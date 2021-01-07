Bị quay lén khi đi ăn cùng bạn thân, Hồ Ngọc Hà lộ nhan sắc thật sau sinh

Khoảnh khắc mới nhất của ca sĩ Hồ Ngọc Hà sau sinh khiến nhiều người bất ngờ. Bởi lẽ dù bị quay lén thì “nữ hoàng giải trí” vẫn rất xinh đẹp.
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Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Hồ Ngọc Hà vừa chia sẻ khoảnh khắc bị một người bạn quay lén khi đi ăn ốc cùng hội bạn.
Qua hình ảnh đăng tải, Hồ Ngọc Hà diện một chiếc váy đen 2 dây dáng suông đơn giản, không trang điểm cầu kỳ nhưng lại vô cùng gợi cảm. Đặc biệt, vóc dáng nuột nà cùng vòng 1 căng đét của giọng ca “Cả một trời thương nhớ” sau 2 tháng sinh con khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Dù bị quay lén nhưng có thể thấy nhan sắc của nữ ca sĩ chẳng hề bị “dìm hàng” một chút nào. Có thể nói, Hồ Ngọc Hà đích thị là mẹ bỉm đẹp nhất nhì Vbiz. Trước đó sau sinh hơn một tháng, Hồ Ngọc Hà đã tự tin diện váy ngắn bó sát khoe thân hình chuẩn chỉnh.
Theo đó, cô nàng cho biết từng cảm thấy áp lực về việc giảm cân sau sinh nên rất cố gắng trong việc tập luyện, ăn kiêng để nhanh lấy lại vóc dáng thon gọn.
Khoảnh khắc hết sức đời thường của “nữ hoàng giải trí” nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Ai nấy đều dành những lời “có cánh” cho Hồ Ngọc Hà: “Chị Hà đẹp quá”, “Không camera nào dìm được chị luôn”, “Đẻ xong vẫn đẹp”, “Ngày càng mặn mà”…