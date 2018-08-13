Bị chỉ trích vì chê chồng như 'tát nước vào mặt', Lâm Khánh Chi bức xúc dằn mặt người đáng tuổi mẹ mình

Hậu trường 13/08/2018 14:32

“Người nổi tiếng cũng là một con người chứ không phải là thần thánh mà không bức xúc những lúc không vui”, Lâm Khánh Chi thể hiện thái độ khó chịu khi bị chỉ trích về cách cư xử thiếu tế nhị.

Tham gia chương trình thực tế về mẹ chồng mới đây, Lâm Khánh Chi khiến nhiều người không hài lòng về cách ứng xử thiếu tế nhị khi liên tục bày tỏ sự thất vọng và chê chồng trên sóng truyền hình. Trước phản ứng của ca sĩ chuyển giới, một người đứng về phía Phi Hùng bức xúc nhận xét: “Bạn Chi là người nổi tiếng thật nhưng bạn cư xử không đúng người nổi tiếng tí nào”.

Bị chỉ trích vì chê chồng như 'tát nước vào mặt', Lâm Khánh Chi bức xúc dằn mặt người đáng tuổi mẹ mình - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi và mẹ chồng cùng tham gia chương trình thực tế - Ảnh: Internet

Bức xúc trước lời nhận xét này, Lâm Khánh Chi tức giận lên tiếng: “Sống chân thành thật thà sẽ được mọi người yêu thương. Nói thật nhiều người sẽ không thích.Vì sự thật mất lòng. Còn thảo mai thì ngược lại được mọi người yêu thích cho dù biết người đó đang nói xạo.

Khánh Chi ghét nhất sự giả dối. Giả tạo màu mè hoa lá cành cuối cùng sẽ không được gì. Miệng đời ác độc cái gì nói cũng được. Khánh Chi là người thẳng tính có sao nói vậy dễ sống ai hiểu thì cám ơn không hiểu thì chịu. Biết làm sao vừa lòng thiên hạ. Khánh Chi ghét giả tạo nên không chọn cách sống đó cho mình. Cuộc đời này là vô thường sống nay chết mai. Gieo quả nào thì nhận quả đó luật nhân quả bây giờ trả liền không đợi đến kiếp sau. Đừng mượn tên tuổi người ta rồi chà đạp 1 cách rẻ tiền.

Bị chỉ trích vì chê chồng như 'tát nước vào mặt', Lâm Khánh Chi bức xúc dằn mặt người đáng tuổi mẹ mình - Ảnh 2
Lâm Khánh Chi bức xúc khi bị chỉ trích cách cư xử - Ảnh: Internet

Cô đáng tuổi mẹ con mà cô ăn nói kỳ vậy. Cô nói Khánh Chi là người nổi tiếng mà cư xử nóng tính như vậy không đúng là người nổi tiếng.

Thưa cô. Người nổi tiếng cũng là 1 con người chứ không phải là thần thánh mà không bức xúc những lúc không vui. Hay cô muốn con sống giả tạo như cô thích. Cô là cô giáo khi nói điều gì hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói nhé cô. Gia đình cô có tốt đẹp chưa mà cô đi nói người khác. Hay cô ganh tỵ với những gì gia đình con đang có mà gia đình cô không có được. Cô hãy để cho con tôn trọng cô nhé”.

Bị chỉ trích vì chê chồng như 'tát nước vào mặt', Lâm Khánh Chi bức xúc dằn mặt người đáng tuổi mẹ mình - Ảnh 3
Trước sự chê bai của mẹ và vợ, Phi Hùng chỉ biết cúi mặt - Ảnh: Internet

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