Bình Minh lấy lại phong độ sau loạt ảnh phát tướng không thể nhận ra

Hai nam diễn viên điển trai nhất nhìn màn ảnh Việt cùng chung một khung hình khiến dân tình vô cùng thích thú, phấn khích trước màn hội ngộ có 1-0-2 trong làng giải trí .

Mới đây, loạt ảnh Bình Minh chụp ảnh cùng bạn bè được đăng tải trên mạng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ở tuổi 40, nam diễn viên quê Lạng Sơn trông rất phong độ, khỏe mạnh. Trong bữa tiệc này còn có sự xuất hiện của diễn viên Chi Bảo.

Bình Minh mặc áo thun đen, cười rạng rỡ khi chụp ảnh cùng một người bạn. Ở tuổi 40, nam diễn viên đã có "bụng bia" nhưng trông vẫn rất phong độ.

Bình Minh hội ngộ Chi Bảo trong lần gặp gỡ này.

Xuất phát điểm từ một người mẫu, Bình Minh sở hữu vẻ ngoài điển trai, gương mặt góc cạnh cá tính, body cường tráng. Sau khi đạt được những thành công trong sự nghiệp diễn xuất, Bình Minh ở tuổi 40 dành thời gian cho công việc kinh doanh.

Trong một bài phỏng vấn Bình Minh từng chia sẻ: “Tôi luôn phải giữ gìn ngoại hình, dù chắc chắn bây giờ tôi ‘nhàu’ hơn xưa rồi. Tôi vẫn chơi thể thao, dù có thể tăng cân một chút nhưng không được quá giới hạn. Mục tiêu của tôi là không được để bản thân ‘phát xổ’. Từng có thời điểm tôi chạm ngưỡng bụng bia rồi đấy, sau đó tôi phải dành một tháng để siết cân, lấy lại dáng".

Trước đó, trong loạt ảnh check-in vi vu khắp trời Âu, người mẫu để lộ vẻ ngoài xuống dốc với bộ tóc húi cua, gương mặt và body tròn trịa thấy rõ. Thậm chí, nam diễn viên đã xuất hiện nọng cằm. Dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận hài hước: "Bà xã chăm mát tay quá", "Soái ca một thời đâu mất rồi", "Dạo này anh tui mập quá nha"...

Loạt ảnh xuống phong độ, phát tướng trước đây của Bình Minh.