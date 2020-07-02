Ngoài 60, mẹ ruột Hồ Ngọc Hà vẫn tự tin diện bikini, khoe nhan sắc trẻ trung bất chấp tuổi tác

Trong chuyến du lịch biển cùng con gái, mẹ ruột Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người ngưỡng mộ khi khoe ảnh diện bikini trên trang cá nhân.
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Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã cùng gia đình tận hưởng kỳ nghỉ hè tại Nha Trang. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ liên tục cập nhật hình ảnh đến khán giả.
Bên cạnh những khoảnh khắc diện bikini của giọng ca “Cả một trời thương nhớ” thì hình ảnh đầy trẻ trung của mẹ Hà Hồ - bà Ngọc Hương cũng gây chú ý không kém.
Trên trang Facebook cá nhân, mẹ Hồ Ngọc Hà đăng tải loạt ảnh diện áo tắm gợi cảm kèm dòng trạng thái: “Chào tháng 7 của tôi đây... Tận hưởng những khoảnh khắc mà cô ấy dành cho tôi”.
Qua hình ảnh chia sẻ, mẹ ruột Hồ Ngọc Hà tự tin diện bikini khoe dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. Ở tuổi 63, bà vẫn giữ được thần sắc rạng rỡ. Được biết, để giữ được nhan sắc trẻ trung và vóc dáng thon gọn khi đã có tuổi, bà ngoại Subeo rất chăm chỉ luyện tập yoga.
Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận ngợi khen sắc vóc của bà ngoại Subeo: “Đẹp lắm dì ạ”, “Ngoại cứ trẻ mãi cơ”, “Đẹp ngất ngây luôn cô ơi”, “Cảnh đẹp người đẹp thơ mộng quá”, “Người cô đẹp quá”, “Ngoại Subeo cứ đẹp mãi ngoại ơi”, “Thích quá chị ơi”, “Tuyệt vời quá”…