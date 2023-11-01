Trước thềm thi quốc tế, Tân Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa thừa nhận từng hít bóng cười khi còn là học sinh

Bùi Quỳnh Hoa đã hối lỗi, giải thích rằng sự việc xảy ra cách đây 10 năm diễn ra khi cô là học sinh cấp ba và sau đó không tái sử dụng.

Vướng hàng loạt lùm xùm sau khi đăng quang hoa hậu Miss Universe Vietnam 2023, Bùi Quỳnh Hoa lui về "ở ẩn" và dường như hạn chế chia sẻ bất kì hoạt động nào trên mạng xã hội. Cho đến mới đây, nàng hậu rục rịch tái xuất để chuẩn bị đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường Miss Universe 2023. Theo thông tin từ VnExpress, sáng nay (1/11), ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2023 (BTC) đã có phản hồi chính thức về ồn ào tân Hoa hậu bị tố cáo hít bóng cười. Theo đó, sau khi làm việc với đơn vị tổ chức cuộc thi, Bùi Quỳnh Hoa thừa nhận có sử dụng và giải thích sự việc diễn ra năm 2015 khi cô tham dự buổi sinh nhật của một người bạn.

"Lúc đó, Bùi Quỳnh Hoa đang là học sinh cấp ba, không có khái niệm gì về bóng cười nên có thử. Tuy nhiên, sau đó cô không bao giờ sử dụng lại lần nào nữa" - đại diện Miss Universe Vietnam nói. Sau khi làm việc với đơn vị tổ chức cuộc thi, Bùi Quỳnh Hoa thừa nhận có sử dụng và giải thích sự việc diễn ra năm 2015 khi cô tham dự buổi sinh nhật của một người bạn. Ban tổ chức cho rằng sự việc đã xảy ra từ lâu, Bùi Quỳnh Hoa khi đó dưới 18 tuổi, đến nay hoa hậu cũng đã nhận ra các bài học, ân hận về hành vi nên không thay đổi kết quả cuộc thi.

Đồng thời, tổ chức Miss Universe Vietnam cũng thông báo kết luận từ phía Miss Universe (MUO) trước nghi vấn Bùi Quỳnh Hoa mua giải, kết quả chung cuộc thiếu minh bạch như tố cáo của một số khán giả sau chung kết. Phía Miss Universe Vietnam cho biết, khi nhận được email yêu cầu giải trình từ MUO, họ đã gửi toàn bộ bảng chấm điểm của ban giám khảo cũng như quá trình xác thực hồ sơ thí sinh. Sau khi làm việc, MUO đánh giá cuộc thi minh bạch, người chiến thắng được lựa chọn một cách trung thực. Ban tổ chức cho rằng sự việc đã xảy ra từ lâu, Bùi Quỳnh Hoa khi đó dưới 18 tuổi, đến nay hoa hậu cũng đã nhận ra các bài học, ân hận về hành vi nên không thay đổi kết quả cuộc thi Sáng nay (1/11), theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, phía Miss Universe cũng đã đưa ra kết luận về vụ việc trên: "Chúng tôi đã điều tra về vấn đề này và tổ chức Miss Universe Vietnam 2023 đánh giá rằng đây là một cuộc thi minh bạch và có người chiến thắng được đánh giá một cách trung thực. Chúng tôi đã xem xét kỹ và không tìm thấy điều gì đáng lo ngại đồng thời chúng tôi rất mong chờ được chào đón đại diện của các bạn ở El Salvador". Sau khi xác minh, phía Miss Universe đánh giá cuộc thi phía Miss Universe Việt Nam minh bạch, người chiến thắng được lựa chọn một cách trung thực Sau giải trình trên, Miss Universe gửi thư mời chính thức tới hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa tham dự Miss Universe 2023. Hiện Bùi Quỳnh Hoa đã hoàn tất các thủ tục, sẽ lên đường tham gia cuộc thi vào chiều 2/11. Miss Universe lần thứ 72 sẽ diễn ra ở El Salvador với nhiều hoạt động bên lề, vòng thi phụ trước khi diễn ra chung kết vào tối 18/11.

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