Bị Trường Giang 'khui' chuyện bí mật với Anh Tú vào tháng 12, LyLy đã có chia sẻ chính thức!

Trước tin đồn lên xe hoa với Anh Tú vào tháng 12 sắp tới, Lyly đã có chia sẻ chính thức.
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Tối ngày 10/10, ca sĩ LyLy tổ chức buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới quy tụ nhiều nghệ sĩ đến ủng hộ, trong số gây chú ý là sự xuất hiện của Trường Giang. Tại đây, "Mười Khó" cũng dành ít thời gian lên sân khấu và nhắn nhủ đôi lời chúc mừng cho đàn em. Tuy nhiên, điều đáng nói chính là việc Trường Giang hé lộ một điều đặc biệt gì đó giữa Anh Tú và LyLy.
Cụ thể, khi đang "khui" chuyện cát-xê giữa các nghệ sĩ, Trường Giang úp mở tiết lộ sẽ có một sự kiện đặc biệt được diễn ra vào tháng 12 tại Hồ Tràm. Lúc này, Phát La "được nước đẩy thuyền" hỏi tiếp thì nam danh hài ra tín hiệu giữ bí mật nhưng tay vẫn chỉ về hướng Anh Tú và LyLy, kèm theo đó là câu nói đầy ẩn ý: "Khi nào người ta đưa giấy mời thì biết". Chia sẻ này của Trường Giang khiến người hâm mộ LyLy và Anh Tú không khỏi phấn khích. Nhiều người còn dự đoán rằng đây là thời điểm cặp đôi âm thầm tổ chức lễ cưới.
Liên quan đến vụ việc đang được quan tâm này, chính chủ LyLy đã lên tiếng chính thức: "Thật ra mọi người biết tính chú Giang mà, hay đùa đó mọi người ơi nên là đừng có tin. Trong buổi họp báo hôm qua, Ly rất vui khi chú Giang dành thời gian quý báu của mình đến tham gia và ở lại tới cuối cùng, mặc dù chị Phương mới sinh em bé. Câu chuyện tháng 12 là chú Giang giỡn thôi. Không có tháng 12 nào cả".
Anh Tú và LyLy hiện là một trong những cặp đôi Vbiz được netizen "đẩy thuyền" rất tích cực. Cả hai không ít lần để lộ nhiều hint xịn xò như diện đồ đôi, đi du lịch riêng hay có cách tương tác mà những đôi yêu nhau thường làm. Nhưng thời gian qua, người hâm mộ của cặp đôi được phen xôn xao trước thông tin Anh Tú và LyLy đã rạn nứt.
Cho đến mới đây, nghi vấn rạn nứt mới được dập tắt khi LyLy đã có mặt trong buổi tiệc của Anh Tú với nhóm bạn. Không những vậy, Anh Tú còn có nhiều động thái ngọt ngào ủng hộ LyLy trong dịp ra mắt dự án âm nhạc mới.