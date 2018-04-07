Bị tố là người thứ 3, Kỳ Duyên cay cú đáp trả

Kỳ Duyên gây chú ý với status thâm sâu, bị cho là đang đáp trả người ám chỉ cô làm thứ 3 trước đó.
- Gương mặt Kỳ Duyên và Bảo Thy giống nhau đến ngỡ ngàng, được ví như 'chị em thất lạc'
- Kỳ Duyên nhẹ nhàng đáp trả khi dính tin đồn nâng cấp vòng một
Cách đây ít lâu, người đẹp Thư Dung - Á quân cuộc thi Người mẫu Thời trang Việt Nam 2017 gây chú ý khi lên tiếng mỉa mai một Hoa hậu Việt Nam chen chân vào mối quan hệ của cô và một vị bác sĩ thẩm mỹ. Chân dài này bức xúc khi bị Hoa hậu cướp giật vị trí và còn coi thường cô vì tên tuổi nhỏ.
"Gần đây, cặp đôi ấy đang quen nhau và có những động thái quảng bá thương hiệu cho bệnh viện của anh ấy mà đáng nhẽ vị trí ấy là của tôi", Thư Dung cho hay. Tuy nhiên, mỹ nhân sắp lên đường đi thi Miss Eco International 2018 lại từ chối đề cập thẳng tên Hoa hậu Việt Nam vì sợ bị quy chụp là dựa hơi để nổi tiếng.
Dù vậy, không ít người đoán ra nhân vật đó chính là Kỳ Duyên. Bởi trùng hợp thay, thời gian gần đây Hoa hậu Việt Nam 2014 thường xuyên xuất hiện thân thiết bên bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Trước những nghi vấn trên, mới đây chân dài Nam Định đã đăng tải lên trang cá nhân một status đầy ẩn ý, được cho là đang đáp trả Thư Dung.
"Một người đang thiếu túng sẽ thấy khó chịu với những ai dư giả. Một người sân hận sẽ luôn thấy người khác công kích và chọc tức mình. Một người không thành thật sẽ thấy mọi người đầy giả trá. Tất cả những cảm xúc và tiêu cực đó, đều khởi sinh từ một tâm thức thiếu bình an", Kỳ Duyên viết.