Trước thềm Miss Universe 2023, hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa âm thầm tham gia hoạt động cộng đồng, thần sắc gây chú ý!

Sau thời gian ở ẩn, hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa bất ngờ tái xuất tại một sự kiện từ thiện tại Đà Lạt.
- Lộ loạt chi tiết Lan Khuê 'bất hoà' với tổ chức Miss Universe Vietnam hậu ồn ào của tân hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa?
- Thành viên giám khảo Miss Universe Vietnam 2023 gửi lời xin lỗi, nhận xét thẳng về Bùi Quỳnh Hoa: 'Không đủ tư cách Hoa hậu'
Vướng hàng loạt lùm xùm sau khi đăng quang hoa hậu Miss Universe Vietnam 2023, Bùi Quỳnh Hoa lui về "ở ẩn" và dường như hạn chế chia sẻ bất kì hoạt động nào trên mạng xã hội. Mới đây nhất, sáng ngày 23/10, mạng xã hội rầm rộ lan truyền hình ảnh nàng hậu âm thầm tham gia một hoạt động cộng đồng tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Đáng chú ý, nàng tân Hoa hậu diện trang phục đơn giản và để mặt mộc, không chút son phấn. Cô vẫn ghi điểm vì thần thái khá rạng rỡ. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu về lượng tương tác lớn.
Bên dưới các bài chia sẻ, tân Miss Universe Vietnam cũng không tránh khỏi làn sóng bình luận tiêu cực đến từ cộng đồng mạng. Điều này đã khiến loạt hình ảnh Bùi Quỳnh Hoa tham gia hoạt động cộng đồng tại địa điểm này bị gỡ ngay sau đó.
Tháng 11 tới đây, Miss Universe 2023 sẽ được tổ chức tại El Salvador. Fan sắc đẹp không khỏi tò mò về sự chuẩn bị của Bùi Quỳnh Hoa trước thềm cuộc thi quốc tế. Dù hạn chế hoạt động mạng xã hội nhưng vừa qua, dân tình bất ngờ chuyền tay nhau đoạn clip bắt gặp Bùi Quỳnh Hoa xuất hiện giữa phố.
Nàng hậu diện trang phục áo dài truyền thống màu hồng, nở nụ cười tươi và thoải mái tạo dáng trước ống kính. Nhiều người cho rằng Bùi Quỳnh Hoa đang chuẩn bị hình ảnh để quảng bá về Việt Nam trước thềm cuộc thi Miss Universe 2023. Dù nhiều ồn ào bủa vây, có lẽ suất đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2023 vẫn thuộc về Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa.
Cách đây ít ngày, cộng đồng mạng bất ngờ soi ra chi tiết Lan Khuê gỡ bỏ chức vụ CEO Miss Universe Vietnam trong phần "profile" cá nhân trên mạng xã hội. Không lâu sau đó, nữ siêu mẫu còn thẳng tay huỷ theo dõi trang Instagram của cuộc thi. Hành động của Lan Khuê khiến fan sắc đẹp râm ran có nội chiến xảy ra trong BTC Miss Universe Vietnam sau màn đăng quang tai tiếng của Bùi Quỳnh Hoa. Cư dân mạng vẫn đang chờ đợi phản hồi chính thức từ phía Lan Khuê.