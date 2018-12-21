Bị cho là cưới chạy bầu, đây là hình ảnh rõ vòng bụng của Lan Khuê sau hai tháng kết hôn

Lan Khuê diện áo xuyên thấu khoe vòng 1 gợi cảm cùng vòng eo thon gọn sau hai tháng dính nghi án cưới chạy bầu.

Mới đây, người mẫu Lan Khuê gây chú ý khi xuất hiện tại buổi casting show thời trang của nhà thiết kế Lý Quí Khánh tại TP.HCM với vẻ ngoài hết sức nổi bật. Người đẹp diện chiếc áo lưới xuyên thấu phối cùng quần Tây khoe đôi chân thon dài đáng mơ ước. Để tăng độ chất cho set đồ, bà xã của cháu nội bà Tư Hường đeo thêm đôi kính hồng kẹo ngọt làm toát lên sự kiêu hãnh.

Nhiều người nhận xét, Lan Khuê trông trẻ và xinh hơn cách đây hai tháng khi mới làm cô dâu. Tuy có gầy đi chút ít nhưng cựu HLV The Face Việt Nam 2017 vẫn giữ được thần thái ngút ngàn khiến fan không ngừng xuýt xoa. Bên cạnh đó, một số khán giả lại tập trung chú ý vòng bụng của Lan Khuê. Có thể thấy, người đẹp có vòng eo khá thon gọn chứ không hề giống người đang mang bầu như tin đồn trước đó.

Lan Khuê diện áo hở bạo khoe vóc dáng gợi cảm sau hai tháng kết hôn - Ảnh: FBNV

Người đẹp trông gầy đi nhiều nhưng vẫn sở hữu nhan sắc đáng ghen tỵ - Ảnh: FBNV

Sau đám cưới, Lan Khuê thường xuyên được chồng thiếu gia tháp tùng đi sự kiện - Ảnh: FBNV

Sau đám cưới hoành tráng diễn ra hồi tháng 10 vừa qua, Lan Khuê được chồng thiếu gia cưng chiều như trứng mỏng. Thời gian qua, người đẹp cũng thường xuyên gây sốt khi hé lộ những bức ảnh chụp bữa ăn ấm cúng của gia đình nhỏ. Dù làm dâu trong "danh gia vọng tộc" nhưng chân dài sinh năm 1992 vẫn chăm chỉ vào bếp khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Lan Khuê đẹp e ấp bên chồng doanh nhân khi đi hẹn hò Cặp vợ chồng son Lan Khuê và doanh nhân Tuấn John đang có quãng thời gian hạnh phúc bên nhau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-cho-la-cuoi-chay-bau-day-la-hinh-anh-ro-vong-bung-cua-lan-khue-sau-hai-thang-ket-hon-308690.html