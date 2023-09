LyLy tiếc nuối vì dừng chân sớm ở show quốc tế, Anh Tú gửi lời động viên 'em bé' cực ngọt ngào

Sau thành công của Chi Pu tại chương trình "Đạp gió rẽ sóng 2023 tại Trung Quốc, ca sĩ LyLy cũng thu hút sự chú ý khi là nghệ sĩ Việt tiếp theo tham gia một show âm nhạc tại nước này. Tuy nhiên, trong tập phát sóng mới nhất của The Next Stage 2023, LyLy đã đành ngậm ngùi dừng chân với thứ hạng top 13 chung cuộc.

Mặc dù sau phần trình diễn Golden hour kết hợp cùng Sunny Lukas, nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen. Tuy nhiên, phần thi này của LyLy với giám khảo hoàn toàn chưa có sự bứt phá

Sau hành trình có trải nghiệm có chút tiếc nuối, LyLy đã có bài chia sẻ dài trên trang cá nhân, tổng kết lại hành trình ở The Next Stage 2023, đồng thời gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ: "Vậy là hành trình The Next Stage 2023 của LyLy đã tạm dừng tại đây. Một hành trình mà có lẽ Ly sẽ không bao giờ quên được. Một cơ hội để Ly trải nghiệm, cọ sát và học hỏi để trưởng thành hơn rất nhiều. Vẫn có những tiếc nuối vì bản thân chưa thể hiện được hết 100% khả năng và mong muốn mà mình có thể mang lại, nhưng đây là 1 sân chơi vô cùng vô cùng khắc nghiệt, và một khi đã tham gia thì đương nhiên phải chấp nhận mọi kết quả. Đó cũng là 1 bài học lớn trong hành trình của Ly sau này…".

Anh Tú đã để lại lời động viên vô cùng ngọt ngào dành cho người yêu tin đồn

Đáng chú ý ngay dưới phần bình luận bài viết, Anh Tú đã để lại lời động viên vô cùng ngọt ngào dành cho người yêu tin đồn. Anh gọi LyLy là "bé" và nhắn nhủ rằng: "Vất vả rồi bé. Về Việt Nam làm nhạc thật hay để trả tiền cho tôi nào". Trước màn động viên của nam ca sĩ dành cho bạn gái tin đồn, cư dân mạng vô cùng thích thú và nhiệt tình đẩy thuyền cho cả hai.