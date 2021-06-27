Hoa hậu Hà Kiều Anh tiết lộ thân thế là công chúa đời thứ 7 trong gia tộc con cháu vua Minh Mạng, nhan sắc bà nội càng khiến CĐM trầm trồ

Tối 26/6, nhân ngày giỗ bà nội, Hoa hậu Hà Kiều Anh bất ngờ khoe loạt ảnh ngày trẻ của bà nội, đồng thời tiết lộ về dòng dõi "trâm anh thế phiệt" của mình. Theo đó, bà nội của nàng hậu là bà Nguyễn Tăng Diệu Hương, là con gái của bà Công Tằng Tôn Nữ Truyền Kinh - tức con cháu Hoàng tử thứ 11 của vua Minh Mạng. Ngoài việc công bố những tấm hình chân dung thời trẻ của bà nội, hoa hậu Hà Kiều Anh còn kể về giai thoại vẻ vang của ông bà. Tính theo vai vế, Hà Kiều Anh cũng là công chúa đời thứ 7 trong gia đình hoàng tộc.

Nhan sắc thời trẻ của bà Nguyễn Tăng Diệu Hương khiến nhiều người bất ngờ, ảnh cũ tuy chất lượng thấp nhưng nhan sắc chất lượng cao

Cùng việc trầm trồ trước gia thế khủng của Hoa hậu 1992, công chúng còn đặc biệt chú ý đến nhan sắc bà nội của nàng hậu. Theo chia sẻ của Hoa hậu Hà Kiều Anh, gen trội mà thế hệ sau được thừa hưởng là từ bà cố ngoại, bà Công Tằng Tôn Nữ Truyền Kinh: "Nghe nói, bà cố ngoại tôi ngày xưa là một người cực kỳ xinh đẹp, có thể nói là đẹp nghiêng nước nghiêng thành với làn da trắng muốt không tỳ vết. Chỉ tiếc là bà mất rất trẻ, khi mới 36 tuổi vì bệnh đậu mùa. Bà sinh được 2 người con, một trai, một gái. Cô con gái là bà Nguyễn Tăng Diệu Hương chính là bà nội của tôi. Thảo nào bà nội lúc nào cũng nói bà là con vua cháu chúa và tôi cũng là công chúa đời thứ 7 đấy."