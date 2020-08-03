Hành động thân mật táo bạo giữa thanh thiên bạch nhật, Trấn Thành khiến Hari Won nổi quạu

Nụ hôn đầy táo bạo của Trấn Thành dành cho Hari Won khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú nhưng người trong cuộc lại nổi giận.

Là cặp vợ chồng nổi tiếng nhất nhì Vbiz, nhất cử nhất động của Trấn Thành và Hari Won luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. Dù đã kết hôn nhiều năm nhưng vợ chồng “A Xìn” vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Cả hai không ngần ngại dành cho nhau những cử chỉ, hành động tình cảm trên mạng xã hội lẫn ngoài đời.

Mới đây, Trấn Thành và Hari Won lại có một khoảnh khắc vừa đáng ghen tị, vừa khiến người xem ngỡ ngàng. Cụ thể, khi đến dự tiệc tại nhà Hoa hậu Thu Hoài, Trấn Thành bất ngờ kéo Hari Won nằm đè lên người mình, vừa ôm vừa hôn vợ đầy ngọt ngào trước sự chứng kiến của nhiều người.

Nam MC ‘cưỡng hôn’ vợ ngay giữa thanh thiên bạch nhật khiến chính chủ cũng phải sốc – Ảnh: Internet

Đây không phải là lần đầu Hari Won trở thành ‘nạn nhân’ của những màn thể hiện tình cảm mặn mà từ Trấn Thành - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vì quá bất ngờ trước hành động mãnh liệt của ông xã nên Hari Won không giấu nổi biểu cảm ngơ ngác. Ngay sau nụ hôn, nữ ca sĩ nổi quạu vì ngại ngùng, liên tục dùng tay đập vào người Trấn Thành để bớt xấu hổ.

Hari Won tức giận đánh yêu ông xã - Ảnh: Internet

Khoảnh khắc tình tứ nhưng cũng đầy oái oăm này của đôi vợ chồng trẻ khiến người hâm mộ thích thú. Ngay sau đó, đoạn clip này đã được netizen nhanh tay chia sẻ khắp mạng xã hội.

Trước đó, cặp đôi từng bị khán giả phản ánh về việc thể hiện tình cảm thái quá ở nơi công cộng. Thế nhưng, Trấn Thành dường như chẳng mấy bận tâm. Anh chàng vẫn thoải mái thể hiện tình yêu với Hari Won bất kỳ lúc nào có thể.

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