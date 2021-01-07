Ba vợ Hoàng Anh chính thức lên tiếng, khẳng định nam diễn viên ‘ném đá giấu tay’

Hậu ly hôn, màn đấu tố giữa diễn viên Hoàng Anh và vợ Việt kiều vẫn chưa đi đến hồi kết. Lùm xùm của cặp đôi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Thời gian qua, ồn ào xoay quanh câu chuyện ly hôn của nam diễn viên Hoàng Anh và bà xã Quỳnh Như khiến dư luận không ngừng xôn xao.

Sau 2 tháng im lặng, nam diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” đã chính thức lên tiếng nói rõ nguyên nhân rạn nứt, đồng thời tố ngược lại vợ cũ. Ngay sau đó, Quỳnh Như cũng đã đáp trả cực gay gắt: “Anh cạn tàu thì em xin ráo máng”.

Hậu ly hôn, cặp đôi liên tục 'vạch mặt' nhau trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Cách đây vài giờ, Quỳnh Như còn livestream trên trang Facebook cá nhân đòi đối chất trực tiếp với chồng cũ. Cũng trong clip này, ba vợ Hoàng Anh cho biết: “Hãy về nhà nói chuyện như hai thằng đàn ông với tôi. Đây là chuyện bản lĩnh của một người đàn ông, phải trực tiếp nói chuyện chứ đừng ‘ném đá giấu tay’ như vậy.

Nhiều người đã về đây lấy đồ dùm cho anh, nhưng tôi không cho lấy. Tôi muốn anh về nhà lấy, chứ tôi và con gái không phải đuổi anh đi ra khỏi nhà. Đừng nên không về rồi nói như thế nào thì nói”.

Ba vợ Hoàng Anh không giấu được sự thất vọng khi nhắc về con rể - Ảnh: FB

Trước sự đổ vỡ hôn nhân của con gái, ông không cầm được nước mắt và nghẹn ngào nói: “Tôi buồn lắm, thời gian qua tôi cũng muốn để hai đứa nó tự giải quyết. Nhưng đến nay Hoàng Anh viết như thế tôi quá bức xúc. Cả đêm tôi không ngủ được khi đọc những lời đó của Hoàng Anh tôi thực sự buồn”.

Hiện tại, phía Hoàng Anh vẫn đang giữ im lặng sau livestream của vợ cũ. Trong khi đó, nhiều cư dân mạng đứng về phía Quỳnh Như. Không ít người còn khẳng định sự nghiệp của Hoàng Anh sẽ ngày càng tụt dốc sau scandal này.

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