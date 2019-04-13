Bị đại gia đất nghìn tỷ lật lọng về tiền bạc, ca sĩ Ngọc Anh mỉa mai cực sâu cay

Trên trang cá nhân, ca sĩ Ngọc Anh khiến dư luận xôn xao khi đăng tải dòng trạng thái thâm thúy, mỉa mai một vị đại gia kiêm nhạc sĩ. Theo đó, người này trước mặt khen nữ ca sĩ sinh năm 1981 hát hay nhưng sau lưng lại chê bai giọng hát của cô. Ngoài ra, Ngọc Anh còn bức xúc khi bị lật lọng về tiền bạc.

Nổi tiếng sau cuộc thi Sao mai điểm hẹn năm 2006, Ngọc Anh được nhiều khán giả yêu mến - Ảnh: Internet

Ngọc Anh viết trên trang cá nhân: “Thiếu tiền thì cứ nói là không có tiền thuê người ta hát cho nó nhanh. Đừng hôm thu xong nói 'tuyệt hay', xong lại báo với đồng nghiệp người ta là hát không hay nên không nhờ làm liveshow nữa. Mất mặt em quá anh gì ơi. Đại gia đất vài ngàn tỷ nói chuyện chả thống nhất trước sau gì hết. Em hay quen nói chuyện với các bạn em 1000 đồng một là một, hai là hai rồi... Tiền của mình thì to còn của người khác là... hả anh? Nhọc quá".