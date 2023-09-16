Bị netizen chỉ trích đến thư viện chỉ để chụp ảnh, Đặng Thu Thảo liền có cách ứng xử tinh tế khiến khán giả nể phục

Hậu trường 16/09/2023 10:32

Khoe ảnh có mặt tại thư viện Seoul Hàn Quốc đọc sách nhưng Đặng Thu Thảo lại bị một netizen chỉ trích đến thư viện chỉ để chụp ảnh. Ngay lập tức, cô liền có cách ứng xử tinh tế khiến khán giả nể phục.

Lùi về sau ánh hào quang để chăm sóc các con từ nhiều năm qua nhưng Hoa hậu Đặng Thu Thảo vẫn giữ được sức hút trong lòng công chúng. Dù đã là bà mẹ 2 con nhưng mỗi lần ‘Hoa hậu của các Hoa hậu’ lộ diện đều khiến dân tình rần rần.

Bị netizen chỉ trích đến thư viện chỉ để chụp ảnh, Đặng Thu Thảo liền có cách ứng xử tinh tế khiến khán giả nể phục - Ảnh 1
Dù đã lui về hậu phương nhưng mỗi lần Đặng Thu Thảo lộ diện đều khiến dân tình rần rần

 

Vừa qua, trên trang cá nhân, vợ chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo khoe khoảnh khắc trốn con có mặt tại thư viện Seoul Hàn Quốc đọc sách. Một số netizen khen ngợi khoảnh khắc ngọt ngào, dễ thương của hai vợ chồng cùng nhan sắc chuẩn nàng thơ của bà mẹ 2 con.

Bị netizen chỉ trích đến thư viện chỉ để chụp ảnh, Đặng Thu Thảo liền có cách ứng xử tinh tế khiến khán giả nể phục - Ảnh 2
Vợ chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo khoe khoảnh khắc trốn con có mặt tại thư viện Seoul Hàn Quốc đọc sách

 

Đáng chú ý, bên dưới bức ảnh của Đặng Thu Thảo đang đọc sách, có khán giả đã để lại bình luận: "Ai lại đến thư viện để chụp ảnh hả chị?". Ngay lập tức, nàng hậu đã nhẹ nhàng giải thích: "Đúng rồi em nhưng thư viện này là loại thư viện mở, nằm ở trong khu mua sắm nên nó là điểm quay phim và chụp ảnh của rất nhiều khách du lịch khi đi qua lại ở đây nè".

Tiếp đó, có thêm người thắc mắc: "Những cuốn sách chất cao kia là vật decor cho thư viện đẹp hay là những cuốn sách thật, mọi người có thể lấy đọc vậy chị Thảo?". Đặng Thu Thảo đã không ngại giải thích: "Thư viện này họ nói có hơn 50.000 quyển sách và chưa thấy video hay ảnh nào của ai lấy sách từ trên đó xuống nên mọi người đều có thắc mắc chung như em".

Bị netizen chỉ trích đến thư viện chỉ để chụp ảnh, Đặng Thu Thảo liền có cách ứng xử tinh tế khiến khán giả nể phục - Ảnh 3
Đặng Thu Thảo được khen ứng xử tinh tế khi bị netizen chỉ trích đến thư viện chỉ để chụp ảnh

 

Nhiều khán giả đã vô cùng ngưỡng mộ cách ứng xử thông minh, tinh tế của Đặng Thu Thảo. Hiện tại, nàng hậu rút lui khỏi showbiz Việt để chăm sóc gia đình nhỏ, hỗ trợ ông xã trong công việc kinh doanh.

Bị netizen chỉ trích đến thư viện chỉ để chụp ảnh, Đặng Thu Thảo liền có cách ứng xử tinh tế khiến khán giả nể phục - Ảnh 4

Bị netizen chỉ trích đến thư viện chỉ để chụp ảnh, Đặng Thu Thảo liền có cách ứng xử tinh tế khiến khán giả nể phục - Ảnh 5
Gia đình 4 người của Hoa hậu Đặng Thu Thảo

 

Dù đã lùi về hậu phương, Hoa hậu Đặng Thu Thảo vẫn thoải mái chia sẻ hình ảnh của chồng và các con. Cặp đôi có hai nhóc tì đủ nếp đủ tẻ là bé Sophie và Liam. Ái nữ của Đặng Thu Thảo gây ấn tượng vì thừa hưởng chiều cao nổi trội, vóc dáng mảnh mai giống mẹ. Ngoài ra, tiểu công chúa còn có phong cách ăn diện điệu đà, dịu dàng khiến dân tình 'thả tim' lia lịa. Còn quý tử Liam, nàng hậu cho biết nhóc tỳ là bé ga lăng và biết quan sát khi chủ động mang túi giúp mẹ từ sự kiện ra đến xe riêng.

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Từ khóa:   Đặng Thu Thảo hoa hậu Đặng Thu Thảo vbiz

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