Thành viên giám khảo Miss Universe Vietnam 2023 gửi lời xin lỗi, nhận xét thẳng về Bùi Quỳnh Hoa: 'Không đủ tư cách Hoa hậu'

Thậm chí, người hâm mộ còn bày tỏ sự bất bình trên trang fanpage chính thức của tổ chức Miss Universe (MU) với nội dung: "Kính gửi Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ, tôi viết thư này để bày tỏ quan ngại của mình và yêu cầu điều tra kỹ lưỡng về các hoạt động bị cáo buộc gian lận xung quanh kết quả cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023".

Ngay dưới bài đăng, một khán giả bức xúc bay tỏ rằng: "Vậy ban giám khảo chấm điểm không phù hợp, cứ vậy là xong cho qua à chị? Chưa kể, Bùi Quỳnh Hoa dính vào nhiều thị phi, vậy thử hỏi hoa hậu có đủ tư cách đảm nhiệm không?". Phương Mai thẳng thắn trả lời: "Theo chị là không đủ tư cách hoa hậu em ạ".

Sau nhiều lùm xùm, mới đây nhất, MC Phương Mai - thành viên ban giám khảo của Miss Universe Vietnam 2023 có nhiều động thái gây chú ý trên mạng xã hội liên quan đến hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa . Cụ thể, nữ MC đăng bài viết cho biết BTC đang tiếp nhận làm rõ những tin đồn về việc Tân hoa hậu từng bạo lực học đường, hít bóng cười. Đồng thời, bản thân cô cũng nhận lỗi và xin lỗi về những đánh giá sai lầm vào đêm chung kết.

Phương Mai thẳng thắn trả lời: "Theo chị là không đủ tư cách hoa hậu em ạ".

Bên cạnh đó, nữ MC cũng khẳng định trách nhiệm của giám khảo là chấm theo từng phần thi cụ thể và không có quyền nhìn vào điểm tổng, đồng nghĩa không có quyền quyết định kết quả chung cuộc. Khi khán giả đề nghị nên xem xét tư cách Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa và thay thế bởi người xứng đáng thì Phương Mai chia sẻ đây là công việc của BTC và cô cũng như mọi người đang chờ câu trả lời cuối cùng.

Trước đó, ngày 3/10, tổ chức MU cũng đưa ra thông báo về việc nhập cuộc, kiểm tra tính minh bạch về kết quả chung cuộc của MUVN 2023

Trước đó, ngày 3/10, tổ chức MU cũng đưa ra thông báo về việc nhập cuộc, kiểm tra tính minh bạch về kết quả chung cuộc của MUVN 2023. Cụ thể, trang chủ MU cho biết: "Chúng tôi cảm ơn các bạn đã bày tỏ sự quan ngại về kết quả cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin và đang xem xét vấn đề này. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là tất cả các cuộc thi ở các nước đều phải được đánh giá công bằng. Chúng tôi chỉ có thể có được sự tin tưởng của các bạn về từng đại diện khi tất cả mọi thứ công bằng. Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với đối tác nhượng quyền trong nước để tìm hiểu sự việc xảy ra để đảm bảo rằng mọi phần trong cuộc thi của chúng tôi đều được thực hiện một cách minh bạch".

Ngay khi vướng nhiều nghi vấn như 'mua giải', biết trước câu hỏi phỏng vấn,... Bùi Quỳnh Hoa đã từng lên tiếng giải thích nhưng một số người cho rằng vẫn chưa đủ thuyết phục

Ngay khi vướng nhiều nghi vấn như 'mua giải', biết trước câu hỏi phỏng vấn,... Bùi Quỳnh Hoa đã từng lên tiếng giải thích nhưng một số người cho rằng vẫn chưa đủ thuyết phục: "Trước khi cuộc thi bắt đầu, vào đầu năm 2023, có thông tin Bùi Quỳnh Hoa sẽ được dọn đường sẵn để tham gia cuộc thi Miss Universe. Sau đó, tôi cũng lên tiếng đính chính là không nhận được thông tin gì từ ban tổ chức. Tôi cũng trả lời thẳng thắn rằng tôi chưa có ý định tham gia cuộc thi nào.

Mọi người cũng thắc mắc vì sao profile của Bùi Quỳnh Hoa được đăng lên trang Miss Universe Vietnam trễ nhất, mọi người sẽ nghĩ là do tôi đăng ký cuối cùng, nhưng thực tế không phải vậy. Nguyên nhân là do tôi quay một chương trì đang quay truyền hình thực tế khác. Tôi có thương lượng với ban tổ chức Miss Universe Vietnam là sau khi tôi quay xong chương trình kia rồi hẳn đăng lên. Vì vậy, profile của tôi được đăng lên trễ nhất, không có chuyện tôi đăng ký cuối. Tôi tin khán giả đã nhìn thấy một Bùi Quỳnh Hoa chỉn chu, sự nỗ lực mà tôi dành cho hành trình tại Miss Universe Vietnam. Tôi tin đây là hành trình xứng đáng và tôi tin khán giả sẽ nhìn thấy được điều đó".