'Cô Bống' Hồng Nhung: Từ nàng thơ nhạc Trịnh đến Diva nhạc Việt, tuổi 'lúa chín' vẫn giữ nguyên đẳng cấp cùng vẻ đẹp không tuổi

Hồng Nhung sở hữu một giọng hát đẹp, mềm mại, ấm áp, có âm sắc riêng và làm nao lòng bao thế hệ người nghe. Giọng Hồng Nhung có độ vang sáng bẩm sinh, cách xử lý bài hát vô cùng tinh tế. Chính nhờ điều này mà nhiều khi hát, Hồng Nhung không cần phô diễn quá nhiều kỹ thuật thanh nhạc mà vẫn cuốn hút, vang vọng cả một khán phòng.

Diva Hồng Nhung còn được biết đến với tên thân mật là cô “Bống” Hồng Nhung, cô là danh ca nhạc nhẹ hàng đầu của âm nhạc Việt Nam đương đại, có công lớn trong việc cách tân nền âm nhạc nước nhà từ những năm đầu thập niên 90. Hồng Nhung có sức ảnh hưởng rất lớn đến những thế hệ ca sĩ sau này.

Đến năm 20 tuổi, Hồng Nhung vào Sài Gòn, ở đây, cô gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cuộc gặp ấy đã tạo nên một mối nhân duyên âm nhạc vô cùng đẹp đẽ sau này và cũng là bước ngoặt quan trọng làm thay đổi cuộc đời âm nhạc của Hồng Nhung, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cá tính âm nhạc và con đường âm nhạc của Hồng Nhung sau này. Cô thành công với rất nhiều ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Từ nhỏ, cô Bống đã sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Năm 10 tuổi, Hồng Nhung thi tuyển vào đội Họa mi của Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội và trở thành thành viên của đội Họa mi. Năm 11 tuổi, Hồng Nhung được tới Đài Tiếng nói Việt Nam thu thanh bài hát đầu tiên: “Lời chào của em” và biểu diễn trong Đội nghệ thuật Măng non Hà Nội. Cô hoạt động liên tục, tham gia hàng loạt cuộc thi và nhận về rất nhiều giải thưởng.

Cô Bống từng là 'nàng thơ' của nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh

Ngoài ra, Hồng Nhung từng thể hiện rất thành công những bài hát của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như Dương Thụ, Quốc Trung, Thanh Tùng, Bảo Chấn, Quốc Bảo,… nhưng thành công nhất vẫn là những nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn – vị nhạc sĩ huyền thoại của tân nhạc Việt Nam. Cô đã đóng đinh tên tuổi mình với dòng nhạc này. Hồng Nhung cũng là người được cố nhạc sĩ họ Trịnh vô cùng ưu ái, ông đã sáng tác tặng riêng cho cô ba bài hát: Bống Bồng ơi, Bống không là Bống, Thuở Bống là người.

Hồng Nhung đã khẳng định được tên tuổi và có chỗ đứng vững chắc trong nền nghệ thuật Việt. Bên cạnh hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ “không đếm nổi”, cô còn được khán giả, báo chí cũng như giới chuyên môn, đồng nghiệp công nhận là Diva của làng nhạc Việt cùng với Thanh Lam, Mỹ Linh, Trần Thu Hà.

Tiếng ca của Diva Hồng Nhung đi vào tiềm thức, nuôi dưỡng tâm hồn của biết bao thế hệ yêu âm nhạc Việt Nam

Với kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện và kinh nghiệm biểu diễn dày dặn, cô là cái tên sáng giá cho vị trí giám khảo hay làm người hướng dẫn cho các thí sinh trong các cuộc thi ca hát như Vietnam Idol, Giọng hát Việt, Tuyệt đỉnh tranh tài…

Là một bậc tiền bối thâm niên trong nghề, Hồng Nhung ngồi vào ghế giám khảo, huấn luận viên của nhiều cuộc thi âm nhạc

Bên cạnh sự nghiệp ca hát thành công vang dội, Hồng Nhung còn góp mặt trong một số bộ phim: Người Mỹ trầm lặng vai ca sĩ phòng trà và là ca sĩ hát chính cho phim, Giải cứu thần chết vai cô giáo Thảo, Bếp hát vai khách mời.

Hồng Nhung và Phương Thanh trong phim 'Giải cứu thần chết' - Ảnh: Internet

Góp phần trong sự thành công của Diva Hồng Nhung, không thể không nhắc đến ngoại hình đẹp mĩ miều của cô Bống. Thuở đó, dù không phải tuýp mỹ nhân sắc sảo, Hồng Nhung vẫn thu hút người đối diện với gương mặt tươi tắn, đầy sức sống. Nữ ca sĩ tạo thiện cảm lớn với gương mặt thanh tú, tươi trẻ và đặc biệt là nụ cười duyên với chiếc răng khểnh.

Đến nay, bước sang tuổi 51, cô Bống vẫn khiến người hâm mộ ngỡ ngàng bởi nhan sắc trẻ trung cùng body chuẩn mực, đẹp như khuôn đúc. Không còn sự mơn mởn, căng tràn sức sống như những cô gái đôi mươi. Không sắc sảo, mặn mà như gái 30, Hồng Nhung mang tâm thế của một người phụ nữ tự do, tự tại cả về vật chất lẫn tinh thần sau cuộc hôn nhân tan vỡ.

Người phụ nữ đẹp nhất, quyến rũ nhất là người phụ nữ tự do

Có thể thấy rõ ở Hồng Nhung có sự tự do, một tâm hồn hào sảng luôn vui tươi

Dù khá bận rộn trong công việc cũng như chăm sóc con nhỏ, Hồng Nhung cho biết, nếu phái đẹp muốn trẻ lâu thì cần phải dành thời gian cho bản thân: “Những người đã có gia đình, có con, có cuộc sống bận rộn, có thể bị stress và có lúc cảm thấy mệt mỏi… hãy đầu tư thời gian cho bản thân, ít nhiều tuỳ vào điều kiện làm việc và quỹ thời gian riêng của mình"

Tuổi ngoài 50, Hồng Nhung mang một vẻ đẹp thách thức thời gian

Sau 3 năm ly hôn, Hồng Nhung gặp được tình yêu mới với bạn trai ngoại quốc. Nữ ca sĩ thường xuyên sánh đôi cùng bạn trai trong các sự kiện và thoải mái thể hiện sự quan tâm dành cho nhau. Về tình yêu hiện tại, cô trải lòng:

“Ở tuổi này rồi, tôi thấy mọi thứ đều là cái duyên. Anh Gerhard Heusch là kiến trúc sư về kiến trúc hiện đại nổi tiếng. Chúng tôi biết nhau 13 - 14 năm rồi, vì tôi từng đến Mỹ lưu diễn, gặp gỡ những người bạn trong giới làm phim. Đến giờ phút này, tôi chỉ dám nói rằng cả hai chúng tôi có mối quan hệ thân thiết, dựa vào nhau về mặt tinh thần.

Có lẽ ở tuổi của Hồng Nhung, kết hôn không còn quá quan trọng, đó chỉ đơn giản là một nghi lễ, một hình thức. Điều cô trân quý lúc này là tình cảm, là sự bình yên khi được ở bên người thương.

"Anh là chỗ dựa tinh thần cho ba mẹ con - tôi gọi anh là người thân. Anh yêu thương, dạy dỗ hai em bé và được cả hai tin tưởng. Thậm chí, có vấn đề gì về chuyện học tập, hai đứa còn bảo nhau đừng hỏi mẹ mà đi hỏi chú Gerhard Heusch” - Hồng Nhung chia sẻ.

Ảnh: FBNV