Kim Lý hiếm hoi chia sẻ ảnh thời trẻ của mẹ ruột nhưng bình luận của Hà Hồ lại gây chú ý hơn cả

Hậu trường 08/07/2020 16:11

Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà để lại bình luận dưới bài đăng chúc mừng sinh nhật mẹ của Kim Lý, chứng minh mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng tương tai.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, người yêu Hồ Ngọc Hà - Kim Lý đã đăng tải một bức tâm thư khá dài gửi đến người mẹ yêu quý tại Thụy Điển nhân dịp sinh nhật bà: “Hôm nay là một ngày đặc biệt, đó là sinh nhật lần thứ 75 của người mẹ tuyệt vời của con.

Nhìn lại quãng thời gian thơ ấu, con nhận ra mình đã may mắn như thế nào khi được trở thành con của mẹ. Mẹ luôn đọc sách cho con mỗi buổi tối, đưa con đến nhà hát và rạp chiếu phim, dạy con về tôn giáo, khoa học xã hội và lịch sử…

Con biết lời nói chẳng bao giờ là đủ, nhưng từ tận đáy lòng, con xin cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ đã dành cho con”.

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Hình ảnh thời trẻ hiếm hoi của mẹ được Kim Lý chia sẻ - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của nam diễn viên “Hương Ga”, mẹ luôn dành cho anh những điều tốt đẹp nhất và dạy anh nhiều bài học về cuộc sống. Đặc biệt, bà luôn biết cách cảm thông, chia sẻ với người khác. Đối với Kim Lý, đó chính là đức tính tuyệt vời nhất của một con người.

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Nam diễn viên nhớ đến tuổi thơ được mẹ đẻ chăm sóc, dạy dỗ và không quên gửi lời cảm ơn đến đấng sinh thành – Ảnh: FB

Dưới bài đăng, Hồ Ngọc Hà cũng nhanh chóng gửi lời chúc sinh nhật đến bà: “Chúc mừng sinh nhật mẹ”. Ngay lập tức, dòng bình luận ngắn gọn này của giọng ca “Cả một trời thương nhớ” đã thu hút sự chú ý của công chúng. Dù chưa chính thức về làm dâu nhà Kim Lý nhưng Hà Hồ vẫn gọi mẹ ngọt xớt.

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Dòng bình luận của nữ ca sĩ - Ảnh: FB
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Cả hai có mối quan hệ vô cùng thân thiết - Ảnh: FB

Có thể thấy, mối quan hệ của Hà Hồ và mẹ Kim Lý vô cùng tốt đẹp. Người hâm mộ lại được dịp háo hức mong chờ đến một đám cưới cổ tích của cặp đôi trong tương lai. Hiện tại, nữ ca sĩ đang mang thai với bạn trai Kim Lý.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà mang thai Hà Hồ và Kim Lý Kim Lý

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