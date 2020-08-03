Hành động thân mật táo bạo giữa thanh thiên bạch nhật, Trấn Thành khiến Hari Won nổi quạu

Hậu trường 03/08/2020 10:26

Nụ hôn đầy táo bạo của Trấn Thành dành cho Hari Won khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú nhưng người trong cuộc lại nổi giận.

Là cặp vợ chồng nổi tiếng nhất nhì Vbiz, nhất cử nhất động của Trấn Thành và Hari Won luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. Dù đã kết hôn nhiều năm nhưng vợ chồng “A Xìn” vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Cả hai không ngần ngại dành cho nhau những cử chỉ, hành động tình cảm trên mạng xã hội lẫn ngoài đời.

Mới đây, Trấn Thành và Hari Won lại có một khoảnh khắc vừa đáng ghen tị, vừa khiến người xem ngỡ ngàng. Cụ thể, khi đến dự tiệc tại nhà Hoa hậu Thu Hoài, Trấn Thành bất ngờ kéo Hari Won nằm đè lên người mình, vừa ôm vừa hôn vợ đầy ngọt ngào trước sự chứng kiến của nhiều người.

tran thanh 1

Nam MC ‘cưỡng hôn’ vợ ngay giữa thanh thiên bạch nhật khiến chính chủ cũng phải sốc – Ảnh: Internet

tran thanh 2

Đây không phải là lần đầu Hari Won trở thành ‘nạn nhân’ của những màn thể hiện tình cảm mặn mà từ Trấn Thành - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vì quá bất ngờ trước hành động mãnh liệt của ông xã nên Hari Won không giấu nổi biểu cảm ngơ ngác. Ngay sau nụ hôn, nữ ca sĩ nổi quạu vì ngại ngùng, liên tục dùng tay đập vào người Trấn Thành để bớt xấu hổ.

tran thanh 3
Hari Won tức giận đánh yêu ông xã - Ảnh: Internet

Khoảnh khắc tình tứ nhưng cũng đầy oái oăm này của đôi vợ chồng trẻ khiến người hâm mộ thích thú. Ngay sau đó, đoạn clip này đã được netizen nhanh tay chia sẻ khắp mạng xã hội.

Trước đó, cặp đôi từng bị khán giả phản ánh về việc thể hiện tình cảm thái quá ở nơi công cộng. Thế nhưng, Trấn Thành dường như chẳng mấy bận tâm. Anh chàng vẫn thoải mái thể hiện tình yêu với Hari Won bất kỳ lúc nào có thể.

Sao Việt chung tay ủng hộ đất nước, kêu gọi fan nâng cao ý thức chống dịch Covid-19: Thái Thùy Linh hành động thiết thực, câu chuyện của Trấn Thành đặc biệt đáng chú ý

Sao Việt chung tay ủng hộ đất nước, kêu gọi fan nâng cao ý thức chống dịch Covid-19: Thái Thùy Linh hành động thiết thực, câu chuyện của Trấn Thành đặc biệt đáng chú ý

Các nghệ sĩ đã đồng loạt lên tiếng và thể hiện bằng hành động với hy vọng đất nước sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ chồng A Xìn Trấn Thành và Hari Won ca sĩ Hari Won

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026