Bố người mẫu Phương Anh: 'Con mất rồi mà vẫn đẹp đẽ, vợ chồng tôi cũng đỡ đau lòng'

Bố người mẫu cho biết thêm con gái nằm viện 6 ngày trước lúc ra đi. Trong những ngày đó, cô sốt cao do viêm phổi nặng, suy tim, tuy nhiên vẫn tiếp xúc, giao tiếp với bố mẹ, có điều không chia sẻ gì nhiều.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 18/8, gia đình và bạn bè có mặt ở Vãng sanh đường chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TPHCM) để lo hậu sự cho người mẫu Phương Anh. Nữ người mẫu qua đời khuya 16/8 sau nhiều ngày được chữa trị tích cực tại bệnh viện. Chia sẻ với báo Tiền Phong, bố người mẫu cho biết Phương Anh bị bệnh tim bẩm sinh từ bé và đã qua một hai lần phẫu thuật. Cho đến mới đây, cô bị viêm phổi phải đi cấp cứu, sau đó dẫn đến suy tim.

Bố người mẫu Phương Anh (người đeo kiếng) từ Hà Nội vào TPHCM lo liệu hậu sự cho con gái - Ảnh: Báo Tiền Phong Bố người mẫu cho biết thêm con gái nằm viện 6 ngày trước lúc ra đi. Trong những ngày đó, cô sốt cao do viêm phổi nặng, suy tim, tuy nhiên vẫn tiếp xúc, giao tiếp với bố mẹ, có điều không chia sẻ gì nhiều. Cũng theo bố người mẫu, bệnh nặng như vậy nhưng cho đến khi mất con gái ông vẫn giữ được diện mạo xinh đẹp. “Con mất rồi mà vẫn đẹp đẽ, vợ chồng tôi cũng đỡ đau lòng. Từ khi con ra đời cho đến lúc mất, mình đều được chứng kiến”, ông chia sẻ với báo Tiền Phong.

Bạn bè tiếc thương nữ người mẫu khi ra đi ở tuổi đời khá trẻ - Ảnh: Báo Tiền Phong Cùng bố mẹ lo liệu tang sự của chị, em trai Phương Anh cũng cho biết chị gái mắc bệnh nặng và bệnh này rất khó chữa trị. Trước lúc mất, người mẫu phải trải qua quá trình lọc thận, lọc máu với nhiều thiết bị y tế trên người. Gia đình người mẫu Phương Anh đều ở Hà Nội, do đó sau khi hỏa táng, gia đình sẽ đưa tro cốt cô về Hà Nội thờ phụng. Người mẫu Phương Anh qua đời ở tuổi 36 Theo thông tin từ báo Người Lao Động, người mẫu ảnh Pali Delish Nguyễn tên thật là Nguyễn Hồng Phương Anh, sinh năm 1988, vừa qua đời vào 22 giờ 45 tối 16/8. Hầu hết người thân, đồng nghiệp đều thấy xót xa, hụt hẫng trước sự ra đi của cô gái trẻ. Nhiều nhân vật trong giới giải trí, thời trang, trong đó có stylist Hoàng Ku, đều tỏ ý bàng hoàng trước thông tin Pali Delish Nguyễn qua đời. Nam rapper Mr T chia sẻ anh và Pali vẫn còn trò chuyện cùng nhau trước đó mấy ngày nên "Quá sốc khi nghe tin chị ra đi. Mong chị yên nghỉ và hạnh phúc ở bên kia". "Mới hôm nào em còn gặp chị, hôm nay nghe tin sốc quá, mong chị yên nghỉ" - Tường Linh, Á quân The Face, Top 18 Miss Intercontinental, chia sẻ. Nam ca sĩ Dương Edward gửi lời chia buồn: "Vĩnh biệt chị gái, mới hôm nào chị em còn ngồi với nhau, an nghỉ chị nhé". Thông tin từ gia đình, lễ động quan sẽ được diễn ra vào ngày 18-8 và linh cữu sẽ được hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Nghệ sĩ Việt tiếc thương người mẫu Phương Anh qua đời ở tuổi 36 Trên trang cá nhân của Pali Delish Nguyễn, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp cùng hoạt động trong lĩnh vực thời trang và cộng đồng mạng gửi lời tạm biệt, thương tiếc vì mất đi một người bạn vừa xinh đẹp, vừa tài năng.

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