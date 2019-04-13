Bị đại gia đất nghìn tỷ lật lọng về tiền bạc, ca sĩ Ngọc Anh mỉa mai cực sâu cay

Rất nhiều đồng nghiệp đã để lại bình luận an ủi, khuyên cô không nên vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm trạng.
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Trên trang cá nhân, ca sĩ Ngọc Anh khiến dư luận xôn xao khi đăng tải dòng trạng thái thâm thúy, mỉa mai một vị đại gia kiêm nhạc sĩ. Theo đó, người này trước mặt khen nữ ca sĩ sinh năm 1981 hát hay nhưng sau lưng lại chê bai giọng hát của cô. Ngoài ra, Ngọc Anh còn bức xúc khi bị lật lọng về tiền bạc.
Ngọc Anh viết trên trang cá nhân: “Thiếu tiền thì cứ nói là không có tiền thuê người ta hát cho nó nhanh. Đừng hôm thu xong nói 'tuyệt hay', xong lại báo với đồng nghiệp người ta là hát không hay nên không nhờ làm liveshow nữa. Mất mặt em quá anh gì ơi. Đại gia đất vài ngàn tỷ nói chuyện chả thống nhất trước sau gì hết. Em hay quen nói chuyện với các bạn em 1000 đồng một là một, hai là hai rồi... Tiền của mình thì to còn của người khác là... hả anh? Nhọc quá".
Chưa dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn đưa ra lời khuyên cho những bạn đồng nghiệp khi nhận show đi hát: "Các bạn nhà mình ơi, làm việc tiền không là tất cả nhưng nó là sự khẳng định nghề nghiệp, vị trí của mình trong nghề nên đừng có rẻ rúng bản thân mình quá các bạn nhé! Mình không tôn trọng mình trước thì cũng không ai tôn trọng mình đâu... Gửi anh đại 'roanh nghiệp' kiêm 'nhạc sũy' nghiệp dư, thân ái quyết thắng!
Về đến Hà Nội là đã thấy khó ở, con người ngày càng lật lọng".
Vốn là người kín tiếng và hiếm khi chia sẻ về chuyện ồn ào cá nhân lên mạng xã hội nên ngay sau khi đăng tải, bài viết của Ngọc Anh nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Rất đông bạn bè đồng nghiệp như: ca sĩ Trọng Tấn, Nguyễn Trần Trung Quân, Mỹ Lệ… đã vào an ủi và khuyên cô nên cho qua chuyện không vui.