Bố Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017: 'Giờ thấy cháu nó được như vậy nên hết muốn gả sớm rồi'

Bố mẹ H'Hen Niê - Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - đã có những chia sẻ chân thành trong bữa tiệc chúc mừng đăng quang của con gái.

Ngay sau khi kết thúc đêm chung kết, H'Hen Niê - Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã cùng hai Á hậu tham gia tiệc mừng đăng quang và giao lưu với báo chí. Tại bữa tiệc, bố mẹ của H'Hen Niê diện trang phục dân tộc Ê Đê xuất hiện bên cạnh con gái. Cả hai không giấu nổi sự xúc động và vui mừng khi con gái giành được chiếc vương miện cao quý.

Bố mẹ H'Hen Niê không giấu được sự vui mừng khi con gái đăng quang - Ảnh: Ngoisao.vn Bố Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho biết gia đình họ đông con, sống chủ yếu dựa vào nghề nông nên hoàn cảnh khá khó khăn. Chính vì thế cả hai từng khuyên con nghỉ học để lấy chồng nhưng giờ đây suy nghĩ ấy đã hoàn toàn biến mất. "Hồi đó ai cũng vậy với lại nhà mình không có điều kiện cho con đi học nên mới muốn cháu nghỉ để lấy chồng. Nhưng mà giờ thấy cháu nó được như vậy nên hết muốn gả sớm rồi ạ", bố H'Hen Niê chia sẻ với báo giới.

Bố mẹ H'Hen Niê tự hào về thành tích mà con gái đã đạt được - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, bố Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cũng khẳng định dù hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn và vất vả nhưng nếu con đã muốn làm gì ông cũng đều ủng hộ hết mình. Ông nói: "Nó muốn lên đây kiếm cơ hội thì mình cho thôi chứ không có ngăn cản. Con nó muốn đi thì nó cứ làm chứ mình không có kêu nó về làm phụ nhà". H'Hen Niê hạnh phúc bên cạnh bố mẹ - Ảnh: Internet Khi được hỏi về việc sau khi con gái trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, cuộc sống gia đình có thay đổi gì không, bố H'Hen Niê cho biết ông chưa nghĩ đến vấn đề đó. H'Hen Niê là thí sinh dân tộc thiểu số đầu tiên giành được danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh: Internet

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và hành trình chinh phục đấu trường nhan sắc danh giá Không sở hữu làn da trắng hay mái tóc dài mượt mà nhưng H'Hen Niê đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm để giành danh hiệu "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-tan-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-2017-gio-thay-chau-no-duoc-nhu-vay-nen-het-muon-ga-som-roi-265715.html