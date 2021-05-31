Tình bạn giữa chốn ‘thị phi’ Vbiz: Hà Kiều Anh, Linh Nga đem con gửi Hồng Nhung, con chơi 'thả ga', mẹ 'tám thả giàn'

Diva Hồng Nhung, Hoa hậu Hà Kiều Anh cùng diễn viên múa Linh Nga là hội bạn thân có tiếng trong showbiz Việt.
- Hồng Nhung: U50 vóc dáng nóng bỏng như gái đôi mươi, hạnh phúc bên bạn trai ngoại quốc
- ‘Nàng Bống’ Hồng Nhung khoe ảnh con trai say mê học thổi kèn, tiết lộ lí do cậu bé không muốn cắt tóc
Hồng Nhung, Hà Kiều Anh, Linh Nga có mối quan hệ chị em rất thân thiết. Họ chơi thân với nhau đã nhiều năm nay, thường xuyên tụ họp, đi du lịch cùng nhau và đặc biệt luôn ở bên động viên nhau mỗi khi có sóng gió.
Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Hồng Nhung chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu vui nhộn của các bé gồm con của Hồng Nhung, Hà Kiều Anh và Linh Nga cùng nhau vui chơi ngày cuối tuần. Theo đó, nhà của Hồng Nhung đã hóa thành “nhà trẻ” khi khắp nơi toàn trẻ con chạy nhảy vui đùa.
Theo chia sẻ của Hồng Nhung, cả năm bé cùng vui chơi, cắm trại, thậm chí còn ngủ ngay dưới sàn nhà qua đêm. Dù là "cậu ấm cô chiêu" nhà sao, các bé vẫn được bố mẹ tạo điều kiện để có tuổi thơ đầy tiếng cười.
Ngoài ra, tình bạn của ba mĩ nhân cũng khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ khi trước đó không lâu, Linh Nga và Hồng Nhung đã cùng tổ chức một buổi tiệc sinh nhật ấm cúng cho Hà Kiều Anh.
Trong showbiz đầy ồn ào thị phi, giữ được tình bạn chân thành và bền vững như "hội chị em bạn dì" của Hồng Nhung quả là điều đáng quý.
Ảnh: FBNV