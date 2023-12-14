Hiện vụ ồn ào vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm. Mạng xã hội chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau.

Những ngày qua, thông tin về vụ ồn ào giữa Thơ Nguyễn và sao nhí Bảo Ngọc được mọi người quan tâm. Vụ việc bắt nguồn từ đoạn clip YouTuber 9X lên tiếng bóng gió về một diễn viên nhí có thái độ không tốt khi cả hai có dịp làm việc chung. Ngay sau đó, diễn viên nhí Lê Huỳnh Bảo Ngọc đã bị cư dân mạng liên tục réo tên vào ồn ào. Mặc dù phía Bảo Ngọc đã đăng tải clip phản hồi về ồn ào và khẳng định không liên quan đến lời tố của Thơ Nguyễn nhưng dư luận vẫn bàn tán xôn xao. Cho đến tối qua (13/12), trên trang cá nhân, anh trai của sao nhí bất ngờ đăng tải bài viết dài bảo vệ em gái khi trở thành nạn nhân của việc bạo lực mạng.

Những ngày qua, thông tin về vụ ồn ào giữa Thơ Nguyễn và sao nhí Bảo Ngọc được mọi người quan tâm Anh trai Bảo Ngọc chia sẻ, thời gian qua, cô bé rơi vào khủng hoảng, trầm cảm, muốn tự tử vì chịu quá nhiều áp lực từ mạng xã hội đến môi trường học đường. Anh cho biết: "Khi đến trường, em tôi bị kỳ thị, cô lập và phải thường xuyên nghe những lời đàm tiếu. Thử hỏi 1 đứa trẻ 15 tuổi đến trường mà hằng ngày phải chịu tấn công vô căn cứ như vậy, sao mà có thể chịu đựng được? Ngọc đã khóc rất nhiều, ảnh hưởng trầm trọng tới sức khỏe, tinh thần, đã tự tử mấy lần nhưng được gia đình kịp thời cứu thoát. Chẳng may em tôi có mệnh hệ gì, ai sẽ trả lại em gái cho gia đình tôi đây?". Chúng ta cần chung tay lên án những đối tượng đang lợi dụng MXH để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác, tẩy chay các nội dung bẩn gây hấn, đả kích như trường hợp Bảo Ngọc vừa bị Youtuber T.N dẫn dắt dư luận để tấn công vừa qua. Vì một xã hội bình yên và để không một ai phải là nạn nhân của bạo lực trên không gian mạng, hãy giải cứu Bảo Ngọc và tẩy chay những kẻ dùng thủ đoạn tấn công bôi nhọ người khác!".

Anh trai Bảo Ngọc chia sẻ, thời gian qua, cô bé rơi vào khủng hoảng, trầm cảm, muốn tự tử vì chịu quá nhiều áp lực từ mạng xã hội đến môi trường học đường Trước đó ít ngày, mẹ của Bảo Ngọc cũng cạo đầu vì quá đau lòng khi chứng kiến con gái bị bạo lực mạng xã hội: "Tôi và con gái Bảo Ngọc đang bị cú sốc lớn, không ăn không ngủ hơn 1 tháng nay, hai đứa con tôi cũng bỏ học 1 tháng rồi. 3 mẹ con chúng tôi không dám ra ngoài và khóc suốt". Trước đó ít ngày, mẹ của Bảo Ngọc cũng cạo đầu vì quá đau lòng khi chứng kiến con gái bị bạo lực mạng xã hội Chiều 12/12, phía Thơ Nguyễn cũng tiếp tục có động thái đáng chú ý khi ẩn ý chia sẻ việc giải nghệ sau ồn ào này: “Từ bây giờ tôi sẽ không làm clip nữa, hay nói cách khác là giải nghệ”. Thơ Nguyễn nói cô nhận ra làm người nổi tiếng khó khăn, đôi lúc nói lên ấm ức của bản thân nhưng “từ nạn nhân, tôi trở thành người đi hại người khác”. “Cho nên tôi không muốn làm người nổi tiếng nữa. Tôi muốn được là chính mình, muốn được mạnh mẽ”. Chiều 12/12, phía Thơ Nguyễn cũng tiếp tục có động thái đáng chú ý khi ẩn ý chia sẻ việc giải nghệ sau ồn ào này Hiện vụ ồn ào vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm. Mạng xã hội chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau. Một số khán giả lên tiếng bênh vực diễn viên Gia đình là số 1, bày tỏ cảm thông khi cô bé chịu ảnh hưởng không nhỏ vì một đoạn clip không chỉ rõ đích danh được lan truyền. Bên cạnh đó, một số khác cho rằng Thơ Nguyễn chưa nhắc tên cụ thể là ai nên mong câu chuyện sớm sáng tỏ. Lê Huỳnh Bảo Ngọc sinh năm 2008, được nhiều người ưu ái gọi là "hoa hậu nhí". Ngoài ca hát, cô bé còn tham gia diễn xuất trong dự án Gia đình là số 1 Lê Huỳnh Bảo Ngọc sinh năm 2008, được nhiều người ưu ái gọi là "hoa hậu nhí". Cô bé bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ bé, từng tham gia Đồ Rê Mí, giành á quân Gương mặt thân quen nhí năm 2015. Ngoài ca hát, cô bé còn tham gia diễn xuất trong dự án Gia đình là số 1. Bảo Ngọc nổi tiếng trên mạng xã hội với kênh TikTok có hơn 2,9 triệu lượt theo dõi.

Trước làn sóng tẩy chay dữ dội và tuyên bố giải nghệ, clip Youtube mới của Thơ Nguyễn lại có lượt view tăng 'chóng mặt' Thơ Nguyễn xuất hiện trở lại trên kênh Youtube sau loạt ồn ào về truyền tải video chứa yếu tố tâm linh. Dù bị cộng đồng mạng kêu gọi tẩy chay, thế nhưng, lượt view của video và lượt theo dõi kênh vẫn tăng chóng mặt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-reo-ten-vao-on-ao-voi-youtuber-tho-nguyen-dien-vien-nhi-bao-ngoc-roi-vao-khung-hoang-tram-cam-oi-tu-tu-637621.html