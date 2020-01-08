Bị nhầm là bạn gái cũ của nghệ sĩ Chánh Tín, Phương Thanh lên tiếng phân trần

Hậu trường 08/01/2020 17:04

Việc trùng tên khiến ca sĩ Phương Thanh bị nhầm là từng có quan hệ tình cảm với cố nghệ sĩ Chánh Tín.

Nhiều ngày qua, làng giải trí Việt vô cùng tiếc thương khi nghệ sĩ Chánh Tín đột ngột qua đời ở tuổi 68. Sau 4 ngày diễn ra lễ viếng, sáng nay (8/1), linh cữu nam tài tử tài hoa đã được đưa về nghĩa trang Đa Phước hỏa táng.

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Hình ảnh tại đám tang NSƯT Nguyễn Chánh Tín - Ảnh: FB

Hiện tại, mọi thông tin liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của cố nghệ sĩ đang thu hút sự quan tâm của công chúng. Trong đó, chuyện tình yêu của ông và diễn viên Phương Thanh cũng được khơi lại. Tuy nhiên, nhiều người nhầm lẫn diễn viên Phương Thanh là ca sĩ Phương Thanh. Việc này khiến nữ ca sĩ sinh năm 1973 gặp không ít rắc rối.

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Nữ ca sĩ chia sẻ về sự cố trùng tên với diễn viên gạo cội Phương Thanh - Ảnh: FB

Mới đây, Phương Thanh đã lên tiếng: "Báo chí ơi đăng bài về chuyện tình chú Chánh Tín và cô NSND diễn viên gạo cội Phương Thanh (Hiền cá sấu) ngày xưa viết rõ ràng dùm em xíu... em là ca sĩ thế hệ đàn con đàn cháu cũng có đóng phim. Link các trang mạng cứ giật cái tít có tên Phương Thanh là mọi người toàn nhầm thông tin qua em không à.

Đi đâu cũng đồn rồi hỏi tùm lum tội nghiệp cháu Gà lắm. Em công khai bố cháu Gà tên Cường rồi mà. Em phải lục hình cũ đăng lại cho rõ nè. Nay cả 2 cô chú đều đã ra đi mãi mãi hết rồi. Bị trùng tên nên bị trùng luôn mọi thứ. 2020 em rửa sạch hết tin đồn".

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Phương Thanh đến thắp hương cho cố nghệ sĩ và chia buồn với vợ ông - Ảnh: Internet

NSƯT Nguyễn Chánh Tín trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào sáng 4/1. Sự ra đi đột ngột của ông khiến người thân, đồng nghiệp và khán giả vô cùng đau xót. Suốt nhiều ngày diễn ra lễ viếng, rất đông nghệ sĩ đã gửi vòng hoa và đến thắp hương tiễn biệt.

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Sau 4 ngày diễn ra lễ viếng, sáng 8/1, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp đã đến tiễn biệt nghệ sĩ Chánh Tín về nơi an nghỉ cuối cùng.

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