Hiếm hoi lắm đại gia đình Việt - Hàn - Trung nhà MC Trấn Thành mới tụ họp đông đủ, gây chú ý nhất là nhan sắc 2 bà sui

Hậu trường 31/08/2020 15:23

Cuộc hội ngộ của đại gia đình mang 3 dòng máu nhà Trấn Thành và Hari Won khiến cư dân mạng không khỏi thích thú.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, MC Trấn Thành bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh tụ họp của đại gia đình đến khán giả. Theo đó, nam nghệ sĩ hào hứng cho biết: “Đại gia đình Việt - Hàn - Hoa gặp gỡ. Đãi sinh nhật ba, mẹ vợ và em ruột cùng 1 lần luôn mới ghê!”.

Vì công việc bận rộn nên hiếm khi đại gia đình của vợ chồng “A Xìn” được dịp tề tựu đông đủ như vậy. Ngay sau đó, khoảnh khắc hiếm hoi này đã nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội và thu về gần 400 nghìn lượt thích từ người hâm mộ.

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Đại gia đình nhà Trấn Thành và Hari Won khiến cư dân mạng thích thú trước khoảnh khắc hội tụ sum vầy – Ảnh: Internet

Không chỉ gây chú ý khi lần đầu khoe ảnh gia đình đông đủ thành viên, người hâm mộ còn thích thú khi phát hiện 2 bà thông gia có nét mặt na ná nhau.

Dưới bài đăng, không ít cư dân mạng để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của mẹ Trấn Thành và mẹ Hari Won: “Nhìn 2 bà mẹ có nét giống nhau nên không biết ai là mẹ ruột của chị Hari”, “Hai bà mẹ đều trẻ đẹp như nhau”, “Nhìn qua không biết bác nào là mẹ anh Thành”, “Hai bà thông gia cứ giống nhau thế nào ý”…

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Người hâm mộ nhầm lẫn vì hai bà sui quá giống nhau - Ảnh: FB
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Hai bà thông gia đều mang vẻ đẹp phúc hậu - Ảnh: Internet

Dù so về diện mạo thì hai bà thông gia không thực sự giống nhau nhưng có lẽ vì cùng sở hữu nét đẹp phúc hậu nên dân tình đã nhận nhầm 2 bà mẹ của Trấn Thành và Hari Won.

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Từ khóa:   Hari Won và Trấn Thành MC Trấn Thành Hari Won

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