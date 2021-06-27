Hoa hậu Hà Kiều Anh tiết lộ thân thế là công chúa đời thứ 7 trong gia tộc con cháu vua Minh Mạng, nhan sắc bà nội càng khiến CĐM trầm trồ

Chia sẻ mới đây về thân thế Hoa hậu Hà Kiều Anh khiến cả showbiz đều trầm trồ ngưỡng mộ. Xuất thân cao quý, lại còn thừa hưởng nhan sắc thuộc hàng cực phẩm.
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Tối 26/6, nhân ngày giỗ bà nội, Hoa hậu Hà Kiều Anh bất ngờ khoe loạt ảnh ngày trẻ của bà nội, đồng thời tiết lộ về dòng dõi "trâm anh thế phiệt" của mình. Theo đó, bà nội của nàng hậu là bà Nguyễn Tăng Diệu Hương, là con gái của bà Công Tằng Tôn Nữ Truyền Kinh - tức con cháu Hoàng tử thứ 11 của vua Minh Mạng. Ngoài việc công bố những tấm hình chân dung thời trẻ của bà nội, hoa hậu Hà Kiều Anh còn kể về giai thoại vẻ vang của ông bà. Tính theo vai vế, Hà Kiều Anh cũng là công chúa đời thứ 7 trong gia đình hoàng tộc.
Cùng việc trầm trồ trước gia thế khủng của Hoa hậu 1992, công chúng còn đặc biệt chú ý đến nhan sắc bà nội của nàng hậu. Theo chia sẻ của Hoa hậu Hà Kiều Anh, gen trội mà thế hệ sau được thừa hưởng là từ bà cố ngoại, bà Công Tằng Tôn Nữ Truyền Kinh: "Nghe nói, bà cố ngoại tôi ngày xưa là một người cực kỳ xinh đẹp, có thể nói là đẹp nghiêng nước nghiêng thành với làn da trắng muốt không tỳ vết. Chỉ tiếc là bà mất rất trẻ, khi mới 36 tuổi vì bệnh đậu mùa. Bà sinh được 2 người con, một trai, một gái. Cô con gái là bà Nguyễn Tăng Diệu Hương chính là bà nội của tôi. Thảo nào bà nội lúc nào cũng nói bà là con vua cháu chúa và tôi cũng là công chúa đời thứ 7 đấy."
Xuất thân dòng dõi trâm anh thế phiệt, bảo sao Hà Kiều Anh thừa hưởng nhan sắc và thần thái cốt cách đáng ngưỡng mộ như hiện tại. Sau gần 30 năm đăng quang, Hà Kiều Anh vẫn được xem là một trong những hoa hậu đẹp nhất và là gương mặt luôn được quan tâm. Không chỉ là gương mặt Hoa hậu được nhiều khán giả yêu thích, Hà Kiều Anh còn là gương mặt uy tín ngồi cầm cân nảy mực nhiều cuộc thi sắc đẹp.
Dưới bài chia sẻ của Hà Kiều Anh, dàn sao Vbiz không khỏi trầm trồ và bất ngờ trước gia thế quá khủng của nàng hậu. Tăng Thanh Hà khen ngợi nhan sắc thời trẻ của bà nội, Mai Phương Thuý thì cho rằng ái nữ của Hà Kiều Anh có khí chất ngời ngời ngay từ bé là do hưởng gen trội của gia đình.
Tiết lộ về thân thế, Hà Kiều Anh càng khiến nhiều người bất ngờ. Bởi không chỉ là con cháu vua Minh Mạng, Hà Kiều Anh được biết đến là hoa hậu xuất thân trong gia đình gia giáo, toàn nhân vật nổi tiếng tại Việt Nam. Cô là cháu ngoại của nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng, cháu nội nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Cha cô là kỹ sư điện tử Hà Tăng Lâm, mẹ là nữ doanh nhân Vương Kiều Oanh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Vương Anh.
Ảnh: FBNV