thông báo chính thức tới cộng đồng fan sắc đẹp về danh hiệu của Bùi Quỳnh Hoa.

Tối 29/9, chung kết Miss Universe Vietnam 2023 tại nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) đã chính thức khép lại với chiến thắng của Bùi Quỳnh Hoa, người đẹp đến từ Hà Nội. Á 1 và 2 lần lượt được trao cho Nguyễn Thị Hương Ly và Trịnh Thị Hồng Đăng.

Bùi Quỳnh Hoa đăng quang Miss Universe Bên cạnh sự ủng hộ thì chiến thắng của Bùi Quỳnh Hoa đã dấy lên không ít tranh cãi. Thậm chí nhiều ý kiến cho rằng kết quả này được sắp xếp. Nguồn cơn đến từ việc, phần trả lời cho câu hỏi ứng xử của mỹ nhân họ Bùi bị phát hiện gần như giống hệt kết quả tìm kiếm trên Google. Ngoài ra, Bùi Quỳnh Hoa cũng bị đồn mua giải, được dọn sẵn đường để đăng quang. Ồn ào chưa lắng xuống, tân Miss Universe tiếp tục bị thị phi bủa vây khi có tin đồn cô xuất hiện trong clip có sử dụng bóng cười, bạo lực học đường...Điều này đã khiến cho hình ảnh của nàng hậu xuống cấp trầm trọng. Ngay lập tức trên MXH, nhiều netizen yêu cầu "phế hậu" đối với Bùi Quỳnh Hoa vì cho rằng người đẹp chưa đủ tài lẫn trí để đảm đương danh hiệu cao nhất của cuộc thi.

Người đẹp vướng nghi vấn mua giải, được dọn đường để đăng quang Mới đây, sau thời gian dài xem xét, phía BTC Miss Universe đã có thông báo chính thức tới cộng đồng fan sắc đẹp. Theo đó, tổ chức này kết luận: "Chúng tôi đã điều tra vấn đề và tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ hài lòng rằng đây là một cuộc thi trung thực và người chiến thắng trung thực". "Chúng tôi đã xem xét và không tìm thấy điều gì đáng lo ngại, đồng thời chúng tôi rất mong được chào đón đại biểu ở El Salvador", tổ chức Miss Universe đưa ra kết luận về tân hoa hậu. Trước khi trở thành tân hoa hậu, Bùi Quỳnh Hoa đã có nhiều giải thưởng quốc tế Bùi Quỳnh Hoa sinh năm 1998, quê Hà Nội. Cô cao 1m75, có số đo 3 vòng lần lượt là: 86-60-93. Trước khi giành chiến thắng ở Miss Universe Vietnam 2023, người đẹp từng đạt Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới 2017, Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018, Top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Siêu mẫu Quốc tế 2022.

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