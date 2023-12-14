Bị 'réo tên' vào ồn ào với YouTuber Thơ Nguyễn, diễn viên nhí Bảo Ngọc rơi vào khủng hoảng, trầm cảm, đòi tự tử

Hậu trường 14/12/2023 14:02

Hiện vụ ồn ào vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm. Mạng xã hội chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau.

Những ngày qua, thông tin về vụ ồn ào giữa Thơ Nguyễn và sao nhí Bảo Ngọc được mọi người quan tâm. Vụ việc bắt nguồn từ đoạn clip YouTuber 9X lên tiếng bóng gió về một diễn viên nhí có thái độ không tốt khi cả hai có dịp làm việc chung. Ngay sau đó, diễn viên nhí Lê Huỳnh Bảo Ngọc đã bị cư dân mạng liên tục réo tên vào ồn ào.

Mặc dù phía Bảo Ngọc đã đăng tải clip phản hồi về ồn ào và khẳng định không liên quan đến lời tố của Thơ Nguyễn nhưng dư luận vẫn bàn tán xôn xao. Cho đến tối qua (13/12), trên trang cá nhân, anh trai của sao nhí bất ngờ đăng tải bài viết dài bảo vệ em gái khi trở thành nạn nhân của việc bạo lực mạng.

Bị 'réo tên' vào ồn ào với YouTuber Thơ Nguyễn, diễn viên nhí Bảo Ngọc rơi vào khủng hoảng, trầm cảm, đòi tự tử - Ảnh 1
Những ngày qua, thông tin về vụ ồn ào giữa Thơ Nguyễn và sao nhí Bảo Ngọc được mọi người quan tâm

Anh trai Bảo Ngọc chia sẻ, thời gian qua, cô bé rơi vào khủng hoảng, trầm cảm, muốn tự tử vì chịu quá nhiều áp lực từ mạng xã hội đến môi trường học đường. Anh cho biết: "Khi đến trường, em tôi bị kỳ thị, cô lập và phải thường xuyên nghe những lời đàm tiếu. Thử hỏi 1 đứa trẻ 15 tuổi đến trường mà hằng ngày phải chịu tấn công vô căn cứ như vậy, sao mà có thể chịu đựng được? Ngọc đã khóc rất nhiều, ảnh hưởng trầm trọng tới sức khỏe, tinh thần, đã tự tử mấy lần nhưng được gia đình kịp thời cứu thoát. Chẳng may em tôi có mệnh hệ gì, ai sẽ trả lại em gái cho gia đình tôi đây?".

Chúng ta cần chung tay lên án những đối tượng đang lợi dụng MXH để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác, tẩy chay các nội dung bẩn gây hấn, đả kích như trường hợp Bảo Ngọc vừa bị Youtuber T.N dẫn dắt dư luận để tấn công vừa qua. Vì một xã hội bình yên và để không một ai phải là nạn nhân của bạo lực trên không gian mạng, hãy giải cứu Bảo Ngọc và tẩy chay những kẻ dùng thủ đoạn tấn công bôi nhọ người khác!".

Bị 'réo tên' vào ồn ào với YouTuber Thơ Nguyễn, diễn viên nhí Bảo Ngọc rơi vào khủng hoảng, trầm cảm, đòi tự tử - Ảnh 2
Anh trai Bảo Ngọc chia sẻ, thời gian qua, cô bé rơi vào khủng hoảng, trầm cảm, muốn tự tử vì chịu quá nhiều áp lực từ mạng xã hội đến môi trường học đường

Trước đó ít ngày, mẹ của Bảo Ngọc cũng cạo đầu vì quá đau lòng khi chứng kiến con gái bị bạo lực mạng xã hội: "Tôi và con gái Bảo Ngọc đang bị cú sốc lớn, không ăn không ngủ hơn 1 tháng nay, hai đứa con tôi cũng bỏ học 1 tháng rồi. 3 mẹ con chúng tôi không dám ra ngoài và khóc suốt".

Bị 'réo tên' vào ồn ào với YouTuber Thơ Nguyễn, diễn viên nhí Bảo Ngọc rơi vào khủng hoảng, trầm cảm, đòi tự tử - Ảnh 3
Trước đó ít ngày, mẹ của Bảo Ngọc cũng cạo đầu vì quá đau lòng khi chứng kiến con gái bị bạo lực mạng xã hội

Chiều 12/12, phía Thơ Nguyễn cũng tiếp tục có động thái đáng chú ý khi ẩn ý chia sẻ việc giải nghệ sau ồn ào này: “Từ bây giờ tôi sẽ không làm clip nữa, hay nói cách khác là giải nghệ”. Thơ Nguyễn nói cô nhận ra làm người nổi tiếng khó khăn, đôi lúc nói lên ấm ức của bản thân nhưng “từ nạn nhân, tôi trở thành người đi hại người khác”. “Cho nên tôi không muốn làm người nổi tiếng nữa. Tôi muốn được là chính mình, muốn được mạnh mẽ”.

Bị 'réo tên' vào ồn ào với YouTuber Thơ Nguyễn, diễn viên nhí Bảo Ngọc rơi vào khủng hoảng, trầm cảm, đòi tự tử - Ảnh 4
Chiều 12/12, phía Thơ Nguyễn cũng tiếp tục có động thái đáng chú ý khi ẩn ý chia sẻ việc giải nghệ sau ồn ào này

Hiện vụ ồn ào vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm. Mạng xã hội chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau. Một số khán giả lên tiếng bênh vực diễn viên Gia đình là số 1, bày tỏ cảm thông khi cô bé chịu ảnh hưởng không nhỏ vì một đoạn clip không chỉ rõ đích danh được lan truyền. Bên cạnh đó, một số khác cho rằng Thơ Nguyễn chưa nhắc tên cụ thể là ai nên mong câu chuyện sớm sáng tỏ.

Bị 'réo tên' vào ồn ào với YouTuber Thơ Nguyễn, diễn viên nhí Bảo Ngọc rơi vào khủng hoảng, trầm cảm, đòi tự tử - Ảnh 5
Lê Huỳnh Bảo Ngọc sinh năm 2008, được nhiều người ưu ái gọi là "hoa hậu nhí". Ngoài ca hát, cô bé còn tham gia diễn xuất trong dự án Gia đình là số 1

Lê Huỳnh Bảo Ngọc sinh năm 2008, được nhiều người ưu ái gọi là "hoa hậu nhí". Cô bé bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ bé, từng tham gia Đồ Rê Mí, giành á quân Gương mặt thân quen nhí năm 2015. Ngoài ca hát, cô bé còn tham gia diễn xuất trong dự án Gia đình là số 1. Bảo Ngọc nổi tiếng trên mạng xã hội với kênh TikTok có hơn 2,9 triệu lượt theo dõi.

Trước làn sóng tẩy chay dữ dội và tuyên bố giải nghệ, clip Youtube mới của Thơ Nguyễn lại có lượt view tăng 'chóng mặt'

Trước làn sóng tẩy chay dữ dội và tuyên bố giải nghệ, clip Youtube mới của Thơ Nguyễn lại có lượt view tăng 'chóng mặt'

Thơ Nguyễn xuất hiện trở lại trên kênh Youtube sau loạt ồn ào về truyền tải video chứa yếu tố tâm linh. Dù bị cộng đồng mạng kêu gọi tẩy chay, thế nhưng, lượt view của video và lượt theo dõi kênh vẫn tăng chóng mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   Thơ Nguyễn xin lỗi Thơ Nguyễn - Bảo Ngọc diễn viên nhí Bảo Ngọc

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 0 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 10 giờ 43 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 10 giờ 46 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 10 giờ 48 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 10 giờ 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 6 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 11 giờ 50 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 12 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?