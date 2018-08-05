Sau ca nương Kiều Anh, đến lượt Hoa hậu Phương Lê bức xúc lên tiếng về phát ngôn của Lâm Khánh Chi mới đây.

Tham gia một chương trình mới đây cùng diễn viên Tú Vi, Lâm Khánh Chi khiến dư luận tranh cãi khi cho rằng bà xã Văn Anh ích kỷ vì chỉ muốn ông xã ở bên cạnh sau sinh. Nữ ca sĩ thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình: “Đàn ông ai cũng có thú vui, đàn bà ai chả đẻ”. Tú Vi chia sẻ cô bị trầm cảm sau sinh và chỉ muốn có ông xã bên cạnh - Ảnh: Internet Lâm Khánh Chi phản bác rằng Tú Vi ích kỷ vì đàn ông cũng có thú vui riêng - Ảnh: Internet Phát ngôn của Lâm Khánh Chi khiến nhiều chị em không đồng tình. Mới đây, Phương Lê cũng đã bức xúc lên tiếng. Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 cho rằng người đẹp chuyển giới vẫn còn máu đàn ông nên có suy nghĩ thoáng. Cô khẳng định Lâm Khánh Chi chỉ nói cho sướng miệng, vô duyên bền vững.

Phương Lê cho rằng Lâm Khánh Chi còn máu đàn ông nên mới nghĩ thoáng như vậy - Ảnh: FBNV Trên trang cá nhân, bà mẹ 3 con viết: “Vì thật ra trong người Lâm Khánh Chi vẫn còn máu của đàn ông nên mới có suy nghĩ thoáng như vậy đó chứ. Có đẻ được đâu mà hiểu cho phụ nữ mang nặng đẻ đau hi sinh bản thân rồi trầm cảm sau sinh. Họ muốn người đàn ông bên cạnh mình có gì mà ích kỷ vậy Lâm Khánh Chi? Chê trách một người phụ nữ chỉ vì muốn chồng mình ở bên cạnh mình là ích kỉ là chị quá tàn nhẫn.

Nói cho sướng miệng chị nói như tát nước vào mặt người khác và dành nói như từ khi sinh ra chị chưa được nói vậy đó. Nếu chị trong hoàn cảnh như chị em chúng tôi chị có anh hùng được như vậy không nha? Thấy Tú Vi khóc chạm đến trái tim của người phụ nữ đã 3 đứa con như tôi và tôi chính thức không ưa chị. Thay mặt các mẹ bỉm sữa khen chị vô duyên bền vững". Hoa hậu Phương Lê bên 3 cô công chúa đáng yêu - Ảnh: FBNV Trước đó, Lâm Khánh Chi cũng bị ca nương Kiều Anh "mắng vốn". Cô cho rằng nữ ca sĩ chuyển giới chưa đẻ hoặc không đẻ nên làm sao hiểu được cảm giác nhạy cảm và mong manh của người phụ nữ khi làm mẹ.

Lâm Khánh Chi phát ngôn "con gái ai cũng phải đẻ" gây bão, ca nương Kiều Anh bức xúc Không đồng tình với phát ngôn:"Đàn ông ai cũng có sở thích, con gái ai cũng phải đẻ” của ca sĩ Lâm Khánh Chi khi cô đưa ra lời khuyên cho Tú Vi trong chương trình Học viện mẹ chồng, ca nương Kiều Anh bất ngờ lên tiếng bày tỏ quan điểm.

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