Bị tố là người thứ 3, Kỳ Duyên cay cú đáp trả

Kỳ Duyên gây chú ý với status thâm sâu, bị cho là đang đáp trả người ám chỉ cô làm thứ 3 trước đó.

Cách đây ít lâu, người đẹp Thư Dung - Á quân cuộc thi Người mẫu Thời trang Việt Nam 2017 gây chú ý khi lên tiếng mỉa mai một Hoa hậu Việt Nam chen chân vào mối quan hệ của cô và một vị bác sĩ thẩm mỹ. Chân dài này bức xúc khi bị Hoa hậu cướp giật vị trí và còn coi thường cô vì tên tuổi nhỏ.

Thư Dung và bác sĩ Chiêm Quốc Thái - Ảnh: Internet

"Gần đây, cặp đôi ấy đang quen nhau và có những động thái quảng bá thương hiệu cho bệnh viện của anh ấy mà đáng nhẽ vị trí ấy là của tôi", Thư Dung cho hay. Tuy nhiên, mỹ nhân sắp lên đường đi thi Miss Eco International 2018 lại từ chối đề cập thẳng tên Hoa hậu Việt Nam vì sợ bị quy chụp là dựa hơi để nổi tiếng.

D Kỳ Duyên bị nghi là người đã cướp vị trí của Thư Dung trong lòng bác sĩ Chiêm Quốc Thái - Ảnh: Internet

Dù vậy, không ít người đoán ra nhân vật đó chính là Kỳ Duyên. Bởi trùng hợp thay, thời gian gần đây Hoa hậu Việt Nam 2014 thường xuyên xuất hiện thân thiết bên bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Trước những nghi vấn trên, mới đây chân dài Nam Định đã đăng tải lên trang cá nhân một status đầy ẩn ý, được cho là đang đáp trả Thư Dung.

Kỳ Duyên lên tiếng đáp trả - Ảnh: Internet

"Một người đang thiếu túng sẽ thấy khó chịu với những ai dư giả. Một người sân hận sẽ luôn thấy người khác công kích và chọc tức mình. Một người không thành thật sẽ thấy mọi người đầy giả trá. Tất cả những cảm xúc và tiêu cực đó, đều khởi sinh từ một tâm thức thiếu bình an", Kỳ Duyên viết.

Trái ngược vời Kỳ Duyên, Thư Dung và Angela Phương (tình cũ bác sĩ Chiêm Quốc Thái) khá thân thiết - Ảnh: Internet

Không cam tâm khi bị nhận xét là ‘bản sao’ của Bảo Thy, Kỳ Duyên lên tiếng thách thức dư luận Hoa hậu Kỳ Duyên có phản ứng bất ngờ khi bị nhận xét là 'chị em thất lạc' của Bảo Thy vì những nét tương đồng trên gương mặt của cả hai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-to-la-nguoi-thu-3-ky-duyen-cay-cu-dap-tra-277923.html