'Bóc trần' sự thật đằng sau việc ly hôn của 'Hoa Hậu ở nhà 200 tỷ': Tất cả đều liên quan đến một chữ 'Tiền'?

Vừa qua thông tin về việc ly hôn giữa Phương Lê và chồng đại gia đang thu hút sự chú ý lớn từ phía người hâm mộ, mới đây ''Hoa Hậu ở nhà 200 tỷ'' cũng đã livestream nhằm giải thích những vấn đề xoay quanh việc chia tay giữa cô và chồng.

Từng được ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn, chồng thành đạt, cưng chiều vợ, các con ngoan ngoãn. Thế nhưng hôm 18/5 vừa qua, Phương Lê đã bất ngờ thông báo kết thúc cuộc hôn nhân 13 năm vì cô và ông xã không còn tiếng nói chung trong công việc. Đồng thời cô cũng khẳng định việc này hoàn toàn không liên quan đến người thứ ba và việc chia tay diễn ra với sự đồng thuận của cả 2. Bài đăng xác nhận ly hôn của Phương Lê - Ảnh: chụp màn hình Người hâm mộ gửi lời động viên dành cho cô nàng - Ảnh: chụp màn hình Trong tối cùng ngày báo tin ly hôn, Phương Lê cũng đã thực hiện một buổi livestream thể hiện sự bức xúc cô trước những tin đồn không chính xác xoay quanh về việc ''đường ai nấy đi'' giữa người đẹp và chồng đại gia.Theo đó, không ít người nhắc đến vấn đề tài sản của cô và chồng đại gia khiến nàng hậu lên tiếng: "Tôi nói để chồng ra đi tay trắng là khi ngoại tình, có tiểu tam. Còn đằng này chúng tôi ly hôn vì không cùng quan điểm sống thì làm sao cho người ta ra đi tay trắng được".

Phương Lê trong buổi livestream - Ảnh: Internet Đặc biệt, trong buổi livestream cô nàng còn tiết lộ lý do thật sự khiến cô phải chọn cách chia tay với cuộc tình kéo dài hơn 13 năm là vì chồng cô quá ham công việc và coi trọng bạn bè hơn những người trong gia đình, thậm chí còn mang tiền bạc của cải để đi đầu tư dù biết là đang bị lợi dụng. "Chồng của tôi mắc một sai lầm lớn nhất mà vợ chồng tan vỡ là anh quá mê công việc, lấy tiền đầu tư công việc bất chấp và đã bị bạn lợi dụng. Anh ấy mê bạn lắm. Bây giờ ly hôn, anh ấy mới biết sự thật mà tôi nói nhưng anh ấy không tin", Phương Lê cho hay.

Trước khi ly hôn với chồng đại gia, cặp đôi từng khiến nhiều người phát ghen trước những hành động thân mật mà cả hai dành cho nhau như việc Phương Lê từng gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc quỳ gối rửa chân cho chồng và sẵn sàng đáp trả trước bất kỳ ai coi đó là việc hạ thấp nhân phẩm của mình: "Riêng tôi, được chăm sóc cho chồng, cho con đó là hạnh phúc. Chồng tôi không chỉ là một người bạn đời mà còn là người thầy, người anh lớn của tôi. Cho nên, những việc nhỏ như rửa chân cho anh khi anh bị bệnh thì đó cũng là chuyện bình thường”. Cả 2 thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên MXH thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet Hiện những thông tin xoay quanh về ''Hoa Hậu ở nhà 200 tỷ'' vẫn đang là chủ đề được rất nhiều người hâm mộ quan tâm và bàn tán xôn xao.

Sau ly hôn chồng đại gia, Hoa hậu Phương Lê có được thừa hưởng biệt thự 200 tỷ? Sống với nhau 13 năm, của cải tích góp của Phương Lê và chồng đại gia không hề nhỏ. Nhiều người thắc mắc việc phân chia tài của cặp đôi hậu ly hôn, đặc biệt là căn biệt thự 200 tỷ.

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