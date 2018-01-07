Bố Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017: 'Giờ thấy cháu nó được như vậy nên hết muốn gả sớm rồi'

Hậu trường 07/01/2018 11:01

Bố mẹ H'Hen Niê - Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - đã có những chia sẻ chân thành trong bữa tiệc chúc mừng đăng quang của con gái.

Ngay sau khi kết thúc đêm chung kết, H'Hen Niê - Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã cùng hai Á hậu tham gia tiệc mừng đăng quang và giao lưu với báo chí.

Tại bữa tiệc, bố mẹ của H'Hen Niê diện trang phục dân tộc Ê Đê xuất hiện bên cạnh con gái. Cả hai không giấu nổi sự xúc động và vui mừng khi con gái giành được chiếc vương miện cao quý.

Bố Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017: 'Giờ thấy cháu nó được như vậy nên hết muốn gả sớm rồi' - Ảnh 1
Bố mẹ H'Hen Niê không giấu được sự vui mừng khi con gái đăng quang - Ảnh: Ngoisao.vn

Bố Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho biết gia đình họ đông con, sống chủ yếu dựa vào nghề nông nên hoàn cảnh khá khó khăn. Chính vì thế cả hai từng khuyên con nghỉ học để lấy chồng nhưng giờ đây suy nghĩ ấy đã hoàn toàn biến mất.

"Hồi đó ai cũng vậy với lại nhà mình không có điều kiện cho con đi học nên mới muốn cháu nghỉ để lấy chồng. Nhưng mà giờ thấy cháu nó được như vậy nên hết muốn gả sớm rồi ạ", bố H'Hen Niê chia sẻ với báo giới.

Bố Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017: 'Giờ thấy cháu nó được như vậy nên hết muốn gả sớm rồi' - Ảnh 2
Bố mẹ H'Hen Niê tự hào về thành tích mà con gái đã đạt được - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, bố Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cũng khẳng định dù hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn và vất vả nhưng nếu con đã muốn làm gì ông cũng đều ủng hộ hết mình.

Ông nói: "Nó muốn lên đây kiếm cơ hội thì mình cho thôi chứ không có ngăn cản. Con nó muốn đi thì nó cứ làm chứ mình không có kêu nó về làm phụ nhà".

Bố Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017: 'Giờ thấy cháu nó được như vậy nên hết muốn gả sớm rồi' - Ảnh 3
H'Hen Niê hạnh phúc bên cạnh bố mẹ - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về việc sau khi con gái trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, cuộc sống gia đình có thay đổi gì không, bố H'Hen Niê cho biết ông chưa nghĩ đến vấn đề đó.

Bố Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017: 'Giờ thấy cháu nó được như vậy nên hết muốn gả sớm rồi' - Ảnh 4
H'Hen Niê là thí sinh dân tộc thiểu số đầu tiên giành được danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh: Internet
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và hành trình chinh phục đấu trường nhan sắc danh giá

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và hành trình chinh phục đấu trường nhan sắc danh giá

Không sở hữu làn da trắng hay mái tóc dài mượt mà nhưng H'Hen Niê đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm để giành danh hiệu "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017".

Xem thêm
Từ khóa:   tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017 bố mẹ H'Hen Niê bố mẹ H'Hen Niê chia sẻ cảm xúc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 45 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 45 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 1 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42