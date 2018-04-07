Bị tố là người thứ 3, Kỳ Duyên cay cú đáp trả

Hậu trường 07/04/2018 10:10

Kỳ Duyên gây chú ý với status thâm sâu, bị cho là đang đáp trả người ám chỉ cô làm thứ 3 trước đó.

Cách đây ít lâu, người đẹp Thư Dung - Á quân cuộc thi Người mẫu Thời trang Việt Nam 2017 gây chú ý khi lên tiếng mỉa mai một Hoa hậu Việt Nam chen chân vào mối quan hệ của cô và một vị bác sĩ thẩm mỹ. Chân dài này bức xúc khi bị Hoa hậu cướp giật vị trí và còn coi thường cô vì tên tuổi nhỏ.

Bị tố là người thứ 3, Kỳ Duyên cay cú đáp trả - Ảnh 1
Thư Dung và bác sĩ Chiêm Quốc Thái - Ảnh: Internet

"Gần đây, cặp đôi ấy đang quen nhau và có những động thái quảng bá thương hiệu cho bệnh viện của anh ấy mà đáng nhẽ vị trí ấy là của tôi", Thư Dung cho hay. Tuy nhiên, mỹ nhân sắp lên đường đi thi Miss Eco International 2018 lại từ chối đề cập thẳng tên Hoa hậu Việt Nam vì sợ bị quy chụp là dựa hơi để nổi tiếng.

DBị tố là người thứ 3, Kỳ Duyên cay cú đáp trả - Ảnh 2
Kỳ Duyên bị nghi là người đã cướp vị trí của Thư Dung trong lòng bác sĩ Chiêm Quốc Thái - Ảnh: Internet

Dù vậy, không ít người đoán ra nhân vật đó chính là Kỳ Duyên. Bởi trùng hợp thay, thời gian gần đây Hoa hậu Việt Nam 2014 thường xuyên xuất hiện thân thiết bên bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Trước những nghi vấn trên, mới đây chân dài Nam Định đã đăng tải lên trang cá nhân một status đầy ẩn ý, được cho là đang đáp trả Thư Dung.

Bị tố là người thứ 3, Kỳ Duyên cay cú đáp trả - Ảnh 3
Kỳ Duyên lên tiếng đáp trả - Ảnh: Internet

"Một người đang thiếu túng sẽ thấy khó chịu với những ai dư giả. Một người sân hận sẽ luôn thấy người khác công kích và chọc tức mình. Một người không thành thật sẽ thấy mọi người đầy giả trá. Tất cả những cảm xúc và tiêu cực đó, đều khởi sinh từ một tâm thức thiếu bình an", Kỳ Duyên viết.

Bị tố là người thứ 3, Kỳ Duyên cay cú đáp trả - Ảnh 4
Trái ngược vời Kỳ Duyên, Thư Dung và Angela Phương (tình cũ bác sĩ Chiêm Quốc Thái) khá thân thiết - Ảnh: Internet
Không cam tâm khi bị nhận xét là ‘bản sao’ của Bảo Thy, Kỳ Duyên lên tiếng thách thức dư luận

Không cam tâm khi bị nhận xét là ‘bản sao’ của Bảo Thy, Kỳ Duyên lên tiếng thách thức dư luận

Hoa hậu Kỳ Duyên có phản ứng bất ngờ khi bị nhận xét là 'chị em thất lạc' của Bảo Thy vì những nét tương đồng trên gương mặt của cả hai.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Kỳ Duyên Kỳ Duyên bị nghi làm người thứ 3 bác sĩ Chiêm Quốc Thái

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Tâm linh - Tử vi 4 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 10 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 21 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 26 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 59 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42