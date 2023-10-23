Trước thềm Miss Universe 2023, hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa âm thầm tham gia hoạt động cộng đồng, thần sắc gây chú ý!

Vướng hàng loạt lùm xùm sau khi đăng quang hoa hậu Miss Universe Vietnam 2023, Bùi Quỳnh Hoa lui về "ở ẩn" và dường như hạn chế chia sẻ bất kì hoạt động nào trên mạng xã hội. Mới đây nhất, sáng ngày 23/10, mạng xã hội rầm rộ lan truyền hình ảnh nàng hậu âm thầm tham gia một hoạt động cộng đồng tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Đáng chú ý, nàng tân Hoa hậu diện trang phục đơn giản và để mặt mộc, không chút son phấn. Cô vẫn ghi điểm vì thần thái khá rạng rỡ. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu về lượng tương tác lớn.

Vướng hàng loạt lùm xùm sau khi đăng quang hoa hậu Miss Universe Vietnam 2023, Bùi Quỳnh Hoa lui về "ở ẩn" và dường như hạn chế chia sẻ bất kì hoạt động nào trên mạng xã hội

Bên dưới các bài chia sẻ, tân Miss Universe Vietnam cũng không tránh khỏi làn sóng bình luận tiêu cực đến từ cộng đồng mạng. Điều này đã khiến loạt hình ảnh Bùi Quỳnh Hoa tham gia hoạt động cộng đồng tại địa điểm này bị gỡ ngay sau đó.