Bị 'ném đá' vì mặc hớ hênh phản cảm, Thanh Vân Hugo khiến dân tình câm nín khi đáp trả thế này

Trước phản ứng tiêu cực của cư dân mạng khi diện bikini phản cảm, MC Thanh Vân Hugo vừa chia sẻ hình ảnh mặc trang phục truyền thống kín đáo đáp trả.

Mới đây, Thanh Vân Hugo khiến nhiều người bất ngờ với sự "lột xác" của mình. Diện trang phục truyền thống của xứ sở kim chi, bà mẹ một con nhận được không ít lời khen của cư dân mạng vì sự trẻ trung và xinh tươi của mình. Nhiều người cho rằng, đây chính là lời đáp trả đanh thép của chân dài này khi liên tục bị chê mặc thiếu vải gây phản cảm.

Mới đây, Thanh Vân Hugo khiến nhiều người bất ngờ với sự "lột xác" của mình. Diện trang phục truyền thống của xứ sở kim chi, bà mẹ một con nhận được không ít lời khen của cư dân mạng vì sự trẻ trung và xinh tươi của mình. Nhiều người cho rằng, đây chính là lời đáp trả đanh thép của chân dài này khi liên tục bị chê mặc thiếu vải gây phản cảm.

Thanh Vân thùy mị và nền nã trong trang phục truyền thống của Hàn Quốc - Ảnh: FBNV

Bên cạnh hình ảnh, chân dài này cũng chú thích thêm: 'An yên trong từng hơi thở. Dịu dàng trọn vẹn mỗi phút giây...' - Ảnh: FBNV

Bà mẹ một con nhận được nhiều lời khen với phong cách kín đáo lạ mắt của mình - Ảnh: FBNV

Ngoài những khoảnh khắc thùy mị, Thanh Vân còn tạo dáng nhí nhố trước ống kính - Ảnh: FBNV

Dễ dàng nhận ra chân dài này đang có những khoảnh khắc khá vui vẻ và thoải mái sau thời gian chạy show - Ảnh: FBNV

Hình ảnh khiến MC Thanh Vân bị chỉ trích phản cảm trước đó- Ảnh: FBNV

Bà mẹ một con làm người đối diện đỏ mặt khi thả rông vòng 1 trước biển - Ảnh: FBNV

'Thả thính' Văn Thanh chưa đủ, Vân Hugo lại khiến fan sốc khi làm điều này với HLV Park Hang-seo Sau khi nhận không ít "gạch đá" vì làm thơ “thả thính” Văn Thanh, Vân Hugo lại tiếp tục khiến dư luận xôn xao khi cho “ra lò” bài thơ về HLV Park Hang-seo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-nem-da-vi-mac-ho-henh-phan-cam-thanh-van-hugo-khien-dan-tinh-cam-nin-khi-dap-tra-the-nay-281247.html