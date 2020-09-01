Bị nghi ‘dao kéo’, Hòa Minzy chẳng ngại tung ảnh quá khứ, thừa nhận luôn từng thẩm mỹ điểm này

Hậu trường 01/09/2020 14:16

Vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, nữ ca sĩ Hòa Minzy công khai thừa nhận đã từng làm răng để nhan sắc trở nên xinh đẹp hơn.

Sau lần trở lại với ca khúc gây bão “Không thể cùng nhau suốt kiếp”, Hòa Minzy được nhận xét ngày càng “thăng hạng” nhan sắc. Trước đó, nữ ca sĩ từng trải qua khoảng thời gian thừa cân, mặt nổi đầy mụn... và tự ti về ngoại hình.

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Hòa Minzy được nhận xét ngày càng xinh đẹp - Ảnh: Internet
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Hình ảnh kém sắc trước đây của nữ ca sĩ – Ảnh: Internet

Chính vì vậy, sự thay đổi chóng mặt này của Hòa Minzy đã khiến cô nàng vướng phải nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ.

Trước những ồn ào về chuyện “dao kéo”, giọng ca “Không thể cùng nhau suốt kiếp” bất ngờ gây chú ý khi công khai ảnh quá khứ để chứng minh nhan sắc tự nhiên.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng thẳng thắn thừa nhận bộ phận duy nhất cô can thiệp thẩm mỹ là răng: “Nếu ai chưa biết thì Hòa không có phẫu thuật thẩm mỹ gì ngoài làm răng sứ nha. Và nếu ai chưa biết nữa thì đây là răng cũ nha. Răng thỏ nhẹ và khểnh các kiểu luôn nha. Buồn cười quá đi. Ảnh 5-6 năm trước”.

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Nhan sắc xinh xắn, đáng yêu cách đây 5-6 năm của giọng ca Bắc Ninh – Ảnh: IG

Trong hình ảnh chia sẻ, những đường nét trên gương mặt Hòa Minzy không khác mấy so với hiện tại, có chăng là cô nàng đã biết cách chăm chút ngoại hình để bản thân trông lộng lẫy hơn. Nhiều người cho rằng, nữ ca sĩ đã có một cuộc “lột xác” ngoạn mục.

Hiện tại, Hòa Minzy đang là nữ ca sĩ sở hữu nhiều bản hit được khán giả yêu mến cùng lượng người hâm mộ đông đảo. Ngoài ra, cô nàng còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi chuyện tình yêu ngọt ngào bên thiếu gia Nguyễn Minh Hải.

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