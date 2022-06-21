'Bo thúi' lật mặt nhanh như 'lật bánh tráng', khiến Hòa Minzy phải đăng đàn bóc phốt con trai: 'Ở cùng mẹ một đằng, về quê lại một nẻo'

Mới đây, Hòa Minzy vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc đáng yêu bên cậu con trai cưng khiến cho nhiều người không khỏi phần phì cười trước độ đáng yêu của Bo Thúi.

Một trong những nhóc tỳ gây được sự chú ý từ phía người hâm mộ trong khoảng thời gian gần đây chắc chắn phải là Bo Thúi - cậu con trai cưng của nữ ca sĩ Hòa Minzy. Sở hữu gương mặt bầu bĩnh dễ thương, kháu khỉnh, quý tử nhà Hòa Minzy còn được biết đến với khả năng "tấu hài" trên các trang mạng xã hội. Thậm chí, nhiều người còn cho đây là khả năng mà cậu bé có được từ chính người mẹ lầy lội của mình.

Bo Thúi và Mẹ - Ảnh: Internet Cụ thể mới đây, giọng ca sinh năm 1995 đã không thể giữ được sự bình tĩnh trước sự lật mặt nhanh hơn bánh tráng của Bo Thúi khiến dân tình không nhịn được cười. Theo đó trên kênh TikTok, nữ ca sĩ đã đăng tải loạt khoảnh khắc cùng con trai cứng khi về quê thăm ông bà ngoại. Hòa Minzy cho biết, cậu bé nhà mình được cho là "sợ bẩn sợ dơ nhất trên đời". Thế nhưng khi về thăm ông bà ở quê thì cậu nhóc lại lăn lóc, nằm vật vã xuống sàn nhà. Chứng kiến khoảnh khắc này, Hòa Minzy chỉ còn biết thốt lên: "Cũng là con tôi sau khi được về quê chơi hè".



Đoạn video khiến khán giả không khỏi phần phì cười trước độ đáng yêu của Bo Thúi - Ảnh: Internet Chứng kiến khoảnh khắc đó nhiều người không khỏi phần phì cười trước độ đáng yêu hết nấc của Bo Thúi và còn cho rằng Hòa Minzy có lẽ đang phải ''hứng chịu'' phiển bản lầy lội nhí của mình sau những lần cô nàng chọc cười đồng nghiệp trên chương trình cũng tương tự như vậy. Con trai cưng của Hòa Minzy tên đầy đủ là Nguyễn Thiên Ân, thường được mẹ gọi với biệt danh Bo "thúi". Kể từ khi Bo "thúi" ra đời nữ ca sĩ đã nhanh chóng gia nhập hội mẹ bỉm sữa cuồng con. Trên trang cá nhân, Hòa Minzy thường xuyên đăng tải khoảnh khắc đời thường của quý tử. Netizen hy vọng cặp đôi sớm có thể quay lại bên nhau thêm một lần nữa - Ảnh: Internet Sau khi chia tay bạn trai thiếu gia, Hòa Minzy dành thời gian tập trung cho công việc và chăm sóc quý tử. Có thể thấy, Bo Thúi chính là nguồn động viên quý giá nhất về mặt tinh thần của cô nàng sau khoảng thời gian khó khăn vừa qua.

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