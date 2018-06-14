Bị chỉ trích vì gãi nách sột soạt khi livestream, Đức Phúc đáp trả 'lầy lội' khiến dân mạng nghẹn lời

Dù bị nói là vô duyên khi liên tục gãi nách nhưng Đức Phúc đã bình tĩnh đáp trả cực hài hước khiến ai nấy đều gật gù.
Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip Đức Phúc hồn nhiên gãi nách khi livestream khiến nhiều người ngao ngán. Trong đoạn clip được chia sẻ, nam ca sĩ sinh năm 1996 ăn mặc giản dị với áo thun trắng, để mặt mộc và liên tục gãi nách khi trò chuyện với fan.
Điều đáng nói, tuy có hành động thiếu tế nhị nhưng Đức Phúc không hề cảm thấy ngại ngùng. Bất kể lúc nào ngứa "phần cánh", anh chàng thản nhiên đưa tay lên gãi và miệng thì cười rất tươi như không có chuyện gì xảy ra. Trước những hành động khó hiểu của Đức Phúc, nhiều cư dân mạng thở dài ngao ngán và đưa ra những bình luận chỉ trích. Không ít khán giả cho rằng người nổi tiếng thì nên giữ ý tứ, không nên vô duyên như vậy. Tuy nhiên, Đức Phúc dường như không mấy bận tâm đến suy nghĩ của người khác. Anh gây choáng khi khẳng định ngứa là chuyện bình thường của con người, ngứa thì gãi không có gì đáng xấu hổ.
Clip Đức Phúc thanh minh chuyện gãi nách khi livestream
"Thực ra tôi không hiểu sao nhưng cứ hơi bị ngứa phần nách một tí xíu. Nên là nếu mà lỡ hay là gì đấy mà có gãi thì hy vọng mọi người bỏ qua nhá. Thật ra nếu mà ngứa thì ai mà chả gãi đúng không, chẳng qua người ta gãi trước mặt hay là không thôi. Nhưng mà Phúc kiểu quen rồi ấy". Đức Phúc phân trần.
Tuy rất không hài lòng với hành động này nhưng trước những lời giải thích không thể dễ thương hơn của Đức Phúc, nhưng cư dân mạng khó tính nhất vẫn sẵn sàng bỏ qua. Có thể nói, Đức Phúc là ca sĩ đi đến thành công nhanh nhất Việt Nam sau khi "đập đi xây lại" toàn bộ gương mặt. Nhờ sự biến đổi ngoạn mục về ngoại hình cộng thêm tính cách hài hước, Đức Phúc hiện là một trong những nghệ sĩ đắt show nhất làng giải trí.