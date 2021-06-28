Body 'khét lẹt', vòng 1 căng tràn bốc lửa của Hoa Hậu U50 là công chúa hoàng tộc, hậu duệ vua Minh Mạng

Ở tuổi 45, dù trải qua 3 lần sinh nở nhưng cô công chúa hoàng tộc là hậu duệ vua Minh Mạng vẫn giữ được vóc dáng thon gọn cùng nhan sắc xinh đẹp rạng ngời.
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- Hoa hậu Hà Kiều Anh tiết lộ thân thế là công chúa đời thứ 7 trong gia tộc con cháu vua Minh Mạng, nhan sắc bà nội càng khiến CĐM trầm trồ
Mới đây, Hoa hậu Hà Kiều Anh bất ngờ khoe loạt ảnh ngày trẻ của bà nội, đồng thời tiết lộ về dòng dõi "trâm anh thế phiệt" của mình. Theo đó, bà nội của nàng hậu là bà Nguyễn Tăng Diệu Hương, là con gái của bà Công Tằng Tôn Nữ Truyền Kinh - tức con cháu Hoàng tử thứ 11 của vua Minh Mạng. Tính theo vai vế, Hà Kiều Anh cũng là công chúa đời thứ 7 trong gia đình hoàng tộc.
Cùng việc trầm trồ trước gia thế khủng của Hoa hậu 1992, công chúng còn đặc biệt chú ý đến nhan sắc bà nội của nàng hậu. Theo chia sẻ của Hoa hậu Hà Kiều Anh, gen trội mà thế hệ sau được thừa hưởng là từ bà cố ngoại, bà Công Tằng Tôn Nữ Truyền Kinh: "Nghe nói, bà cố ngoại tôi ngày xưa là một người cực kỳ xinh đẹp, có thể nói là đẹp nghiêng nước nghiêng thành với làn da trắng muốt không tỳ vết. Chỉ tiếc là bà mất rất trẻ, khi mới 36 tuổi vì bệnh đậu mùa. Bà sinh được 2 người con, một trai, một gái. Cô con gái là bà Nguyễn Tăng Diệu Hương chính là bà nội của tôi. Thảo nào bà nội lúc nào cũng nói bà là con vua cháu chúa và tôi cũng là công chúa đời thứ 7 đấy."
Xuất thân dòng dõi trâm anh thế phiệt, bảo sao Hà Kiều Anh thừa hưởng nhan sắc và thần thái cốt cách đáng ngưỡng mộ như hiện tại. Sau gần 30 năm đăng quang, Hà Kiều Anh vẫn được xem là một trong những hoa hậu đẹp nhất và là gương mặt luôn được quan tâm. Không chỉ là gương mặt Hoa hậu được nhiều khán giả yêu thích, Hà Kiều Anh còn là gương mặt uy tín ngồi cầm cân nảy mực nhiều cuộc thi sắc đẹp.
Tiết lộ về thân thế, Hà Kiều Anh càng khiến nhiều người bất ngờ. Bởi không chỉ là con cháu vua Minh Mạng, Hà Kiều Anh được biết đến là hoa hậu xuất thân trong gia đình gia giáo, toàn nhân vật nổi tiếng tại Việt Nam. Cô là cháu ngoại của nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng, cháu nội nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Cha cô là kỹ sư điện tử Hà Tăng Lâm, mẹ là nữ doanh nhân Vương Kiều Oanh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Vương Anh.
Ngày thường, hậu duệ vua Minh Mạng rất được lòng cư dân mạng khi thường xuyên khoe các khoảnh khắc đẹp và màu sắc trên trang cá nhân. Ở tuổi 45, dù trải qua 3 lần sinh nở nhưng nàng hậu vẫn giữ được vóc dáng thon gọn cùng nhan sắc xinh đẹp rạng ngời. Không những thế, nàng hậu còn nhiều lần chia sẻ cuộc sống viên mãn hạnh phúc cùng chồng doanh nhân là Huỳnh Trung Nam khiến cư dân mạng cũng cảm thấy vui thay.
Ảnh: FBNV