Ngoài 60, mẹ ruột Hồ Ngọc Hà vẫn tự tin diện bikini, khoe nhan sắc trẻ trung bất chấp tuổi tác

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã cùng gia đình tận hưởng kỳ nghỉ hè tại Nha Trang. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ liên tục cập nhật hình ảnh đến khán giả.

Bên cạnh những khoảnh khắc diện bikini của giọng ca “Cả một trời thương nhớ” thì hình ảnh đầy trẻ trung của mẹ Hà Hồ - bà Ngọc Hương cũng gây chú ý không kém.