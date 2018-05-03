Bị 'ném đá' vì mặc hớ hênh phản cảm, Thanh Vân Hugo khiến dân tình câm nín khi đáp trả thế này

Trước phản ứng tiêu cực của cư dân mạng khi diện bikini phản cảm, MC Thanh Vân Hugo vừa chia sẻ hình ảnh mặc trang phục truyền thống kín đáo đáp trả.
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Mới đây, Thanh Vân Hugo khiến nhiều người bất ngờ với sự "lột xác" của mình. Diện trang phục truyền thống của xứ sở kim chi, bà mẹ một con nhận được không ít lời khen của cư dân mạng vì sự trẻ trung và xinh tươi của mình. Nhiều người cho rằng, đây chính là lời đáp trả đanh thép của chân dài này khi liên tục bị chê mặc thiếu vải gây phản cảm.
Mới đây, Thanh Vân Hugo khiến nhiều người bất ngờ với sự "lột xác" của mình. Diện trang phục truyền thống của xứ sở kim chi, bà mẹ một con nhận được không ít lời khen của cư dân mạng vì sự trẻ trung và xinh tươi của mình. Nhiều người cho rằng, đây chính là lời đáp trả đanh thép của chân dài này khi liên tục bị chê mặc thiếu vải gây phản cảm.