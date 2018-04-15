Bị chỉ trích vì phẫu thuật thẩm mỹ quá đà, Hoa hậu Kỳ Duyên đanh đá đáp trả

Hậu trường 15/04/2018 11:39

Hoa hậu Kỳ Duyên vừa bức xúc lên tiếng đáp trả trước lời chê bai của cư dân mạng về việc phẫu thuật thẩm mỹ quá đà.

Sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên vướng không ít ồn ào cá nhân gây ảnh hưởng đến hình ảnh của mình trước công chúng. Đặc biệt, thời gian gần đây, nàng hậu sinh năm 1996 liên tục vướng lùm xùm phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực và độn cằm. Trước nhiều phản ứng của cư dân mạng, Kỳ Duyên thừa nhận chỉ phẫu thuật vòng 1 còn những bộ phận khác trên cơ thể là hoàn toàn tự nhiên.

Bị chỉ trích vì phẫu thuật thẩm mỹ quá đà, Hoa hậu Kỳ Duyên đanh đá đáp trả - Ảnh 1
Trước những lời bàn tán của dư luận, Kỳ Duyên thừa nhận chỉ nâng cấp vòng 1 - Ảnh: Internet
Bị chỉ trích vì phẫu thuật thẩm mỹ quá đà, Hoa hậu Kỳ Duyên đanh đá đáp trả - Ảnh 2
Tuy nhiên, công chúng vẫn hoài nghi cô nàng đã phẫu thuật độn cằm - Ảnh: Internet

Trong khi ồn ào “dao kéo” vẫn chưa lắng xuống thì mới đây, Kỳ Duyên lại gây tranh cãi khi chia sẻ hình ảnh mới của mình trên trang cá nhân. Bức ảnh lại tiếp tục tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Bên cạnh nhiều lời khen, số ít dân mạng để lại bình luận tiêu cực: “phẫu thuật thẩm mỹ quá đà”.

Bị chỉ trích vì phẫu thuật thẩm mỹ quá đà, Hoa hậu Kỳ Duyên đanh đá đáp trả - Ảnh 3
Hình ảnh mới nhất được Kỳ Duyên đăng tải trên cá nhân - Ảnh: FBNV

Ngay lập tức, Kỳ Duyên đã để lại bình luận đáp trả: “Thôi bạn gì ơi, vào Facebook người khác soi xét làm chi vậy? Đây là nơi cho những người tôi yêu quý và yêu quý tôi. Soi xét ra chỗ khác nè... block nhẹ một cái nha". Động thái thẳng thắn của chân dài này khiến nhiều người khá bất ngờ.

Bị chỉ trích vì phẫu thuật thẩm mỹ quá đà, Hoa hậu Kỳ Duyên đanh đá đáp trả - Ảnh 4
Kỳ Duyên đáp trả bình luận thiếu tích cực của anti-fan - Ảnh: FBNV
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