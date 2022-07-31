Bố mẹ Khánh Vân 'Mắt Biếc' đau lòng đến mức 'không nuốt nổi cơm' khi con gái bị anti-fan công kích

Hậu trường 31/07/2022 20:54

Chứng kiến con gái của mình bị anti-fan công kích trên mạng xã hội, bố mẹ của nữ diễn viên Khánh Vân từng buồn đến nỗi phải ăn cháo thay cơm cho dễ nuốt.

Mới đây, khi xuất hiện trên một chương trình truyền hình, Khánh Vân và gia đình của mình đã có dịp tâm sự về những gì cô đã trải qua sau khi bước chân vào làng giải trí. Mẹ của nữ diễn viên cho hay, bà từng khóc rất nhiều khi chứng kiến con gái của mình bị anti-fan tấn công.

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Khánh Vân và gia đình chia sẻ về quãng thời gian bị anti-fan công kích - Ảnh: Internet

"Tôi khóc nhiều, không chịu nổi. Đồng ý là bé Vân lớn rồi, và đã chọn theo nghề thì phải chịu. Nhưng bé mới vào nghề và thích làm diễn viên trong sạch, không thích được biết đến vì những vụ lùm xùm từ trên trời rơi xuống. Mình làm mẹ mà chịu không nổi, thương con đứt ruột." - mẹ của Khánh Vân tâm sự.

Không chỉ vậy, cả hai bậc sinh thành của Khánh Vân đều từng có giai đoạn đau lòng thay cho con gái đến nỗi không thể ăn nổi cơm mà mang cháo ra ngoài hè nhìn người qua lại cho dễ nuốt. Khánh Vân cũng chia sẻ, gia đình chính là chỗ dựa lớn nhất khi cô hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên cảm thấy may mắn và tự hào khi có ba mẹ luôn bên cạnh yêu thương.

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Khánh Vân tự hào khi có cha mẹ là chỗ dựa vững chắc - Ảnh: Internet

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"Con cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi gia đình mình lúc nào cũng vui vẻ. Từ bé đến lớn chưa từng thấy bố mẹ lớn tiếng với nhau. Mặc dù cả hai con đều không sống gần bố mẹ, nhưng tụi con hi vọng bố mẹ không cần lo lắng cho tụi con quá, vì tụi con như cỏ dại quăng đâu cũng sống được.

Bố mẹ cứ thoải mái xài tiền của hai đứa, vì tụi con kiếm tiền cũng không quá vất vả và cũng biết tự cách chăm sóc mình. Từ nhỏ đến lớn đã được bố mẹ chăm sóc, nên đã đến lúc bố mẹ cho tụi con cơ hội được trả công ơn cho bố mẹ. Bố mẹ đừng lo sẽ là gánh nặng cho con cái, vì tụi con rất vui và giàu có." - Khánh Vân bộc bạch.

Từ khóa:   diễn viên Khánh Vân Khánh Vân Mắt biếc Diễn viên Đỗ Khánh Vân

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