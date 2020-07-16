BTV Hoài Anh 'khai quật' ảnh hiếm gần 20 năm trước, lộ dung mạo tài tử Lý Hùng ngày ấy

Điều gây chú ý nhất là dung mạo xinh đẹp của Hoài Anh gần 20 năm trước. Cô sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú. So với hiện tại, nữ BTV vẫn không thay đổi nhiều và được nhận xét là "người đẹp không tuổi" của VTV.

Trên trang cá nhân, BTV Hoài Anh thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng khi bất ngờ chia sẻ lại loạt ảnh thời thanh xuân. Thời điểm này, nữ MC xinh đẹp của "Thời sự 19h", đang tham gia một bộ phim truyền hình.

Trong ảnh còn có sự xuất hiện của diễn viên Lý Hùng . Thời điểm này, anh là một trong những nam tài tử của màn ảnh phía Nam được khán giả rất mến mộ. Ngoài khả năng diễn xuất, anh còn làm bao trái tim xao xuyến bởi diện mạo điển trai, lãng tử.

Sự xuất hiện của diễn viên Lý Hùng gây chú ý - Ảnh: FB

Nhan sắc thời trẻ của cả hai khiến công chúng ngưỡng mộ - Ảnh: FB

BTV Hoài Anh chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ khi còn đóng phim cùng nhiều đồng nghiệp: "Bỗng dưng khai quật lại được mấy tấm hình này. Một thời thanh xuân dữ dội quá! Chân mày lá liễu, tóc ép thẳng cơ mà. Những ngày cũng lặn lội đóng phim. Bên cạnh mình là anh Lý Hùng, còn trong tấm hình cuối cùng, người đứng ở xa xa đang cầm loa là nghệ sĩ Thương Tín. Sân bay Tân Sơn Nhất cách đây gần 20 năm không quá đông đúc như bây giờ.

Đây là những hình ảnh trong 2 bộ phim "Đô la trắng" của đạo diễn Trần Cảnh Đôn và phim "Lời thề đất mũi" của đạo diễn Trần Hùng.

Cảnh quay mà mình lấm lem toàn thân kia cũng thật là đáng nhớ! Mình đóng vai một cô thôn nữ, phải chạy, phải đạp phải mìn, và phải ngất đi. Bạn diễn là MC Dương Hồng Phúc sẽ bế lên và... chạy tiếp. Tóm lại là cảm giác toàn chạy và chạy, ngã lên ngã xuống, đất cát sình lầy... dính từ đầu đến chân.

Được ông Phúc bế lên thì lại còn bị trượt té, lại nằm thẳng cẳng xuống sình lần nữa. Cảm giác bùn sình ướt mát lạnh cả lưng. Lúc đó mà có con gì bò qua, hoặc nằm đè lên con gì thì không biết còn giả vờ nằm im như vậy được nữa không. Thật tình là muốn xuất sắc trong vai xác chết cũng đâu phải dễ".