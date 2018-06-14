Bị chỉ trích vì gãi nách sột soạt khi livestream, Đức Phúc đáp trả 'lầy lội' khiến dân mạng nghẹn lời

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip Đức Phúc hồn nhiên gãi nách khi livestream khiến nhiều người ngao ngán. Trong đoạn clip được chia sẻ, nam ca sĩ sinh năm 1996 ăn mặc giản dị với áo thun trắng, để mặt mộc và liên tục gãi nách khi trò chuyện với fan.

Điều đáng nói, tuy có hành động thiếu tế nhị nhưng Đức Phúc không hề cảm thấy ngại ngùng. Bất kể lúc nào ngứa "phần cánh", anh chàng thản nhiên đưa tay lên gãi và miệng thì cười rất tươi như không có chuyện gì xảy ra. Trước những hành động khó hiểu của Đức Phúc, nhiều cư dân mạng thở dài ngao ngán và đưa ra những bình luận chỉ trích. Không ít khán giả cho rằng người nổi tiếng thì nên giữ ý tứ, không nên vô duyên như vậy. Tuy nhiên, Đức Phúc dường như không mấy bận tâm đến suy nghĩ của người khác. Anh gây choáng khi khẳng định ngứa là chuyện bình thường của con người, ngứa thì gãi không có gì đáng xấu hổ.