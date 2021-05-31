Tình bạn giữa chốn ‘thị phi’ Vbiz: Hà Kiều Anh, Linh Nga đem con gửi Hồng Nhung, con chơi 'thả ga', mẹ 'tám thả giàn'

Sao Việt 31/05/2021 12:17

Diva Hồng Nhung, Hoa hậu Hà Kiều Anh cùng diễn viên múa Linh Nga là hội bạn thân có tiếng trong showbiz Việt.

Hồng Nhung, Hà Kiều Anh, Linh Nga có mối quan hệ chị em rất thân thiết. Họ chơi thân với nhau đã nhiều năm nay, thường xuyên tụ họp, đi du lịch cùng nhau và đặc biệt luôn ở bên động viên nhau mỗi khi có sóng gió.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Hồng Nhung chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu vui nhộn của các bé gồm con của Hồng Nhung, Hà Kiều Anh và Linh Nga cùng nhau vui chơi ngày cuối tuần. Theo đó, nhà của Hồng Nhung đã hóa thành “nhà trẻ” khi khắp nơi toàn trẻ con chạy nhảy vui đùa.

 

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Để các con chơi, các mẹ cũng tranh thủ chụp một tấm kỉ niệm tại 'nhà trẻ'
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Thừa hưởng tình cảm thắm thiết từ các mẹ, các bé cũng chơi với nhau rất thân thiết
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Cùng ăn uống
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Cùng chơi bài Uno
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Chơi từ phòng khách lăn vô tới phòng ngủ

Theo chia sẻ của Hồng Nhung, cả năm bé cùng vui chơi, cắm trại, thậm chí còn ngủ ngay dưới sàn nhà qua đêm. Dù là "cậu ấm cô chiêu" nhà sao, các bé vẫn được bố mẹ tạo điều kiện để có tuổi thơ đầy tiếng cười.

Ngoài ra, tình bạn của ba mĩ nhân cũng khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ khi trước đó không lâu, Linh Nga và Hồng Nhung đã cùng tổ chức một buổi tiệc sinh nhật ấm cúng cho Hà Kiều Anh.

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Bữa tiệc sinh nhật ấm cúng cùng hội 'chị em bạn dì'

Trong showbiz đầy ồn ào thị phi, giữ được tình bạn chân thành và bền vững như "hội chị em bạn dì" của Hồng Nhung quả là điều đáng quý.

Ảnh: FBNV

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Từ khóa:   Hồng Nhung và hai con Hà Kiều Anh Linh Nga

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