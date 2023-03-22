Trong số các nhân vật trong phim, nhân vật ông Công do NSND Quốc Trị thủ vai là ‘ông bố chồng khó tính’ gây ám ảnh và nhận về không ít ‘gạch đá’ của khán giả. Được biết, nhân vật ông Công là một người bố chồng đối xử hà khắc, xét nét con dâu, mức độ ‘ám ảnh’ không hề kém cạnh những bà mẹ chồng huyền thoại trong các phim đình đám khác.

Những ngày qua, bộ phim truyền hình Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc đang nhận được sự quan tâm của khán giả và có rating cao nhất trong số các phim Việt hiện nay. Nội dung xoay quanh chuyện làm dâu của Son (Kim Oanh) trong một gia đình có ba người con trai - mỗi người một tính nết, quan điểm và hoàn cảnh sống.

Ông từng diễn viên thuộc Đoàn kịch nói Quân đội. Từ trước năm 1975, ông đã tham gia vào đoàn văn công của quân đội và đóng nhiều vở kịch sân khấu. Năm 2001, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Trái ngược hoàn toàn với tính cách trên phim, ở ngoài đời, NSND Quốc Trị được nhận xét là một người dễ tính, thoải mái và thẳng thắn. Xuất phát điểm là diễn viên khoác áo lính, NSND Quốc Trị không bỏ lỡ cơ hội nhìn ngắm cuộc sống trong tất cả sự hỗn độn, phong phú qua từng vai diễn. Sau thời gian vắng bóng trên truyền hình, NSND Quốc Trị gần đây trở lại với màn ảnh khi hóa thân vào vai ông bố chồng khó tính trong bộ phim “Dưới bóng cây hạnh phúc”.

Vào năm 2008, nhờ bộ phim “Mùa săn tôm hùm” của đạo diễn người Hàn Quốc Lyo Jung Tak, Quốc Trị đã trở thành một trong 2 người chiến thắng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc cho phim truyền hình, đồng thời nhận được cúp đặc biệt dành cho người nước ngoài đầu tiên đoạt Cúp của Hãng phim truyền hình KBS.

Năm 2012, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Bên cạnh nghề diễn viên, ông còn tham gia sản xuất phim với vai trò phó đạo diễn ở một số phim lấy bối cảnh chiến tranh như “Đêm Bến Tre”, “Tiếng cồng định mệnh”…

Xuất phát điểm của NSND Quốc Trị thuộc Đoàn kịch nói Quân đội, ông cũng nhận nhiều giải thưởng cống hiến quan trọng - Ảnh: Internet

Ngoài sân khấu kịch, nhiều vai diễn trên phim của Quốc Trị đã in dấu với rất nhiều khán giả, từ trẻ đến già. Đặc biệt có một điều trùng hợp là tên tuổi của ông thường gắn liền với vai “gà trống nuôi con”. Hơn chục năm trở lại đây, trung bình hai năm, NSND Quốc Trị mới đóng một vai chính.

Ông thường gắn liền với vai “gà trống nuôi con” - Ảnh: Internet

Theo nghệ sĩ gốc Nam Định, ông đã nhiều lần vào vai ông bố chồng hà khắc, ghê gớm và… góa vợ trên phim truyền hình. Trước đó, nghệ sĩ gạo cội này cũng từng đảm nhận vai diễn tương tự: Bố của Đồng "cục súc" trong phim Mùa hoa tìm lại, bố của chiến sĩ Đông trong phim Phố trong làng, ông Đại phim Ngày mai bình yên... Với mỗi vai diễn, ông đều tìm cho mình một "màu sắc" khác nhau để hóa thân vào nhân vật.

"Không hiểu sao, tôi lại có duyên vào những vai ông bố kiểu "gà trống nuôi con", và rất khó tính, có lẽ các đạo diễn tin tưởng mình nên mới giao những vai ấy. Ở phim Dưới bóng cây hạnh phúc, đạo diễn Vũ Trường Khoa tiếp tục cho tôi cô đơn, phải nỗ lực để nuôi dạy và "cai quản" 3 "ông" con trai mỗi đứa một tính cách. Cho nên, trong phim tôi được mấy cô con dâu bảo là ông bố chồng khó tính cũng có lý" - NSND Quốc Trị hài hước kể.

Nhưng NSND Quốc Trị cũng lý giải rằng, ông Công có tính cách khó chịu là do ông quá yêu con, muốn các con nghe lời bố theo cách riêng nên mới có những tình huống mà nhiều người "nhăn mặt" như vậy.

NSND Quốc Trị cũng lý giải rằng ông Công có tính cách khó chịu là do ông quá yêu con, muốn các con nghe lời bố theo cách riêng nên mới có những tình huống mà nhiều người "nhăn mặt" - Ảnh: Internet

NSND Quốc Trị chia sẻ thêm, đoàn phim Dưới bóng cây hạnh phúc quay trong gần 4 tháng với nhiều kỷ niệm buồn vui. Ở trong phim, ông vào vai một ông bố chồng ghê gớm nhưng ngoài đời, ông lại là người thoải mái và không xét nét con cháu bao giờ.

Về chuyện riêng tư, NSND Quốc Trị tự nhận mình lận đận chuyện tình cảm. Ông có 2 đời vợ và giờ đang có một người tri kỷ ở bên. Vợ đầu của ông là nghệ sĩ Lan Hương, hai người cùng nghề, cùng đoàn gặp nhau và kết hôn, họ có 1 cô con gái. Khi con được 16 tuổi, hai người chia tay trong văn minh, cùng nhau chăm sóc con chung.

Vợ đầu của ông là nghệ sĩ Lan Hương - Ảnh: Internet

Hôn nhân đầu tan vỡ, mãi đến 10 năm sau, Quốc Trị mới tái hôn với một người phụ nữ tên Hường. Khi chỉ còn 2 năm nữa sẽ nghỉ hưu, ông lại đón nhận tin dữ về bệnh tình của vợ.

Ông cho biết: "Ở với nhau được 10 năm thì cô ấy cũng bị bệnh nặng, tôi hết lòng chăm lo cho cô ấy. Âu cũng là cái số, tôi có tránh cũng không thoát được cái khổ". Năm 2018, vợ mất, nam nghệ sĩ lại trở về tình trạng "cô đơn" như nhiều năm trước.

Quốc Trị bảo, cô con gái đầu và hai con riêng của vợ hai rất thân thiết với nhau. Mỗi khi gia đình có việc chung, hay các cuộc gặp gỡ, các con vẫn đứng ra tổ chức, gắn kết mọi người lại với nhau. Các con vẫn hỏi nhau ý kiến về chuyện học hành, việc chồng con, ông thấy vui vì các con biết yêu thương, quan tâm đến nhau.

1 năm sau đó, NSND Quốc Trị vào Quảng Bình làm chương trình và có cơ duyên quen biết nghệ sĩ Phương Minh. Do cùng cảnh ngộ, con cái đã lớn nên hai người làm bạn với nhau từ đó đến nay. Khi biết chuyện, cô con gái của Quốc Trị cũng ủng hộ bố có người ở bên chăm sóc vui vầy tuổi già.

NSND Quốc Trị vào Quảng Bình làm chương trình và có cơ duyên quen biết nghệ sĩ Phương Minh - Ảnh: Dân Trí

Đi qua mọi biến cố trong cuộc đời, Quốc Trị có được cái nhìn nhân ái và bình thản trước mọi việc. Ông nói sức khỏe là điều quan trọng ở hiện tại và cân nhắc lựa chọn công việc phù hợp.