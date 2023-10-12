Bị Trường Giang 'khui' chuyện bí mật với Anh Tú vào tháng 12, LyLy đã có chia sẻ chính thức!

Tối ngày 10/10, ca sĩ LyLy tổ chức buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới quy tụ nhiều nghệ sĩ đến ủng hộ, trong số gây chú ý là sự xuất hiện của Trường Giang. Tại đây, "Mười Khó" cũng dành ít thời gian lên sân khấu và nhắn nhủ đôi lời chúc mừng cho đàn em. Tuy nhiên, điều đáng nói chính là việc Trường Giang hé lộ một điều đặc biệt gì đó giữa Anh Tú và LyLy.

Tối ngày 10/10, ca sĩ LyLy tổ chức buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới quy tụ nhiều nghệ sĩ đến ủng hộ, trong số gây chú ý là sự xuất hiện của Trường Giang

Cụ thể, khi đang "khui" chuyện cát-xê giữa các nghệ sĩ, Trường Giang úp mở tiết lộ sẽ có một sự kiện đặc biệt được diễn ra vào tháng 12 tại Hồ Tràm. Lúc này, Phát La "được nước đẩy thuyền" hỏi tiếp thì nam danh hài ra tín hiệu giữ bí mật nhưng tay vẫn chỉ về hướng Anh Tú và LyLy, kèm theo đó là câu nói đầy ẩn ý: "Khi nào người ta đưa giấy mời thì biết". Chia sẻ này của Trường Giang khiến người hâm mộ LyLy và Anh Tú không khỏi phấn khích. Nhiều người còn dự đoán rằng đây là thời điểm cặp đôi âm thầm tổ chức lễ cưới.